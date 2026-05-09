O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură

O adolescentă a devenit dependentă de solar la doar 16 ani, iar acum se teme că s-ar putea confrunta cu consecințe grave după ce a observat schimbări alarmante la nivelul pielii. Tânăra, care are acum 19 ani, recunoaște că nu poate renunța la acest obicei, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari legate de sănătate.

O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei

Megan Blan povestește că utilizarea solarului a început ca o modalitate de a-și crește încrederea în sine, după ani în care s-a confruntat cu hărțuirea. Însă, în timp, acest obicei s-a transformat într-o dependență.

„Utilizarea solarului a început ca o modalitate de a-mi spori încrederea, dar acum o descriu ca pe o compulsie. Îmi controlează mare parte din viața de zi cu zi. Nu mi-a fost frică și nu am fost deranjată de riscuri. Dependența a pus stăpânire pe mine”, a declarat ea într-un interviu.

Originară din Seaham, comitatul Durham, Megan a început să folosească solarul în adolescență, dorindu-și un bronz mai intens pentru a se simți mai bine în propria piele. Ea spune că a avut probleme cu încrederea în sine încă din copilărie, iar schimbarea aspectului fizic i-a oferit, pentru o perioadă, un sentiment de control și siguranță.

Ceea ce a început ca un obicei ocazional s-a transformat rapid într-o obsesie. Megan mergea la solar zilnic, uneori chiar și 30 de minute, combinând ședințele cu injecții și creme pentru bronzare, pentru a intensifica efectul.

„A ajuns în punctul în care a început să-mi afecteze fiecare aspect al vieții. Nu am mers la propriul meu bal pentru că nu mă simțeam suficient de bronzată și am refuzat oportunități de angajare, inclusiv în modelling, din același motiv”, a povestit ea pentru presa britanică.

În prezent, Megan lucrează ca model și câștigă bani inclusiv din activitatea pe rețelele sociale, dar recunoaște că dependența încă îi influențează deciziile. Deși a redus cheltuielile pentru bronzare, care ajungeau în trecut și la peste 100 de lire pe lună, spune că nu reușește să renunțe complet.

După aproape patru ani de utilizare intensă a solarului, efectele asupra pielii au început să devină vizibile. Tânăra a observat apariția mai multor alunițe, unele dintre ele schimbându-și forma sau comportamentul, lucru care o îngrijorează.

„Alunițele apăreau, dispăreau și își schimbau forma, dar nu îmi păsa atunci, pentru că eram prinsă în dependență. Nu mă temeam deloc de riscuri”, a mai spus ea.

Deși conștientizează pericolul, Megan nu a reușit încă să ceară ajutor medical. „Încă nu am fost la medic. Ultima dată când am încercat, am înlemnit la ușă. Era ca și cum ceva nu mă lăsa să intru”, a mărturisit tânăra.

În ciuda temerilor, ea recunoaște că solarul rămâne principala sa sursă de încredere. „Face parte din rutina mea. Am renunțat la injecții și am redus frecvența ședințelor, dar nu este ușor.”

Deocamdată, tânăra nu pare pregătită să renunțe complet la acest obicei, chiar dacă riscurile devin din ce în ce mai evidente.