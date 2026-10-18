A început să meargă la solar la 15 ani și s-a stins la doar 30 de ani. Semnul pe care l-a observat pe piele

O femeie a murit la 30 de ani, după ce a început să meargă din adolescență la solar. Chelsea Tantum se lupta de doi ani cu cancerul de piele, după ce a observat un semn care a alarmat-o. Aflase că boala era în stadiul IV.

Femeia a fost diagnosticată cu cancer de piele în urmă cu doi ani | Facebook

Chelsea Tantum a murit la 30 de ani, pe 30 septembrie, după ce de doi ani se lupta cu cancerul de piele. Femeia începuse să meargă la solar de când avea 15 ani și își dorea să fie cea mai bronzată dintre prietenele ei.

Femeia a fost diagnosticată cu cancer de piele în urmă cu doi ani

Femeia concura, în adolescență, cu prietenele ei pentru a obține cel mai frumos bronz, însă a murit la 30 de ani, de cancer de piele.

Chelsea Tantum a început să folosească solarul la doar 15 ani și a continuat să meargă până când avea 28 de ani, atunci când a aflat că are melanom. A observat o aluniță pe picior, care creștea rapid și care s-a transformat într-o leziune care sângera. Medicii au descoperit că boala se extinsese, potrivit thesun.co.uk.

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Cancerul de piele îi afectase plămânii, creierul și oasele, iar boala era în stadiul IV. Femeia a început tratamentul, s-a vindecat, însă cancerul a revenit și a început să se răspândească la începutul acestui an.

Melanomul este o formă rară, dar mai agresivă, de cancer de piele, iar numărul cazurilor este în creștere în Marea Britanie.

Femeia bănuia că a făcut cancer din cauza mersului la solar

La începutul acestui an, Chelsea Tantum declara că nu știe sigur dacă a făcut cancer de piele din cauză că mergea la solar des, însă bănuiește că asta ar fi fost cauza.

Femeia spunea că nu ar mai merge folosi niciodată solarul și că avea prietene care merg în continuare la solar, deși ea se confrunta cu cancerul de piele.

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