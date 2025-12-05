Prăjitura cu vinete și ciocolată este un desert pe care oricine ar trebui să îl încerce măcar o dată în viață.

Sărbătorile de iarnă au început să își facă simțită prezența, iar tot mai multe gospodine încep să se pregătească cu mare bucurie în suflet pentru unele dintre cele mai frumoase zile din an, interesându-se de cele mai bune preparate pe care le pot pune pe masă pentru cei dragi.

Prăjiturile sunt la mare căutare în această perioadă, însă puțini sunt cei care vor să iasă din zona de confort și să pregătească noi rețete care să îi dea pe spate pe musafirii pe care îi cheamă la ei pentru a sărbători Crăciunul, dar și alte zile de sărbătoare din luna decembrie a acestui an.

Totuși, pentru cei care îndrăznesc să încerce preparate noi și chiar mai puțin obișnuite, în rândurile de mai jos am pregătit o rețetă care îi va impresiona chiar și pe cei mai mofturoși degustători.

Rețeta de prăjitură cu vinete și ciocolată. Preparatul neobișnuit este vedetă într-o țară europeană. Cum se prepară

Prăjitua cu vinete și ciocolată este extrem de cunoscută și apreciată pe Coasta Amalfi și Sorrento (Italia), acolo unde, atât localnicii, cât și turiștii o caută ori de câte ori își doresc să se răsfețe cu un preparat plin de savoare și gust.

Potrivit știridiaspora.ro, originea acesteia o găsim în mănăstirea de călugărițe Santa Maria della Misericordia, acolo unde și alte rețete dulci au fost create, păstrându-se în tradiția cofetarilor din Struffoli și Roccoco.

Ingrediente prăjitură cu vinete și ciocolată

500 g pulpă de vinete curățată de coajă

150 ml apă

4 ouă medii

250 g zahăr granulat

200 g făină

200 g ciocolată neagră

80 g alune întregi decojite

80 ml ulei floarea soarelui

70 g chipsuri de ciocolată neagră

20 ml lichior de ciocolată

1 plic de praf de copt

glazură pentru decor

Mod de preparare vinete cu ciocolată

Primul pas este de a spăla și curăța vinetele, care apoi se taie în cuburi de jumătate de centimetru. Se transferă totul într-o tigaie și se adaugă 50 de grame de zahăr și apă. Se lasă la fiert 25-30 de minute sub capac, iar după ce au devenit moi se scot din apă și se scurg într-o strecurătoare. După ce apa s-a scurs, se transferă vinetele într-un robot de bucătărie și se amestecă până când devin cremoase.

Al doilea pas este de a sparge ouăle într-un castron și de a le mixa foarte bine. Se adaugă zahărul rămas și se amestecă din nou. Treptat se adaugă uleiul și apoi crema de vinete.

Ciocolata se topește la cuptorul cu microunde și se incorporează ușor în compoziția de vinete. Se toacă alunele și se adaugă și ele în compoziție împreună cu chipsurile de ciocolată.

Se adaugă făina, praful de copt și apoi se amestecă, iar la final se adaugă și lichiorul, amestecându-se din nou foarte bine.

Se aprinde cuptorul la 180 de grade și se tapetează o tavă de 28 de cm cu hârtie de copt, turnând apoi aluatul în ea. Se coace timp de 60 de minute, iar când este gata se lasă la răcit.

Se scoate din tavă și apoi se presară cu zahăr granulat.

Poftă bună!

