Trump îndeamnă la unitate împotriva coronavirusului, după zile de confuzie

Preşedintele american recomanda luni statelor şi autorităţilor locale să restrângă adunările la zece persoane şi să limiteze funcţionarea cafenelelor şi restaurantelor - subliniind totodată că era vorba despre recomandări şi că Statele Unite ”nu sunt încă” obligate să le respecte.

Trump in January: Coronavirus is 'not at all' a pandemic



Trump now: 'I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic'

— Holly Lee (@LeeHolly81)

Însă marţi, în contextul în care numărul cazurilor confirmate în Statele Unite depăşea 6.000 şi peste 100 de morţi, potrivit Universităţii Johns Hopkins, Casa Albă a schimnat tonul.