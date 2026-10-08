Coincidența teribilă din 8 octombrie 1871. Două incendii uriașe au izbucnit în aceeași noapte, la sute de kilometri distanță

În noaptea de 8 octombrie 1871, două incendii devastatoare izbucneau la sute de kilometri distanță. Evenimentele au rămas în istorie prin amploarea lor, dar și prin coincidența neobișnuită a faptului că s-au produs în aceeași noapte.

În seara de 8 octombrie 1871, Chicago avea să fie lovit de unul dintre cele mai mari dezastre din istoria Statelor Unite. Marele Incendiu din Chicago a izbucnit în zona în care se afla proprietatea familiei Patrick și Catherine O’Leary și s-a răspândit rapid. Flăcările au fost alimentate de vremea extrem de uscată, vântul puternic și numeroasele clădiri construite din lemn. Focul s-a extins spre centrul orașului și a provocat distrugeri uriașe. Mii de oameni au rămas fără locuințe, iar numeroase clădiri au fost distruse, scrie weather.gov.

Incendiul din Chicago și tragedia din Peshtigo

Marele Incendiu din Chicago a continuat până în dimineața zilei de 10 octombrie 1871. Flăcările au distrus aproximativ 17.500 de clădiri și au mistuit peste 2.100 de acri din oraș. În jur de 100.000 de oameni au rămas fără locuințe, iar aproximativ 300 de persoane și-au pierdut viața, potrivit National Weather Service.

Tragedia din Chicago nu a fost însă singurul incendiu devastator din acea noapte. În mod surprinzător, în aceeași seară de 8 octombrie 1871, la aproximativ 250 de mile de Chicago, flăcările au ajuns și în Peshtigo, Wisconsin. Incendiul a fost mult mai puternic decât cel care a devastat Chicago.

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Focul din Peshtigo a distrus aproximativ 1,5 milioane de acri. Estimările National Weather Service indică între 1.200 și 2.400 de victime. Aproximativ 800 dintre acestea se aflau chiar în orașul Peshtigo. Incendiul este considerat și în prezent cel mai mortal incendiu din istoria Statelor Unite.

Coincidența dintre cele două tragedii este confirmată și de Library of Congress. În noaptea de 8 octombrie 1871, incendiile au afectat regiuni întinse din Wisconsin și Michigan, în timp ce, în Illinois, Marele Incendiu din Chicago se răspândea rapid.

Condițiile meteo au avut un rol important. Fuseseră secetă, iar precipitațiile ajunseseră la doar aproximativ un sfert din nivelul normal. Începutul lunii octombrie a fost neobișnuit de cald, iar vântul puternic a favorizat răspândirea rapidă a flăcărilor.

De ce a devenit incendiul din Chicago mai cunoscut deși cel din Peshtigo a fost mai puternic

Deși incendiul din Peshtigo a provocat mult mai multe victime decât Marele Incendiu din Chicago, tragedia din Illinois a devenit mult mai cunoscută și a și rămas unul dintre cele mai cunoscute dezastre din istoria Statelor Unite.

Unul dintre cele mai cunoscute mituri legate de incendiul din Chicago este cel al vacii familiei O’Leary. Potrivit poveștii, animalul ar fi răsturnat un felinar în grajd, iar acesta ar fi declanșat incendiul. Povestea a fost repetată ani la rând. National Weather Service precizează că un reporter a recunoscut ulterior că a inventat această versiune. Cauza reală a incendiului din Chicago nu a fost stabilită cu certitudine.

Incendiile nu s-au oprit la Chicago și Peshtigo

În acele zile au izbucnit și alte incendii de proporții. Mai multe zone din Michigan au fost afectate de flăcări, inclusiv Holland, Port Huron și Manistee.

Potrivit estimărilor National Weather Service, incendiile din Michigan au provocat peste 500 de decese.

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