A fost inventat detectorul care va salva victimele seismelor: „Orice se poate întâmpla dacă cineva rămâne îngropat sub dărâmături prea mult timp”

Un dispozitiv, care foloseşte semnale de înaltă frecvenţă pentru a contribui la localizarea victimelor rămase captive sub dărâmăturile provocate de seisme şi de alte dezastre naturale, a fost inventat de câtre trei studenți din Indonezia.

Denumit „Detector of Interconnected Position Points” ('Detector al Punctelor de Poziţie Interconectate') sau 'Deoterions', dispozitivul, de mărimea unei cărți de credit, emite un semnal de tip impuls pentru orice mişcare fină, inclusiv pentru cele determinate de respiraţie, care poate fi detectat pe o rază de până la 10 kilometri.

Receptorul acelui semnal poate fi conectat la un telefon mobil sau un laptop şi funcţionează cu o aplicaţie compatibilă atât cu sistemele de operare Apple, cât şi cu cele Android, au precizat studenţii indonezieni. Unul dintre cei trei tineri, Satrio Wiradinata Riady Boer, în vârstă de 23 de ani, a dezvăluit că invenţia a fost inspirată de seismul cu magnitudinea 7,6 care a lovit oraşul lui natal, Padang, aflat pe insula Sumatra, în urmă cu un deceniu, în urma căruia au murit un bun prieten şi un profesor al lui. De asemenea, mama tânărului a fost rănită.

'Orice se poate întâmpla dacă cineva rămâne îngropat sub dărâmături prea mult timp. Un picior sau o mână a victimei trebuie să fie amputată sau poate că acele persoane rămân fără oxigen', a spus Boer, subliniind importanţa pe care o are găsirea cât mai rapidă a victimelor îngropate sub dărâmături după un seism.

Cei trei tineri, studenţi la Universitatea Brawijaya, au primit un patent pentru prototipul lor, care are un cost de producţie de doar șapte dolari. Ei au spus că doresc să îşi perfecţioneze dispozitivul înainte de a îl face să devină disponibil pentru publicul larg. Tinerii au deja mai mulţi admiratori.

'Este o invenţie incredibilă', a declarat Ali Ghufron Mukti, un oficial de rang înalt din Ministerul Educaţiei din Indonezia, care consideră că guvernul de la Jakarta ar trebui să ofere finanţare pentru dezvoltarea acestui produs.

Plasată în Cercul de Foc al Pacificului, Indonezia este frecvent afectată de seisme, care sunt uneori suficient de puternice pentru a provoca prăbuşirea unor clădiri. Cel mai devastator seism din istoria recentă a ţării s-a produs în decembrie 2004, când un cutremur cu magnitudinea 9,5 a declanşat un tsunami uriaş, care a ucis aproximativ 226.000 de oameni aflaţi pe ţărmul Oceanului Indian, inclusiv 126.000 în Indonezia.

Sursă: DCNews

Sursă foto: Agerpres