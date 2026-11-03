Un marinar a filmat imagini uluitoare în larg, în timpul unei furtuni din Marea Neagră. Vezi filmarea cu valuri uriașe și fulgere spectaculoase, surprinse de pe vapor.

Descoperă imagini cu valurile uriașe surprinse de un marinar, pe Marea Neagră | Profimedia

Un bărbat care se afla la bordul unui vapor a surprins imagini absolut spectaculoase cu o furturnă din largul Mării Negre. Imaginile cu valurile uriașe și fulgere au fost publicate pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții. Descoperă în rândurile de mai jos imaginile surprinse de marinar, dar și informații importante despre vremea din județul Constanța.

Furtună puternică surprinsă în largul Mării Negre. Valuri uriașe și fulgere spectaculoase, filmate de pe un vapor | VIDEO

Județul Constanța se află în alertă din cauza avertizărilor de vreme rea de câteva zile. Vremea nefavorabilă a dus la suspendarea manevrelor în Portul Constanța, Nord și Sud, în portul Midia și în portul Mangalia.

Portrivit reprezentanților ANR, dacă în Constanța au fost suspendate manevrele începând cu această dimineață, ora 4:30, la Mangalia au fost suspendate încă de ieri după amiază, iar Midia începând de seara trecută.

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„Pot să vă spun că este o vizibilitate redusă și vântul este puternic. Sunt valuri în larg de până la 4 - 5 m, iar forța vântului atunge și chiar opt pe scara Beaufort” a precizat Irina Pușcașu, purtătorul de cuvânt al ANR, informează ziuaconstanta.ro.

În larg, o furtună produsă în largul Mării Negre a fost filmată de un marinar și imaginile cu valuri uriașe și fulgere spectaculoase au stârnit numeroase reacții.

„Marinari riscandu-si viata fiindca am comandat 2 perne de pe Temu”, scria în dreptul imaginilor uluitoare un internaut.

Furtuna din largul Mării Negre s-a produs ca urmare a condițiilor meteo din Constanța, cauzate de faptul că ciclonul Agneta traversează țara noatră.

În dimineața de luni spre marți, între orele 5:00 și 8:30 dimineața, a fost în vigoare și o alertă de Cod roșu pentru unele localități din Constanța (23 august, Limanu, Mangalia). Ploile au fost atât de abundente încât au depășit 20 de litri pe metrul pătrat. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 80 litri pe metru pătrat.

De asemenea, pentru tot județul Constanța a fost emisă o avertizare de Cod portocaliu de ploi importante, meteorologii anunțând că se așteaptă 40-60 de litri pe metru pătrat și local se va atinge chiar și valoarea de 80-90 de litri pe metru pătrat.

Tot în Dobrogea este în vigoare și o alertă de Cod galben de intensificări ale vântului, ce pot atinge temporar chiar și viteze de 50...70 km/h.

Sursa: meteoromania.ro