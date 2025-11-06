Ministerul Educației a publicat noi modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 atât la limba și literatura română, cât și la matematică și la alte materii. Descoperă mai jos subiectele și baremele cu rezolvările.

Descoperă noile modele de subiecte și bareme pentru examenul de Bacalaureat 2026

Miercuri, pe 5 noiembrie 2025, cei de la Ministerul Educației au anunțat faptul că au fost publicate noi modele de subiecte și bareme pentru examenul de Bacalaureat 2026.

Descoperă în rândurile de mai jos subiectul și baremul cu rezolvările la cele două materii de la examenul ce va fi susținut de elevii claselor a XII-a în datele de 29-30 iunie și 2-3 iulie 2026.

Noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la română, matematică și alte materii. Subiect și barem cu rezolvări

Ministerul Educaţiei a publicat miercuri, pe 5 noiembrie 2025, noile modele de subiecte pentru examenele de Evaluare Națională 2026 și Bacalaureat 2026. Ele sunt disponibile pe site-ul instituției, dar și în rândurile de mai jos.

Noile modele de subiecte și baremul pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil real

Iată AICI noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil real

Iată AICI baremul pentru noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil real

Noile modele de subiecte și baremul pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil uman

Iată AICI noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil uman

Iată AICI baremul pentru noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română - profil uman

Noile modele de subiecte și baremul pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Matematică

Iată AICI noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Matematică

Iată AICI baremul pentru noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Matematică

Noile modele de subiecte și baremul pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Istorie

Iată AICI noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Istorie

Iată AICI baremul pentru noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la Istorie

Vezi AICI noile modele de subiecte și bareme la celelalte materii pentru examenul de Bacalaureat 2026.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026