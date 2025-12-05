Interviu PEPE. Artistul vorbește despre tradițiile de Crăciun, viața de familie și cele mai recente zvonuri din presă: „O bucurie”

PEPE a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre tradițiile de Crăciun pe care le duce mai departe alături de copiii săi, planurile muzicale și posibilitatea de extindere a familiei. Iată ce ne-a dezvăluit.

PEPE este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști autohtoni. Acesta încântă publicul din România atât cu melodiile sale, cât și ca prezentator al celui mai iubit show, Te cunosc de undeva.

Ce spune PEPE despre tradițiile de Crăciun în familia sa

Artistul a dezvăluit în exclusivitate pentru a1.ro câteva detalii despre viața de familie, tradiții de Crăciun, piesele la care lucrează acum, dar și despre cele mai recente zvonuri din presă legate de extinderea familiei.

Show-ul Te cunosc de undeva a primit premiul TV Mania 2025. Ai fost cel care l-a ridicat. Ce reprezintă acest trofeu pentru tine

„Pentru mine în mod special este o bucurie, dar este o muncă de echipă. Nu e premiul pentru mine, e premiul întregii echipe. Te cunosc de undeva e un show foarte iubit de oameni. E un show care de foarte mulți ani este în atenția publicului și în prime time și întotdeauna a creat spectacol și diversitate”, menționează PEPE.

„Toți artiștii care au venit s-au autodepășit pentru că au dat piept în piept cu alte personaje, cu transformări extrem de dificile, care au fost pe placul publicului și cred că și pe placul lor pentru că eu în calitate de concurent am cunoscut și am aprofundat foarte mulți alți artiști și am început să-i respect mult mai mult, iar în calitate de prezentator mă bucur de fiecare dată când îi văd pe toți cei care sunt în mijlocul scenei, cum iau în serios aceste transformări și, totodată, se și bucură foarte mult. E ca un joc pe porunci, e ca o distracție continuă, dar cu foarte multă muncă la mijloc, adică nu prea o poți face din prima, dacă nu studiezi foarte mult un personaj nu iese și, atunci când ajungi la jurizare, te superi dacă nu iei 12 puncte. Te cunosc de undeva e un show extrem de complex și mă bucur tare mult că fac parte din acest proiect”, a adăugat artistul.

În ce alt show ți-ar plăcea să fii implicat: Survivor, Power Couple sau Asia Express

„În toate!” spune el. „În toate, doar că nu-mi permite timpul.”

Ce surprize muzicale mai pregătești

„Chiar acum, pe final de an, o să mai lansez o piesă sau, dacă nu, imediat după sărbători. Depinde de cât de încărcată e agenda, pentru că și acum de la filmări plecăm direct la un târg de Crăciun”, anunță prezentatorul Te cunosc de undeva.

„Sunt vreo trei piese pe care le am deja înregistrate, trebuie să le filmez videoclip și să găsesc momentul prielnic să le acord și timp pentru promovare. Pentru că, atunci când lansezi o piesă, nu e bine să-i dai drumul doar în online. Ar fi bine să mergi și în mai multe locuri să fie cât mai vizibilă (...)

Am avut o perioadă extrem de încărcată, dar muzica întotdeauna rămâne pe primul plan în viața mea. Muzica întotdeauna va avea un update în cariera mea și totul este inspirat din viața și din trăirile mele!” a explicat artistul.

Ce sfat le-ai oferi copiilor tăi dacă ar dori să-ți calce pe urme

„Să muncească foarte mult, pentru că talentul întotdeauna fără muncă nu aduce mare succes (...) Trebuie foarte multă muncă, indiferent de domeniu, nu neapărat pe plan artistic, pe plan muzical”, spune PEPE.

Cum reacționează cei mici când te văd la TV

„Se bucură. Ei așa au crescut, văzându-mă la televizor săptămânal și s-au obișnuit. Adică ar fi cumva ciudat să nu mai fiu la televizor”, râde el.

„Tati dispare de acasă, ajunge la televizor, îl vedem în direct, se întoarce acasă și ne jucăm sau mâncăm. E normal. E munca lui tati la televizor: cântă, prezintă, e jurat... în ce proiect face parte invitat special. Am fost în permanență pe postul Antena 1 și în permanență pe posturile de televiziune, că despre asta este vorba.

Copiii s-au obișnuit cu asta, nu-i surprinzător pentru ei, e ceva normal”, a mai adăugat prezentatorul TV.

Se apropie sărbătorile de iarnă, preferatele celor mici. Ce tradiție duci mai departe cu fetele și băiețelul tău

„Tot ce înseamnă tradiție. Din punctul meu de vedere e foarte important de Crăciun - și nu numai de Crăciun - să ne implicăm la toate activitățile, de la curățenie, până la gătit, să pregătim sosirea Moșului și să ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă Crăciun, că nu e doar Moș Crăciun, Crăciunul e altceva!

Dar copiii se bucură de venirea Moșului (...) și e foarte bine asta, magia sărbătorilor trebuie să rămână. Noi urmărim de la mușcătura Moșului, până la urma de bocanc pe care a lăsat-o. E cea mai frumoasă dimineață dimineața de Crăciun. Nu o poți compara cu nimic. Bucuria copiilor e ceva special. Scrisorelele, de asemenea, pe care le lipesc pe geamuri. Dorințele pe care le au și sfaturile pe care ni le cer nouă: <<Oare e bine să cer asta?>> sau <<E bine să fac asta?>> E o întreagă poveste, un scenariu întreg pe care-l ducem la bun sfârșit și întotdeauna ne bucurăm de Crăciun și de sărbătorile de iarnă.

Colindatul! Copiii merg la colindat, primim cu colindul. E foarte important”, precizează artistul despre tradițiile din familia sa.

Au apărut zvonuri în presă legate de extinderea familiei. Ai vrea să comentezi ceva legat de ele

„Nu, pentru că zvonurile nu au fost date de către mine și atunci... Din punctul meu de vedere, cine aruncă o astfel de informație pe piață ar fi bine să vină să-mi spună și mie și ce e, și când e, și dacă-s gemeni, și dacă e băiețel, și în câte luni. Adică, de ce să comentez? Ne dorim, dar...” răspunde PEPE la cele mai recente zvonuri din presa autohtonă.