Cum s-a îmbrăcat Volodimir Zelenski la Casa Albă după ce Donald Trump l-a certat că nu poartă costum. Remarca lui savuroasă

Volodimir Zelenski a fost complimentat de Președintele SUA pentru alegerea vestimentară. Cei doi s-au întâlnit a doua oară la Casa Albă, după ce prima lor întâlnire a fost marcată de ostilități.

Publicat: Marti, 19 August 2025, 12:01 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 13:52
Volodimir Zelenski a fost complimentat de Președintele SUA pentru alegerea vestimentară de la întâlnirea de la Casa Albă | Profimedia

Preşedintele Donald Trump i-a primit luni pe Volodimir Zelenski şi pe liderii UE, NATO, Finlandei, Franţei, Germaniei, Italiei şi Regatului Unit la Casa Albă, la două zile după întâlnirea cu Putin din Alaska, relatează Reuters într-o sinteză a întâlnirii.

Tonul întâlnirii dintre cei doi lideri a fost mult mai cald decât cel al întâlnirii dezastruoase din Biroul Oval din februarie, când Trump şi vicepreşedintele JD Vance l-au criticat public pe liderul ucrainean, transmite news.ro.

Mai mult, comparativ cu întâlnirea anterioară, Președintele Ucrainei a făcut un gest care nu a trecut neobservat.

Volodimir Zelenski a gestionat întâlnirea de luni mult mai bine decât întâlnirea din februarie de la Biroul Oval, care s-a încheiat brusc când Trump şi Vance l-au mustrat public pe Zelenski pentru că nu era suficient de recunoscător.

De asemenea, la acel moment, el a fost criticat pentru ținuta sa care care nu era conform protocolului. Președitele Ucrainei este cunoscut pentru faptul că încă de la începutul războiului poartă doar haine verzi.

El a ales să poarte doar haine sport, de camuflaj, la fiecare apariție în primul rând pentru a transmite un mesaj. Pe de o parte, este asociat cu armata, pe de altă parte se plasează pe aceeași poziție cu cetățenii țării pe care o conduce.

De data aceasta, însă, Zelenski a făcut un gest de „pace”. El a apărut la întâlnirea de la Casa Albă, îmbrăcat la 4 ace, într-un costum care îi venea ca turnat.

Potrivit axios.com, Casa Albă i-a cerut liderului Ucrainei să poarte un costum la întâlnirea de luni, după întrevederea tensionată din 28 februarie. Iar apariția acestuia nu a fost ignorată de Președintele SUA.

Trump l-a întâmpinat călduros pe Zelenski la sosirea acestuia, în faţa Casei Albe, exprimându-şi admiraţia pentru costumul său negru.

„Domnule președinte Zelensky, arătați fabulos în costumul acela”, a remarcat și Brian Glenn, corespondentul Casei Albe pentru grupul media de dreapta Real America’s Voice. Trump a intervenit rapid: „Am spus același lucru”. El a continuat, arătând spre Glenn: „Și el este cel care v-a atacat data trecută”.

Președintele Ucrainei a spus că își amintește de repsectivul reporter și a remarcat, în glumă, că bărbatul purta același costum ca la prima sa întâlnire din Biroul Oval.

Casa Albă a publicat o fotografie a întâlnirii dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump. Detaliul care apare pe fundal

Luni seară, ora româniei, Casa Albă a publicat pe reţelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski şi Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al preşedintelui american, în spatele celor doi apare o hartă mare a Ucrainei.

„Înainte de a se îndrepta spre întâlnirea multilaterală cu liderii europeni, în sala de est a Casei Albe”, a postat Dan Scavino pe X.

Kyiv Post a publicat, de asemenea, o fotografie color a hărţii, pe care se pot vedea părţile ţării controlate de forţele ruse.

„Este un instrument potenţial pentru Trump de a-l constrânge pe Zelenski să ia în considerare un schimb de teritorii în schimbul păcii, odată ce presa va pleca”, a comentat ziarul ucrainean.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.



Comentarii









Citește și
