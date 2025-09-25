Antena Căutare
Donald Trump si Melania, "sabotați" de o scară rulantă. Momentul în care aceasta se opreste fix când cei doi pășesc pe ea

Donald Trump a trecut printr-un șir de incidente în timpul celei mai recente apariții în fața Adunării Generale ONU. Cum a reacționat Președintele SUA după ce scara rulantă pe care se afla el și Melanis s-a oprit brusc.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 14:38 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 14:45
Donald Trump și Melania, au avut parte de un incident la sediul ONU | Profimedia

Donald Trump și soția lui, Melania, au fost protagoniștii unui moment amuzant în timpul celei mai recente vizite la sediul ONU din New York. Fix când cei doi se pregăteau să urce pe scara rulanta, aceasta s-a oprit brusc, ceea ce l-a făcut pe Președintele SUA să se proptească în spatele soției lui. Cei doi nu au zăbovit prea mult și au început să urce ca pe niște scări normale.

Cu toate acestea, Donald Trump nu a trecut momentul cu vederea. Odată ajuns la pupitru, el a glumit pe seama evenimentului. De asemenea, el a mai îmtâmpinat și alte probleme în sediul ONU.

Citește și: Emmanuel Macron, blocat de coloana oficială a lui Donald Trump. Cum a reacționat președintele francez | VIDEO

Reacția lui Donald Trump după ce scara rulantă s-a oprit fix când el și soția sa au pășit pe ea. Care este explicația

„Dacă Prima Doamnă nu ar fi fost în formă maximă, ar fi căzut”, a reacționat Donald Trump în timpul discursului său, relatează bbc.com.

„Dacă cineva de la ONU a oprit intenționat scara rulantă în momentul în care președintele și prima doamnă urcau pe ea, acea persoană trebuie concediată și anchetată imediat”, a scris Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, pe X după incident.

Cu toate acestea, Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres, a declarat că incidentul ar fi avut loc din cauza cameramanului care s-a urcat cu spatele pe scările rulante, iar acest lucru ar fi declanșat sistemnul de siguranță.

„În acel moment (09:50), scara rulantă s-a oprit”, a spus acesta. O informație din unitatea centrală de procesare a mașinii „a indicat că scara rulantă s-a oprit după ce un mecanism de siguranță încorporat pe treaptă a fost declanșat în partea de sus a scării rulante”, a adăugat el.

Citește și: Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii

După problema cu scara rulantă, Trump s-a confruntat cu alte dificultăți tehnice la începutul discursului său în fața Adunării Generale a ONU.

El a început prin a spune că teleprompterul nu funcționa, deși acesta a fost reparat spre finalul discursului său.

„Pot doar să spun că persoana care se ocupă de acest teleprompter are mari probleme”, a spus Donald Trump, aflat la pupitru.

Un oficial al ONU a declarat ulterior pentru BBC că, în acel moment, Casa Albă opera teleprompterul, aducând propriile laptopuri și conectându-le la sistemul ONU. Oficialul a explicat că acest lucru se datora faptului că reprezentanții lui știau viteza la care trebuia să ruleze textul pentru Președintele SUA.

