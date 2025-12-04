Ce se întâmplă dacă un copil primește un smartphone la 12 ani. Riscurile de sănătate pe care părinții nu le știu

Antena Căutare
Experții au dezvăluit ce se întâmplă dacă un copil primește un smartphone la 12 ani, cu riscuri de sănătate pe care puțini părinți le știu.

Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 16:38
Smartphone-urile au un efect semnificativ asupra copiilor | Shutterstock

În ultimii ani, au apărut numeroase studii legate de impactul smartphone-urilor și rețelelor de socializare în rândul copiilor.

Un nou studiu a scos la iveală faptul că dacă un copil primește un smartphone la 12 ani, e mai predispus la anumite riscuri de sănătate, scrie Science Alert.

Noile tehnologii au un impact nu doar asupra copiilor, dar efectele sunt mai notabile în rândul lor.

O lipsă de echilibru la o vârstă atât de fragedă poate cauza probleme grave pe termen lung, avertizează experții.

Ce se întâmplă dacă un copil primește un smartphone la 12 ani

Cercetătorii din SUA au descoperit ce se întâmplă dacă un copil primește un smartphone la 12 ani.

Potrivit experților, deținerea unui telefon la vârsta de 12 ani e asociată cu un risc crescut de depresie, obezitate și somn insuficient, în comparație cu cei care nu au un telefon la acea vârstă.

„Constatările noastre sugerează că ar trebui să privim smartphone-urile ca pe un factor semnificativ în sănătatea adolescenților și să abordăm cu grijă decizia de a oferi unui copil un telefon și să luăm în considerare impactul potențial asupra vieții și sănătății sale,” a declarat psihiatrul Ran Barzilay.

Pentru cercetare, experții au analizat datele de la 10.588 de tineri, colectate ca parte a unui studiu în desfășurare privind dezvoltarea creierului adolescent. Informațiile au oferit o imagine a stării de sănătate a participanților la vârsta de 12 ani, împreună cu unele indicii despre diferențele pe care le-ar putea produce deținerea unui telefon în anul următor.

Cercetătorii au luat în considerare și alți factori, precum demografia și statutul socioeconomic. Astfel, au descoperit că, la 12 ani, aproape 6.5% dintre cei cu telefoane avuseseră un diagnostic de depresie, comparativ cu aproximativ 4.5% dintre cei fără telefoane. E o diferență aparent mică, dar semnificativă statistic.

Pentru obezitate, cifrele respective au fost de aproximativ 18% în rândul utilizatorilor de smartphone-uri față de 12% în rândul celor de 12 ani care nu aveau astfel de dispozitive.

În ceea ce privește somnul, 47% dintre copiii de 12 ani cu telefoane au raportat somn insuficient (mai puțin de 9 ore pe noapte), comparativ cu 31% dintre colegii lor fără telefon.

Copiii care aveau un telefon până la vârsta de 13 ani erau mai predispuși să raporteze probleme de sănătate mintală și somn insuficient decât cei care nu aveau. Totuși, nu a existat nicio schimbare semnificativă în riscul de obezitate de-a lungul acelui an.

Cercetătorii admit că utilizarea telefonului poate avea beneficii, după cum au arătat și alte studii. Dar sunt necesare mai multe studii pentru a se asigura că aceste dispozitive sunt folosite responsabil.

Smartphone-urile pot avea un impact semnificativ asupra adolescenților

„Pentru mulți adolescenți, smartphone-urile pot avea un rol constructiv prin consolidarea legăturilor sociale, învățării și oferirea accesului la informații și resurse care promovează dezvoltarea personală,” spune Barzilay. „La fel, unele familii pot considera smartphone-ul o necesitate pentru siguranță sau comunicare.”

Constatările se aliniază cu ceea ce știm despre adulți și smartphone-uri. Aceste dispozitive pot crește stresul, ne capta atenția, epuiza și pot remodela modul în care funcționează creierul nostru.

În studiile viitoare, cercetătorii vor să analizeze cât timp petrec copiii pe ecrane și tipurile de aplicații folosite, cum se extind aceste rezultate pe perioade mai lungi ale adolescenței și ce măsuri pot fi implementate pentru a reduce riscurile.

„Este esențial ca tinerii să aibă timp departe de telefoane pentru a avea activitate fizică, care poate proteja împotriva obezității și poate îmbunătăți sănătatea mintală în timp,” spune Barzilay.

