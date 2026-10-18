Turiștii aflați în vacanță la Milano, surprinși de protestele violente. Imagini dramatice din centrul orașului | VIDEO

Pentru turiștii aflați la Milano, vacanța s-a transformat într-un coșmar, din cauza protestelor violente. Manifestații au avut loc în mai multe orașe din Italia, pe fondul nemulțumirilor legate de scumpiri, salarii și pensii.

Vacanța la Milano s-a transformat într-un coșmar pentru turiști | Instagram - davidebosco89

Protestele din Italia s-au transformat în manifestații violente. În mai multe orașe, oamenii au ieșit în stradă, din cauza scumpirilor. Milano s-a transformat în câmp de luptă, iar Piazza Duomo a fost atacată de sute de tineri, îmbrăcați în negru. Protestatarii au devenit violenți cu forțele de ordine, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, scrie ansa.it.

Vacanța la Milano s-a transformat într-un coșmar pentru turiști

Mai mulți turiști au postat imagini pe rețelele de socializare cu momentele violente din timpul protestelor din Milano.

O femeie a povestit că se afla acolo în vacanță, împreună cu prietenele, însă s-a trezit în mijlocul protestelor. Femeia și prietenele ei s-au adăpostit într-un restaurant.

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Proteste au fost și la Torino, Bologna și Bergamo

Manifestații violente au fost și la Torino, Bologna și Bergamo. Oamenii au aruncat cu pietre și petarde în poliție, iar printre ei se aflau și oameni cu fețele acoperite.

La Torino, a fost anunțat un marș cu câteva zile înainte ca fiind „apolitic și neafiliat niciunui partid”, însă a ajuns sub controlul mișcării „Pro Pal”. Mai mulți adolescenți li s-au alăturat. Unul dintre organizatori a susținut că a fost bătut de oameni infiltrați în mulțime, mai scrie sursa citată.

La Bologna, tineri cu fețele acoperite au aruncat în forțele de ordine cu fumigene, sticle și pietre.

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