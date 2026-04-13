Cine este Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei. Ce spunea liderul partidului TISZA despre România

Lider al partidului Tisza, Péter Magyar îl va înlocui la putere pe Viktor Orban, după ce acesta a fost premier al Ungariei timp de 16 ani. 

Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 12:25 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 12:35
Partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria

Alegerile parlamentare au avut loc în Ungaria pe 12 aprilie 2026. După numărarea a 98,42% dintre voturi, rezultatele parțiale au arătat că partidul FIDESZ al lui Viktor Orban are 27,64% (55 de mandate), iar partidul TISZA al lui Péter Magyar are 69,35%, adică o majoritate covârșitoare de 138 de mandate în Parlament.

Péter Magyar este un conservator în vârstă de 45 de ani, fost colaborator al lui Viktor Orban. S-a născut pe 16 martie 1981, în Budapesta. A absolvit Facultatea de Drept la Pázmány Péter Catholic University (Budapesta), unde și-a obținut diploma în 2004. După studii, a lucrat ca avocat și în instituții de stat, inclusiv pe chestiuni legate de Uniunea Europeană. Între anii 2002–2024 a fost afiliat politic partidului naționalist creștin de extremă dreapta FIDESZ, iar din 2024 a reprezentat partidul e centru-dreapta conservator TISZA. Pe plan personal, a fost căsătorit cu Judit Varga între anii 2006-2023.

Péter Magyar, de la colaborator la oponent al lui Viktor Orban

„Acum sau niciodată”, le-a spus Péter Magyar maghiarilor, într-o campanie electorală intensă desfășurată în toată țara, care a dus în cele din urmă la înlăturarea celui împotriva căruia se revoltase cu doi ani în urmă, potrivit BBC.

Magyar și-a construit o bază solidă de susținători în cei peste doi ani în care a străbătut țara, chiar și în orașele mici și satele în care Fidesz domină în mod tradițional, și a străbătut Ungaria într-o campanie electorală maraton, ținând până la șapte discursuri pe zi,

Anul trecut a parcurs pe jos 300 km de la Budapesta până la granița cu România, într-o campanie de „reunificare” a națiunii, în încercarea de a atrage de partea sa alegătorii partidului Fidesz.

Magyar a promis că va combate corupția, va îmbunătăți economia și a încercat să câștige simpatia comunității rome defavorizate din Ungaria. De asemenea, a promis că va debloca fonduri europene în valoare de miliarde de euro, înghețate în mare parte din cauza îngrijorărilor legate de statul de drept din Ungaria.

Însă Orbán l-a descris drept o „marionetă” a UE și a Ucrainei și, deși s-a ferit să se apropie prea mult de Bruxelles, acum își propune să repare relațiile care s-au deteriorat grav în ultimele luni.

Până în februarie 2024, Magyar a făcut parte din partidul Fidesz. S-a alăturat partidului în timpul facultății și s-a căsătorit cu unul dintre membrii în ascensiune ai partidului, Judit Varga, de care între timp a divorțat și cu care are trei copii.

Apoi, Magyar i-a uimit pe maghiari cu o apariție în direct pe un canal YouTube pro-opoziție numit Partizán.

Într-o țară cu 9,6 milioane de locuitori, un milion de oameni au urmărit cum un Péter Magyar solemn explica de ce s-a săturat de propriul său partid.

„Toată lumea m-a avertizat să nu fac asta, prietenii, familia, oamenii pe care îi cunosc”, i-a spus el prezentatorului Márton Gulyás. „Evident, fac parte din acest sistem, din acest cerc, de foarte mult timp.”

„Dragi compatrioți maghiari, am reușit! [...] Împreună am înlocuit regimul Orbán, împreună am eliberat Ungaria și ne-am luat țara înapoi! Astăzi am câștigat pentru că poporul maghiar nu a întrebat ce poate face țara lor pentru ei, ci ce pot face ei pentru țara lor!"" a declarat liderul partidului Tisza, Peter Magyar.

„Rezultatele alegerilor sunt dureroase pentru noi, dar clare. Nu ne-a fost încredințată responsabilitatea sau oportunitatea de a guverna. Am felicitat partidul câștigător. [...] Vom servi națiunea maghiară și patria noastră și din opoziție", a spus Viktor Orban, care nu și-a mai câștigat și al cincilea mandat.

Ce spunea Peter Magyar despre România

Pe 10 mai 2025, Magyar a comentat că Viktor Orbán i-a „trădat” pe maghiarii din România prin susținerea lui față de George Simion. În cadrul marșului din 2025, unde Magyar a traversat pe jos granița cu România, a inițiat un demers de apropiere de maghiarii etnici din țară. La Oradea, Magyar le-a cerut românilor să nu privească Ungaria și maghiarii ca pe dușmani, ci ca pe un partener și o oportunitate, pledând și pentru menținerea României pe direcția europeană. În august 2025, aflat din nou în Transilvania, Magyar a abordat problemele comunităților locale. El a criticat modul în care Budapesta a gestionat politic relația cu maghiarii ardeleni și a transmis un mesaj de deschidere către UDMR. După vizita la Praid, Magyar a criticat și reacția autorităților române la criza provocată de dezastrul de la salină, potrivit Telex.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Comentarii


