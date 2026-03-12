Antena Căutare
Home News Educatie Simulare Evaluarea Națională 2026: când încep probele scrise și când se afișează rezultatele

Simulare Evaluarea Națională 2026: când încep probele scrise și când se afișează rezultatele

Începe simularea pentru Evaluarea Națională 2026! Află calendarul oficial al probelor la limba română, matematică și limba maternă, când se afișează rezultatele și cum vor fi organizate testările pentru elevii de clasa a VIII-a.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 14:57 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 15:02
Începe simularea pentru Evaluarea Națională 2026! | Shutterstock

Începe una dintre cele mai importante perioade pentru elevii de clasa a VIII-a. Copiii care termină ciclul gimnazial se pregătesc pentru simulările pentru Evaluarea Națională 2026.

Simulare Evaluarea Națională 2026

Prima probă este cea la limba și literatura română, luni, iar marți, 17 martie, urmează proba la matematică. Rezultatele vor fi comunicate ulterior, pe data de 30 martie. Acesta este calendarul oficial stabilit de Ministerul Educației.

Citește și: Noile modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 la română și matematică! Subiect și barem cu rezolvări

Articolul continuă după reclamă

Testările sunt organizate la nivel național de către Minister și au rolul de a pregăti și familiariza elevii cu structura subiectelor, dar și cu condițiile reale de desfășurare ale examenului de Evaluare Națională. Simularea se va desfășura pe parcursul a trei zile consecutive. Elevii vor susține probele scrise la disciplinele incluse în examenul final de clasa a VIII-a.

Citește și: A luat 9,95 la Evaluarea Națională, dar a depus contestație. Ce notă finală a primit

Conform regulamentului oficial, testările se desfășoară simultan în toate școlile din țară. Subiectele sunt unice la nivel național și sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Scopul acestora este de a verifica nivelul de pregătire al elevilor. Examenul propriu-zis va avea loc în vară.

Programul oficial al simulării

  • 16 martie 2026 – Limba și literatura română
  • 17 martie 2026 – Matematică
  • 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale

Când se afișează rezultatele simulării

Calendarul oficial prevede că rezultatele vor fi afișate pe 30 martie 2026. Notele nu sunt afișate nominal, ci într-o formă anonimizată, pentru a respecta normele privind protecția datelor cu caracter personal. Fiecare candidat va primi un cod unic atribuit la începutul examenului, cu ajutorul căruia va putea verifica ulterior rezultatele la simulare.

Citește și: Topul celor mai căutate licee din București

Listele vor include codul candidatului, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală rezultată în urma simulării și mențiunile speciale, acolo unde este cazul. De asemenea, se vor indica și mențiunile „absent” sau „eliminat din examen”, după caz.

Citește și: A absolvit cu media aproape 9, însă nu a avut loc la liceu. Cum a ajuns în această situație

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ. Vor avea loc discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții și dezbateri în cadrul consiliului profesoral.

Când va avea loc Evaluarea Națională 2026

Calendarul oficial pentru Evaluarea Națională 2026 este următorul:

  • 8 - 12 iunie 2026 – Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026 – Matematica – probă scrisă
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00-18:00)
  • 2 - 3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4 - 7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Evaluarea Națională rămâne principalul criteriu de admitere în învățământul liceal. Media obținută la examen are o pondere decisivă în repartizarea computerizată a elevilor la liceu.

Înapoi la Homepage
AS.ro A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Observatornews.ro Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Cristina Pucean a recunoscut că i s-au făcut farmece. Ce rol ar avea Vanessa în viața lui Bogdan de la Ploiești Cristina Pucean a recunoscut că i s-au făcut farmece. Ce rol ar avea Vanessa în viața lui Bogdan de la Ploiești

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Când începe vacanța de Paște 2026. Cât durează și când se întorc elevii la școală
Când începe vacanța de Paște 2026. Cât durează și când se întorc elevii la școală
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Care este structura anului școlar 2026-2027. Calendarul oficial anunțat de Ministerul Educației. Când e vacanță
Care este structura anului școlar 2026-2027. Calendarul oficial anunțat de Ministerul Educației. Când e vacanță
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat sub anonimat
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și proteste în plen
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și... Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x