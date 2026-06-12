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Formula 1 ajunge la Barcelona! Marele Premiu se vede duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Formula 1 continuă în acest weekend cu o nouă etapă spectaculoasă, găzduită de unul dintre cele mai cunoscute circuite din calendar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 10:29 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 10:32
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Spania devine centrul atenției pentru fanii motorsportului, într-o cursă care promite dueluri intense, strategii decisive și momente în care fiecare secundă poate conta. Marele Premiu de la Barcelona va putea fi urmărit duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Formula 1 ajunge la Barcelona! Marele Premiu se vede duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Recunoscut pentru combinația sa de viraje rapide și sectoare tehnice, circuitul catalan reprezintă un test complet atât pentru piloți, cât și pentru monoposturi. Echipele vor fi nevoite să găsească echilibrul perfect între viteză și gestionarea pneurilor, în timp ce temperaturile ridicate specifice regiunii pot influența decisiv strategiile de cursă. Pe cei 4,6 kilometri de traseu, fiecare detaliu poate face diferența în lupta pentru podium.

Etapa din Barcelona vine după cursa spectaculoasă de la Monaco și promite să aducă un nou capitol important în lupta pentru titlu. Atmosfera din tribune, pasiunea fanilor și provocările oferite de circuit creează cadrul ideal pentru un nou spectacol al vitezei, în care răsturnările de situație nu sunt niciodată excluse.

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Toate privirile vor fi îndreptate către liderul campionatului, Kimi Antonelli. Pilotul Mercedes traversează o perioadă excelentă, după ce a obținut la Monaco a cincea victorie a sezonului și își propune să își consolideze poziția în fruntea clasamentului. Cu toate acestea, rivalii de la Ferrari și McLaren sunt pregătiți să îi conteste supremația pe unul dintre cele mai grele circuite din calendar.

Weekendul are și o semnificație aparte pentru fanii motorsportului. După ce a găzduit Marele Premiu al Spaniei timp de peste trei decenii, Barcelona continuă să rămână prezentă în calendarul Formulei 1 și va alterna în următorii ani cu alte etape europene, confirmând statutul său de circuit de referință pentru Marele Circ.

Programul Marelui Premiu de la Barcelona

Vineri, 12 iunie

* 14:30 – Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

* 18:00 – A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 13 iunie

* 13:30 – A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

* 16:45 – Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică, 14 iunie

* 15:45 – Cursa (Antena 1 și AntenaPLAY)

După cinci victorii pentru Kimi Antonelli și o luptă pentru titlu care devine tot mai intensă, etapa de la Barcelona are toate ingredientele pentru unul dintre cele mai interesante weekenduri ale sezonului.

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