Antena Căutare
Home News Inedit Cum îți schimbă alcoolul creierul. Experții au dezvăluit transformările profunde

Cum îți schimbă alcoolul creierul. Experții au dezvăluit transformările profunde

Experții au dezvăluit cum îți schimbă alcoolul creierul și ce abilitate importantă poate suferi o transformare profundă în urma acestui obicei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 17:22
Chiar și câteva pahare de alcool pot avea un efect semnificativ asupra creierului | Shutterstock

Otrivit celor mai recente date, chiar și câteva pahare de alcool sunt suficiente pentru a fragmenta modul în care funcționează creierul.

În urma acestei transformări, creierul și comunicarea dintre zonele cerebrale sunt afectate profund, scrie Science Alert.

Un nou studiu a scos la iveală faptul că alcoolul forțează o comunicare cerebrală mai localizată.

Ca urmare, ariile creierului nu sunt la fel de bine conectate atunci când vine vorba de procesarea stimulilor.

Articolul continuă după reclamă

Cum îți schimbă alcoolul creierul

Numeroase cercetări anterioare au analizat modul în care alcoolul modifică creierul. Dar puține au luat în considerare efectele la nivelul întregii rețele cerebrale.

Creierul e un organ extrem de complex, iar orice schimbare în comunicarea dintre regiunile cerebrale va avea impact asupra emoțiilor și comportamentului.

Cercetătorii din spatele studiului, conduși de o echipă de la Universitatea din Minnesota, consideră că descoperirile lor ar putea explica, într-o anumită măsură, de ce anumite persoane pot simți niveluri diferite de ebrietate la aceeași concentrație de alcool în respirație.

„La nivel de rețea, alcoolul a crescut semnificativ eficiența locală, ceea ce indică o topologie mai puțin aleatorie și mai asemănătoare unei grile,” au scris cercetătorii în studiu. „În mod remarcabil, aceste creșteri, precum și scăderile corespunzătoare ale eficienței, au prezis în mod semnificativ o senzație subiectivă mai puternică de intoxicație.”

Citește și: Ce se întâmplă când bei alcool? Efectele nocive ale alcoolului asupra sănătății

Cercetătorii au recrutat 107 participanți sănătoși, cu vârste între 21 și 45 de ani, pentru studiu. Pe parcursul a 2 sesiuni, aceștia au primit fie o băutură concepută pentru a le crește alcoolemia până la limita legală de conducere din SUA (0.08 grame per decilitru), fie o băutură placebo.

La jumătate de oră după consum, participanții au fost introduși într-un aparat RMN, unde activitatea cerebrală le-a fost analizată. Cu diverse metode matematice, cercetătorii au calculat comunicarea dintre 106 regiuni diferite ale creierului.

Per ansamblu, zonele cerebrale au devenit mai izolate și mai puțin conectate cu restul creierului, deși efectul nu a fost uniform în toate regiunile. E o situație similară cu traficul care circulă doar într-un anumit cartier, în loc să traverseze întregul oraș.

Efectele se resimt chiar și de la câteva pahare de alcool

Deși voluntarii aveau aproximativ același nivel de intoxicație alcoolică, unii s-au simțit mai beți decât alții. Cercetătorii au descoperit că această senzație era legată de cât de deconectate deveniseră regiunile creierului lor.

Mai mult, modificările de rețea observate, precum ruperea conexiunilor dintre diferite regiuni cerebrale, ajută la explicarea modului în care consumul excesiv de alcool poate provoca vedere încețoșată, dificultăți în mersul drept și alte efecte bine cunoscute.

Citește și: Vârsta exactă la care fumatul, sedentarismul și alcoolul încep să provoace probleme de sănătate serioase

De exemplu, una dintre regiunile cel mai afectate a fost lobul occipital, zona responsabilă pentru procesarea informațiilor vizuale. Aceste schimbări înseamnă probabil că informațiile vizuale devin mai greu accesibile pentru restul creierului.

„Rezultatele noastre, conform cărora transferul de informații devine mai izolat și mai puțin integrat, sunt în concordanță cu influența cunoscută a alcoolului asupra mecanismelor de recompensă și aversiune, controlului inhibitor și evaluării stimulilor,” au concluzionat cercetătorii.

Cercetătorii sugerează și că persoanele cu probleme acute sau cronice legate de alcool ar putea prezenta modificări diferite ale rețelelor cerebrale atunci când sunt intoxicate. Adică o structură mai puțin organizată și o rețea mai aleatorie și mai dezorganizată.

O femeie a născut un „copil minune” după ce a primit un transplant de uter de la o donatoare moartă. Cum a fost posibil... Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Observatornews.ro Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024 Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
Antena 3 Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului" Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe telefon. Sfaturi pentru Android și iOS
Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe telefon. Sfaturi pentru Android și iOS
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri Catine.ro
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată în București. Cum ar fi ajuns în curtea unei instituții din Capitală
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată în București. Cum ar fi ajuns în curtea unei instituții din...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare HelloTaste.ro
Români blocați în Dubai.
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi
Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3
Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3 Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x