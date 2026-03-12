Simulare Evaluarea Națională 2026: când încep probele scrise și când se afișează rezultatele

Începe simularea pentru Evaluarea Națională 2026! Află calendarul oficial al probelor la limba română, matematică și limba maternă, când se afișează rezultatele și cum vor fi organizate testările pentru elevii de clasa a VIII-a.

Începe una dintre cele mai importante perioade pentru elevii de clasa a VIII-a. Copiii care termină ciclul gimnazial se pregătesc pentru simulările pentru Evaluarea Națională 2026.

Simulare Evaluarea Națională 2026

Prima probă este cea la limba și literatura română, luni, iar marți, 17 martie, urmează proba la matematică. Rezultatele vor fi comunicate ulterior, pe data de 30 martie. Acesta este calendarul oficial stabilit de Ministerul Educației.

Testările sunt organizate la nivel național de către Minister și au rolul de a pregăti și familiariza elevii cu structura subiectelor, dar și cu condițiile reale de desfășurare ale examenului de Evaluare Națională. Simularea se va desfășura pe parcursul a trei zile consecutive. Elevii vor susține probele scrise la disciplinele incluse în examenul final de clasa a VIII-a.

Conform regulamentului oficial, testările se desfășoară simultan în toate școlile din țară. Subiectele sunt unice la nivel național și sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Scopul acestora este de a verifica nivelul de pregătire al elevilor. Examenul propriu-zis va avea loc în vară.

Programul oficial al simulării

16 martie 2026 – Limba și literatura română

17 martie 2026 – Matematică

18 martie 2026 – Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale

Când se afișează rezultatele simulării

Calendarul oficial prevede că rezultatele vor fi afișate pe 30 martie 2026. Notele nu sunt afișate nominal, ci într-o formă anonimizată, pentru a respecta normele privind protecția datelor cu caracter personal. Fiecare candidat va primi un cod unic atribuit la începutul examenului, cu ajutorul căruia va putea verifica ulterior rezultatele la simulare.

Listele vor include codul candidatului, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală rezultată în urma simulării și mențiunile speciale, acolo unde este cazul. De asemenea, se vor indica și mențiunile „absent” sau „eliminat din examen”, după caz.

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ. Vor avea loc discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții și dezbateri în cadrul consiliului profesoral.

Când va avea loc Evaluarea Națională 2026

Calendarul oficial pentru Evaluarea Națională 2026 este următorul:

8 - 12 iunie 2026 – Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026 – Matematica – probă scrisă

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00-18:00)

2 - 3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4 - 7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Evaluarea Națională rămâne principalul criteriu de admitere în învățământul liceal. Media obținută la examen are o pondere decisivă în repartizarea computerizată a elevilor la liceu.

