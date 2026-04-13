Cine este Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei. Ce spunea liderul partidului TISZA despre România

Lider al partidului Tisza, Péter Magyar îl va înlocui la putere pe Viktor Orban, după ce acesta a fost premier al Ungariei timp de 16 ani.

Alegerile parlamentare au avut loc în Ungaria pe 12 aprilie 2026. După numărarea a 98,42% dintre voturi, rezultatele parțiale au arătat că partidul FIDESZ al lui Viktor Orban are 27,64% (55 de mandate), iar partidul TISZA al lui Péter Magyar are 69,35%, adică o majoritate covârșitoare de 138 de mandate în Parlament.

Péter Magyar este un conservator în vârstă de 45 de ani, fost colaborator al lui Viktor Orban. S-a născut pe 16 martie 1981, în Budapesta. A absolvit Facultatea de Drept la Pázmány Péter Catholic University (Budapesta), unde și-a obținut diploma în 2004. După studii, a lucrat ca avocat și în instituții de stat, inclusiv pe chestiuni legate de Uniunea Europeană. Între anii 2002–2024 a fost afiliat politic partidului naționalist creștin de extremă dreapta FIDESZ, iar din 2024 a reprezentat partidul e centru-dreapta conservator TISZA. Pe plan personal, a fost căsătorit cu Judit Varga între anii 2006-2023.

Péter Magyar, de la colaborator la oponent al lui Viktor Orban

„Acum sau niciodată”, le-a spus Péter Magyar maghiarilor, într-o campanie electorală intensă desfășurată în toată țara, care a dus în cele din urmă la înlăturarea celui împotriva căruia se revoltase cu doi ani în urmă, potrivit BBC.

Articolul continuă după reclamă

Magyar și-a construit o bază solidă de susținători în cei peste doi ani în care a străbătut țara, chiar și în orașele mici și satele în care Fidesz domină în mod tradițional, și a străbătut Ungaria într-o campanie electorală maraton, ținând până la șapte discursuri pe zi,

Anul trecut a parcurs pe jos 300 km de la Budapesta până la granița cu România, într-o campanie de „reunificare” a națiunii, în încercarea de a atrage de partea sa alegătorii partidului Fidesz.

Magyar a promis că va combate corupția, va îmbunătăți economia și a încercat să câștige simpatia comunității rome defavorizate din Ungaria. De asemenea, a promis că va debloca fonduri europene în valoare de miliarde de euro, înghețate în mare parte din cauza îngrijorărilor legate de statul de drept din Ungaria.

Însă Orbán l-a descris drept o „marionetă” a UE și a Ucrainei și, deși s-a ferit să se apropie prea mult de Bruxelles, acum își propune să repare relațiile care s-au deteriorat grav în ultimele luni.

Până în februarie 2024, Magyar a făcut parte din partidul Fidesz. S-a alăturat partidului în timpul facultății și s-a căsătorit cu unul dintre membrii în ascensiune ai partidului, Judit Varga, de care între timp a divorțat și cu care are trei copii.

Apoi, Magyar i-a uimit pe maghiari cu o apariție în direct pe un canal YouTube pro-opoziție numit Partizán.

Într-o țară cu 9,6 milioane de locuitori, un milion de oameni au urmărit cum un Péter Magyar solemn explica de ce s-a săturat de propriul său partid.

„Toată lumea m-a avertizat să nu fac asta, prietenii, familia, oamenii pe care îi cunosc”, i-a spus el prezentatorului Márton Gulyás. „Evident, fac parte din acest sistem, din acest cerc, de foarte mult timp.”

Partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026

„Dragi compatrioți maghiari, am reușit! [...] Împreună am înlocuit regimul Orbán, împreună am eliberat Ungaria și ne-am luat țara înapoi! Astăzi am câștigat pentru că poporul maghiar nu a întrebat ce poate face țara lor pentru ei, ci ce pot face ei pentru țara lor!"" a declarat liderul partidului Tisza, Peter Magyar.

„Rezultatele alegerilor sunt dureroase pentru noi, dar clare. Nu ne-a fost încredințată responsabilitatea sau oportunitatea de a guverna. Am felicitat partidul câștigător. [...] Vom servi națiunea maghiară și patria noastră și din opoziție", a spus Viktor Orban, care nu și-a mai câștigat și al cincilea mandat.

Ce spunea Peter Magyar despre România

Pe 10 mai 2025, Magyar a comentat că Viktor Orbán i-a „trădat” pe maghiarii din România prin susținerea lui față de George Simion. În cadrul marșului din 2025, unde Magyar a traversat pe jos granița cu România, a inițiat un demers de apropiere de maghiarii etnici din țară. La Oradea, Magyar le-a cerut românilor să nu privească Ungaria și maghiarii ca pe dușmani, ci ca pe un partener și o oportunitate, pledând și pentru menținerea României pe direcția europeană. În august 2025, aflat din nou în Transilvania, Magyar a abordat problemele comunităților locale. El a criticat modul în care Budapesta a gestionat politic relația cu maghiarii ardeleni și a transmis un mesaj de deschidere către UDMR. După vizita la Praid, Magyar a criticat și reacția autorităților române la criza provocată de dezastrul de la salină, potrivit Telex.

