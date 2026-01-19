(P) A început anul cu peste 1 milion de euro în cont! Un jucător Unibet din Ardeal a câștigat marele Jackpot

Un început de an care rescrie tot ce credeai despre noroc.

În timp ce majoritatea dintre noi își scriau rezoluțiile de început de an, visând la vacanțe, economii sau schimbări importante, un jucător Unibet din Ardeal le-a bifat pe toate, într-o singură rotire.

În primele zile din ianuarie, acesta a câștigat peste 1.130.000 de euro, la slotul Burning Hot, activând Hot Drops Jackpot, un mecanism aleatoriu disponibil exclusiv Unibet și pe Vlad Cazino și 32rosu, toate 3 făcând parte din FDJ UNITED.

„Nu mi-a venit să cred, lucrez într-o firmă unde, când trebuie să faci o sumă de bani trebuie să muncești, iar să câștig așa ceva dintr-o relaxare nu mi-a venit să cred” a declarat câștigătorul.

Un jackpot de milioane, chiar când te aștepți mai puțin

Câștigătorul are 47 de ani, este tată a doi copii și joacă ocazional pentru relaxare. A descoperit Unibet printr-un prieten: „Un amic a încercat platforma voastră și i s-a părut cea mai tare. Aici a câștigat. Aș recomanda cu plăcere oricui utilizator.”

Slotul care a schimbat tot este Burning Hot, un joc clasic cu tematică de fructe, dar cu funcționalități moderne. Jocul nu necesită strategie, este simplu și intuitiv.

Hot Drops Jackpot e exact ce nu plănuiești, dar poate apărea oricând

Jackpotul a fost declanșat prin Hot Drops, sistemul progresiv de câștiguri disponibile doar în cazinourile online FDJ UNITED (Unibet, Vlad Cazino, 32 Roșu). Ce îl face special? Se poate activa aleatoriu, oricând, pe o gamă largă de jocuri eligibile, indiferent de miză. Astfel, se poate activa un jackpot la minut, cu suma de 500.000 euro.

Fiecare joc poate aduce: mini, minor, major Jackpot sau, cum s-a întâmplat aici, grand jackpot, în valoare de peste 1 milion de euro.

Un început de an cu gândul la familie

Câștigătorul nu s-a grăbit cu planurile. Pentru el, această sumă este mai mult decât o schimbare financiară, este o oportunitate pentru un viitor mai sigur al familiei sale.

„Am doi copii la facultate, deci vor fi bine primiți acești bani. Nu mă grăbesc cu planurile, vreau doar să știu că am banii în cont și apoi mă voi gândi în liniște ce urmează.”

Joacă responsabil mereu și vei fi răsplătit

La Unibet, ne bucurăm de povești ca aceasta, dar punem mereu responsabilitatea pe primul loc. Platforma noastră oferă instrumente clare pentru a menține controlul: limită de pariere, istoric și monitorizare activitate, pauze și auto-excludere

Acest câștig demonstrează că norocul poate apărea când te aștepți mai puțin, dar și că jocul trebuie să rămână o alegere conștientă, relaxată, fără presiune.

Tu cum ai începe anul cu 1 milion de euro?

Dacă alegi să joci, fă-o informat, cu limite clare și cu bucuria joc