Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o

Celebra actriță făcea furori în tinerețe, însă operațiile estetice i-au distrus înfățișarea. Iată despre cine este vorba!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 16:42
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o | Captură Instagram

Lilia Guadalupe Mendiola Mayares, cunoscută sub numele de scenă Lyn May, este o actriță, dansatoare exotică și vedetă mexicană, cunoscută din filme precum „Tivoli” și „Las Ficheras”. A fost una dintre cele mai populare figuri mexicane în anii 1970 și 1980, numele său fiind renumit în lumea cinematografiei.

Astăzi, însă, la 73 de ani, Lyn May este de nerecunoscut. Vedeta a ajuns din nou în centrul atenției după ce, pe rețelele de socializare, au început să circule imagini cu ea „înainte și după” operațiile estetice.

Citește și: Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos mănușile, iar fanii sunt uimiți

Ce s-a întâmplat cu Lyn May și prin ce intervenții a trecut ca să arate așa

Fosta dansatoare exotică a început să viziteze cabinetele de chirurgie estetică la apogeul carierei sale, în anii 90, din dorința de a-și păstra aspectul tânăr, potrivit unei surse.

Conform declarațiilor sale, citate de sursa menționată mai sus, o prietenă geloasă ar fi fost cea care a convins-o să facă prima intervenție.

Lyn May susține că, în loc de filler, a fost injectată cu un amestec de ulei de gătit, ulei de bebeluși și apă, ceea ce i-ar fi cauzat umflături și deformarea permanentă. De-a lungul anilor, ea a trecut prin numeroase intervenții pentru a încerca să își salveze fața, însă procedurile au fost doar parțial eficiente. Un chirurg a reușit, totuși, să îndepărteze o parte din uleiul injectat, dar a rămas cu cicatrici permanente, potrivit bzi.ro.

Se crede că Lyn a mai avut și alte intervenții, inclusiv mai multe operații de mărire a feselor și alte proceduri de modelare a corpului, mai notează sursa citată mai sus.

Potrivit surselor citate, Lyn May ar fi început să lucreze cu un medic care o ajută să inverseze o parte din efectele nefericite ale acelor intervenții.

Imaginile cu Lyn May înainte și după tragedie, dar și după intervențiile chirurgicale ulterioare, au devenit virale. În secțiunea de comentarii, oamenii au început să își exprime simpatia pentru femeia în vârstă de 73 de ani.

Citește și: Cum ar fi arătat Jane Fonda fără operații estetice. Fața pe care ar fi avut-o la 88 de ani, de fapt

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
