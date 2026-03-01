Cum îți schimbă alcoolul creierul. Experții au dezvăluit transformările profunde

Experții au dezvăluit cum îți schimbă alcoolul creierul și ce abilitate importantă poate suferi o transformare profundă în urma acestui obicei.

Chiar și câteva pahare de alcool pot avea un efect semnificativ asupra creierului | Shutterstock

Otrivit celor mai recente date, chiar și câteva pahare de alcool sunt suficiente pentru a fragmenta modul în care funcționează creierul.

În urma acestei transformări, creierul și comunicarea dintre zonele cerebrale sunt afectate profund, scrie Science Alert.

Un nou studiu a scos la iveală faptul că alcoolul forțează o comunicare cerebrală mai localizată.

Ca urmare, ariile creierului nu sunt la fel de bine conectate atunci când vine vorba de procesarea stimulilor.

Articolul continuă după reclamă

Cum îți schimbă alcoolul creierul

Numeroase cercetări anterioare au analizat modul în care alcoolul modifică creierul. Dar puține au luat în considerare efectele la nivelul întregii rețele cerebrale.

Creierul e un organ extrem de complex, iar orice schimbare în comunicarea dintre regiunile cerebrale va avea impact asupra emoțiilor și comportamentului.

Cercetătorii din spatele studiului, conduși de o echipă de la Universitatea din Minnesota, consideră că descoperirile lor ar putea explica, într-o anumită măsură, de ce anumite persoane pot simți niveluri diferite de ebrietate la aceeași concentrație de alcool în respirație.

„La nivel de rețea, alcoolul a crescut semnificativ eficiența locală, ceea ce indică o topologie mai puțin aleatorie și mai asemănătoare unei grile,” au scris cercetătorii în studiu. „În mod remarcabil, aceste creșteri, precum și scăderile corespunzătoare ale eficienței, au prezis în mod semnificativ o senzație subiectivă mai puternică de intoxicație.”

Citește și: Ce se întâmplă când bei alcool? Efectele nocive ale alcoolului asupra sănătății

Cercetătorii au recrutat 107 participanți sănătoși, cu vârste între 21 și 45 de ani, pentru studiu. Pe parcursul a 2 sesiuni, aceștia au primit fie o băutură concepută pentru a le crește alcoolemia până la limita legală de conducere din SUA (0.08 grame per decilitru), fie o băutură placebo.

La jumătate de oră după consum, participanții au fost introduși într-un aparat RMN, unde activitatea cerebrală le-a fost analizată. Cu diverse metode matematice, cercetătorii au calculat comunicarea dintre 106 regiuni diferite ale creierului.

Per ansamblu, zonele cerebrale au devenit mai izolate și mai puțin conectate cu restul creierului, deși efectul nu a fost uniform în toate regiunile. E o situație similară cu traficul care circulă doar într-un anumit cartier, în loc să traverseze întregul oraș.

Efectele se resimt chiar și de la câteva pahare de alcool

Deși voluntarii aveau aproximativ același nivel de intoxicație alcoolică, unii s-au simțit mai beți decât alții. Cercetătorii au descoperit că această senzație era legată de cât de deconectate deveniseră regiunile creierului lor.

Mai mult, modificările de rețea observate, precum ruperea conexiunilor dintre diferite regiuni cerebrale, ajută la explicarea modului în care consumul excesiv de alcool poate provoca vedere încețoșată, dificultăți în mersul drept și alte efecte bine cunoscute.

Citește și: Vârsta exactă la care fumatul, sedentarismul și alcoolul încep să provoace probleme de sănătate serioase

De exemplu, una dintre regiunile cel mai afectate a fost lobul occipital, zona responsabilă pentru procesarea informațiilor vizuale. Aceste schimbări înseamnă probabil că informațiile vizuale devin mai greu accesibile pentru restul creierului.

„Rezultatele noastre, conform cărora transferul de informații devine mai izolat și mai puțin integrat, sunt în concordanță cu influența cunoscută a alcoolului asupra mecanismelor de recompensă și aversiune, controlului inhibitor și evaluării stimulilor,” au concluzionat cercetătorii.

Cercetătorii sugerează și că persoanele cu probleme acute sau cronice legate de alcool ar putea prezenta modificări diferite ale rețelelor cerebrale atunci când sunt intoxicate. Adică o structură mai puțin organizată și o rețea mai aleatorie și mai dezorganizată.