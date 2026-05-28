Mireasa, sezon 13. Familia lui Alexandru nu este de acord cu logodna lui cu Giulia. Reacția băiatului la cuvintele mamei

Giulia și Alexandru din sezonul 13 Mireasa au trecut de la extaz la agonie. La o zi de la cererea în căsătorie, familia băiatului a anunțat că nu e de acord cu logodna. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 14:34 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 15:35
Giulia și Alexandru formează primul cuplu logodit din sezonul 13 Mireasa. Băiatul i-a oferit inelul iubitei în cadrul unei petreceri, când fata nu se aștepta nicio secundă. La o zi de la logodnă, mama GIuliei a sunat în direct pentru a-i felicita, însă băiatul nu a primit aceleași urări de la ai lui. Ulterior, Alexandru a vorbit cu mama sa, care i-a povestit despre ce a citit pe rețelele sociale în legătură cu trecutul Giuliei.

„Eu sunt terminată. Toată lumea vorbește că ea a trăit numai cu femei. Cum ai făcut așa ceva, să-i dai inelul de logodnă? Te duce în Anglia și trăiește și cu tine și cu femei? Mama ei mi-a zis că nu e adevărat, eu nu mai vorbesc cu ea!”, a spus mama lui Alexandru.

„Nu mă așteptam la așa ceva. Sunt foarte supărat, mă așteptam ca familia mea să mă susțină, nu mă așteptam ca mama să nu intre în live să ne felicite. Pot spune că mă înțeleg și pe mine, și pe Giulia, și pe mama mea și pe mama Giulia. Alegerea finală e la mine, am nevoie de timp, nu știu cum să reacționez, nu știu dacă sunt bine, dacă sunt rău pentru că în capul meu este ceață. Mi-aș dori tare mult dacă mama poate să facă tot posibilul să vină aici în casă, am nevoie de prezența ei aici. Sunt foarte multe lucruri pe care eu nu le știu. Eu am făcut alegerea judecând după ce am simțit aici.

Întrebată de ce nu a spus tot despre trecutul ei, Giulia a răspuns: „Din frică și din rușine. Îmi era frică să nu mă părăsească”.

„Eu de trei luni și ceva am întrebat-o pe mama ei dacă este adevărat. Toți spun că părinții ei știu. Eu te-am iubit ca pe fata mea, dar nu accept ca tu să fii cu ALexandru, dacă tu ai fost doar cu femei. Alex, ea te-a mințit. Vrei să rămâi cu ea, cu ei rămâi. Tu nu ești copilul care să facă așa ceva!”, a spus doamna Ionela în intervenția telefonică în direct.

„Părinții mei nu știau nimic concret. Inclusiv pe ei i-am mințit cu tatuajele”, a spus Giulia.

Alex și-a rugat mama să vină măcar o zi în casă să vorbească, iar doamna Ionela i-a promis că va veni.

