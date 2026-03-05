Ce mâncare surprinzătoare vor mânca astronauții Artemis II în spațiu. Mesele sunt mai sofisticate decât ar crede mulți

Antena Căutare
NASA a dezvăluit ce mâncare surprinzătoare vor mânca astronauții Artemis II în spațiu, în timp ce vor zbura în jurul Lunii.

Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 16:27 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 16:30
Puțini știu ce pot mânca astronauții în spațiu | Shutterstock

Atunci când vine vorba de mâncarea pe care o consumă astronauții în spațiu, imaginea clasică e cea a unor pudre care sunt rehidratate.

Dar mesele în spațiu au evoluat de-a lungul anilor, în pas cu tehnologia, scrie IFL Science.

În trecut, însă, mâncarea era mult mai puțin sofisticată. Cosmonautul Yuri Gagarin, primul om care a ajuns în spațiu, a mâncat un tub de pastă de vită și ficat, plus o budincă de ciocolată.

Și primii astronauți NASA au avut mese similare în spațiu.

Ce mâncare surprinzătoare vor mânca astronauții Artemis II în spațiu

„John Glenn, primul american care a mâncat ceva în mediul aproape lipsit de greutate de pe orbita Pământului, a constatat că procesul de a mânca era destul de ușor, însă meniul era limitat,” scrie pe site-ul NASA.

Citește și: NASA a anunțat schimbări mari legate de programul Artemis. De ce nu vor mai ajunge oamenii pe Lună

„Alți astronauți din programul Mercury Program au trebuit să suporte cuburi de mâncare de dimensiunea unei înghițituri, pulberi liofilizate și semi-lichide ambalate în tuburi de aluminiu. Majoritatea au fost de acord că mâncarea era neapetisantă și nu le plăcea să stoarcă tuburile. În plus, alimentele liofilizate erau greu de rehidratat, iar firimiturile trebuiau evitate pentru a nu afecta instrumentele,” continuă mesajul.

Problema era lipsa echipamentelor în spațiu, precum cele care s-ar găsi într-o bucătărie obișnuită. Dar noua tehnologie a permis un meniu mai variat, care a fost dezvăluit recent de NASA.

„Fără realimentare, refrigerare sau posibilitatea de a adăuga provizii în ultimul moment, toate mesele trebuie selectate cu grijă pentru a rămâne sigure, stabile pe termen lung și ușor de preparat și consumat în nava spațială Orion,” explică NASA despre noul meniu. „Alimentele trebuie să fie ușor de preparat și consumat în microgravitație, să producă cât mai puține firimituri și să rămână sigure pe toată durata misiunii.”

Firimiturile au mai creat probleme în trecut. NASA susține că sandvișurile s-au dovedit „mai problematice”, deoarece se învecheau repede, iar firimiturile pluteau liber. Astfel, puteau ajunge în echipamente sensibile sau chiar în plămânii astronauților.

Ce vor mânca astronauții în spațiu în 2026

Astronauții din echipajul Artemis II vor putea alege până la 2 băuturi aromate pe zi. Opțiunile includ cafea, ceai verde, smoothie de mango și piersică, băutură de mic dejun cu ciocolată, băutură de mic dejun cu vanilie, limonadă, cidru de mere, băutură de ananas, cacao și băutură de căpșuni.

NASA a enumerat și cele mai comune alimente care vor fi luate la bordul misiunii, după ce au trecut testele făcute de astronauți înainte de zbor. Se pare că, chiar și în spațiu și cu reguli stricte privind „fără firimituri”, couscous e permis.

Echipajul va avea la dispoziție 58 de bucăți de tortilla, precum și lipii din grâu. Printre preparatele mai interesante se numără piept de vită la grătar în stil barbeque, macaroane cu brânză, broccoli gratinat, fasole verde condimentată și quiche de legume. În meniu se mai află couscous cu nuci, granola cu afine și cârnați pentru micul dejun.

Există chiar și 5 tipuri diferite de sos iute, precum și muștar, gem, miere, unt de arahide și unt de migdale.

Deși meniul e mult mai variat decât cel din trecut, cerințele misiunii vor limita ce poate mânca echipajul și când.

Citește și: NASA a dezvăluit numele astronautului care a dus la prima evacuare de urgență de pe ISS. Ce probleme de sănătate a avut

„Unele alimente, precum mesele liofilizate, necesită rehidratare folosind dozatorul de apă potabilă al navei Orion, care nu e disponibil în anumite faze, inclusiv la lansare și la aterizare,” explică NASA.

„Prin urmare, alimentele alese pentru aceste etape trebuie să fie gata de consum și compatibile cu constrângerile operaționale ale navei, în timp ce o gamă mai largă de opțiuni alimentare devine disponibilă după ce sistemele complete de preparare a hranei sunt funcționale,” a continuat NASA.

