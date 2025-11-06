Antena Căutare
Noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la română, matematică și alte materii. Subiect și barem cu rezolvări

Noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la română, matematică și alte materii. Subiect și barem cu rezolvări

Ministerul Educației a publicat noi modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 atât la limba și literatura română, cât și la matematică și la alte materii. Descoperă mai jos subiectele și baremele cu rezolvările.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 14:14 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 17:19
Descoperă noile modele de subiecte și bareme pentru examenul de Bacalaureat 2026

Miercuri, pe 5 noiembrie 2025, cei de la Ministerul Educației au anunțat faptul că au fost publicate noi modele de subiecte și bareme pentru examenul de Bacalaureat 2026.

Descoperă în rândurile de mai jos subiectul și baremul cu rezolvările la cele două materii de la examenul ce va fi susținut de elevii claselor a XII-a în datele de 29-30 iunie și 2-3 iulie 2026.

Noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la română, matematică și alte materii. Subiect și barem cu rezolvări

Ministerul Educaţiei a publicat miercuri, pe 5 noiembrie 2025, noile modele de subiecte pentru examenele de Evaluare Națională 2026 și Bacalaureat 2026. Ele sunt disponibile pe site-ul instituției, dar și în rândurile de mai jos.

Noile modele de subiecte și baremul pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil real

  • Iată AICI noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil real
  • Iată AICI baremul pentru noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil real

Noile modele de subiecte și baremul pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil uman

  • Iată AICI noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil uman
  • Iată AICI baremul pentru noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil uman

Noile modele de subiecte și baremul pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Matematică

  • Iată AICI noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Matematică
  • Iată AICI baremul pentru noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Matematică

Noile modele de subiecte și baremul pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Istorie

  • Iată AICI noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Istorie
  • Iată AICI baremul pentru noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Istorie

Vezi AICI noile modele de subiecte și bareme la celelalte materii pentru examenul de Bacalaureat 2026.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026

imagine cu elevi in curtea liceului
  • 2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale
