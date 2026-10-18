Antena Căutare
Home News Extern Turiștii aflați în vacanță la Milano, surprinși de protestele violente. Imagini dramatice din centrul orașului | VIDEO

Turiștii aflați în vacanță la Milano, surprinși de protestele violente. Imagini dramatice din centrul orașului | VIDEO

Pentru turiștii aflați la Milano, vacanța s-a transformat într-un coșmar, din cauza protestelor violente. Manifestații au avut loc în mai multe orașe din Italia, pe fondul nemulțumirilor legate de scumpiri, salarii și pensii.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 11:09 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 11:27
Vacanța la Milano s-a transformat într-un coșmar pentru turiști | Instagram - davidebosco89
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Protestele din Italia s-au transformat în manifestații violente. În mai multe orașe, oamenii au ieșit în stradă, din cauza scumpirilor. Milano s-a transformat în câmp de luptă, iar Piazza Duomo a fost atacată de sute de tineri, îmbrăcați în negru. Protestatarii au devenit violenți cu forțele de ordine, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, scrie ansa.it.

Vacanța la Milano s-a transformat într-un coșmar pentru turiști

Mai mulți turiști au postat imagini pe rețelele de socializare cu momentele violente din timpul protestelor din Milano.

O femeie a povestit că se afla acolo în vacanță, împreună cu prietenele, însă s-a trezit în mijlocul protestelor. Femeia și prietenele ei s-au adăpostit într-un restaurant.

Articolul continuă după reclamă

Proteste au fost și la Torino, Bologna și Bergamo

Manifestații violente au fost și la Torino, Bologna și Bergamo. Oamenii au aruncat cu pietre și petarde în poliție, iar printre ei se aflau și oameni cu fețele acoperite.

La Torino, a fost anunțat un marș cu câteva zile înainte ca fiind „apolitic și neafiliat niciunui partid”, însă a ajuns sub controlul mișcării „Pro Pal”. Mai mulți adolescenți li s-au alăturat. Unul dintre organizatori a susținut că a fost bătut de oameni infiltrați în mulțime, mai scrie sursa citată.

La Bologna, tineri cu fețele acoperite au aruncat în forțele de ordine cu fumigene, sticle și pietre.

proteste milano
proteste milano
proteste milano

Citește și: Turnul unei primării istorice din Franța s-a prăbușit după un incendiu devastator. Clădirea avea 143 de ani | VIDEO

Turnul unei primării istorice din Franța s-a prăbușit după un incendiu devastator. Clădirea avea 143 de ani | VIDEO... Peste 120 de cutremure puternice în doar șapte zile, în Cercul de Foc al Pacificului. Ce se întâmplă în regiune...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea a luat-o pe Valentina Pelinel și au plecat din țară! La destinație au avut parte de o surpriză Cristi Borcea a luat-o pe Valentina Pelinel și au plecat din țară! La destinație au avut parte de o surpriză
Observatornews.ro Salariu de 2.500 €, cu masă şi cazare incluse, ca să numeri pinguini în Antarctica. Condiţia greu de acceptat Salariu de 2.500 €, cu masă şi cazare incluse, ca să numeri pinguini în Antarctica. Condiţia greu de acceptat
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
SpyNews Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat” Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Europa stă pe un butoi cu pulbere? Sâmbătă tensionată în mai multe țări. Proteste violente și alerte militare
Europa stă pe un butoi cu pulbere? Sâmbătă tensionată în mai multe țări. Proteste violente și alerte militare
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Răsturnare de situație în cazul tânărului ucis de un tigru în Marea Britanie. Ce au descoperit autoritățile după tragedie
Răsturnare de situație în cazul tânărului ucis de un tigru în Marea Britanie. Ce au descoperit autoritățile...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat”
Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Soția lui Duckadam, revoltă după decizia Parlamentului. Indemnizații doar pentru supraviețuitorii Stelei din 1986
Soția lui Duckadam, revoltă după decizia Parlamentului. Indemnizații doar pentru supraviețuitorii Stelei din 1986 Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Salariu de 2.500 €, cu masă şi cazare incluse, ca să numeri pinguini în Antarctica. Condiţia greu de acceptat
Salariu de 2.500 €, cu masă şi cazare incluse, ca să numeri pinguini în Antarctica. Condiţia greu de acceptat Observator
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x