Un avion s-a prăbușit acum la un show aviatic din Grecia. Momentul a avut loc sub privirile spectatorilor | VIDEO

Momente de panică la un show aviatic organizat în Grecia. Un avion s-a prăbușit în timpul demonstrației, chiar sub privirile spectatorilor.

Un avion s-a prăbușit acum la un show aviatic din Grecia. Momentul a avut loc sub privirile spectatorilor | X/@RomanP314 Roman_P

Incidentul s-a produs în timp ce aeronava participa la spectacolul aviatic. Manevra s-a încheiat tragic, iar avionul s-a prăbușit în fața oamenilor veniți să urmărească evenimentul.

Imaginile surprinse de cei aflați la fața locului arată momentul în care aeronava pierde controlul și se prăbușește.

Un avion s-a prăbușit acum la un show aviatic din Grecia

Un avion de luptă F-4 al Forțelor Aeriene Elene s-a prăbușit sâmbătă, în timpul unui show aviatic organizat în apropiere de Atena. Accidentul s-a produs chiar în fața spectatorilor care urmăreau demonstrațiile aeriene.

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Potrivit informațiilor transmise de televiziunea publică ERT, aeronava participa la spectacol în momentul în care s-a prăbușit. Scenele au provocat panică în rândul celor aflați la eveniment.

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Incidentul a avut loc în timpul programului aviatic. Aeronava efectua o demonstrație când s-a prăbușit.

Imediat după accident, autoritățile elene și echipele de intervenție au fost mobilizate. Operațiunea de salvare s-a desfășurat în zona în care a avut loc prăbușirea.

Potrivit unor martori, aeronava s-ar fi rupt în două în momentul impactului, iar la scurt timp a izbucnit un incendiu. Un elicopter de stingere a incendiilor a intervenit și a aruncat apă peste zona afectată, pentru a limita flăcările.

În urma accidentului, evenimentul „Athens Flying Week” a fost suspendat. Spectatorii aflați în zonă au fost rugați să părăsească locul, în timp ce echipele de intervenție au continuat operațiunile.

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