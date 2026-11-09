Valuri uriașe, de până la 10 metri, au lovit coasta statului Oregon, după o furtună puternică. Autoritățile au emis avertizări, iar imaginile surprinse sunt spectaculoase.

Valuri uriașe, de până la 10 metri, pe coasta SUA! Imagini spectaculoase din Oregon, după furtună | instagram / pablov24k

O furtună puternică a provocat valuri impresionante pe coasta statului Oregon, din SUA. Unele dintre acestea au ajuns la înălțimi de până la 10 metri, iar imaginile surprinse în zonă au devenit spectaculoase.

Valuri uriașe, de până la 10 metri, pe coasta SUA! Imagini spectaculoase din Oregon, după furtună. Autoritățile au emis avertizări

Oceanul Pacific a oferit un spectacol impresionant, dar extrem de periculos, pe coasta statului american Oregon.

Pe 8 noiembrie 2026, valuri uriașe s-au izbit de stâncile de pe litoral. Deși furtuna trecuse, valurile au continuat să fie uriașe. Imaginile surprinse deasupra oceanului arată forța impresionantă a naturii.

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În urma fenomenului, autoritățile au emis avertizări pentru mai multe zone de coastă. Pericolul nu era reprezentat doar de valurile mari, ci și de așa-numitele sneaker waves. Acestea sunt valuri care pot ajunge pe plajă mult mai departe decât cele obișnuite și îi pot surprinde pe oamenii aflați prea aproape de apă.

Valuri de până la 10 metri pe coasta statului Oregon

Imaginile surprinse pe 8 noiembrie în zona Cape Kiwanda, din Pacific City, arată cum valurile puternice se izbesc de Chief Kiwanda Rock. Apa se ridică în apropierea stâncilor și se revarsă peste zonele de coastă.

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie din SUA (National Weather Service), condițiile de pe coasta Oregonului au fost extrem de periculoase. În avertizarea emisă pentru zona Clatsop și Tillamook, precum și pentru sudul statului Washington, meteorologii au anunțat valuri care puteau ajunge la aproximativ 10 metri înălțime.

Pentru zona Pacific City, Manzanita și Rockaway Beach, prognoza indica valuri de aproximativ 6-7 metri. Așadar, întregul litoral a fost afectat de o perioadă cu valuri neobișnuit de mari și condiții dificile.

Furtuna a trecut, dar Oceanul Pacific continuă să fie agitat

Chiar dacă furtuna care a afectat regiunea a trecut, valurile au continuat să lovească puternic litoralul. Explicația ține de valurile de larg, care pot continua să se deplaseze spre coastă chiar și după ce condițiile meteo încep să se îmbunătățească.

Potrivit unei prognoze publicate de Serviciul Național de Meteorologie din Portland, valurile din larg puteau atinge înălțimi de aproximativ 6-8 metri, cu perioade între valuri de 15-16 secunde.

De altfel, publicația americană KOIN a relatat despre condițiile periculoase de pe coasta Oregonului și despre valurile care au surprins oamenii aflați pe plajă. Meteorologii au avertizat că riscul nu dispare imediat după trecerea unei furtuni.

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