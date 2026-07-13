A încercat să fure un inel în valoare de 35.000 de lire înghițindu-l chiar în fața vânzătorului. Ce a urmat după gestul ireal

Un bărbat a furat un inel de logodnă de 35.000 de lire înghițindu-l chiar în fața vânzătorului. Ce a urmat după gestul care a șocat pe toată lumea!

Un bărbat a încercat să fure un inel de 35.000 de lire înghițindu-l chiar în fața vânzătorului. Ce a urmat după gestul ireal | Captură Facebook

Bărbatul, care s-a prezentat drept client într-un magazin de bijuterii din cartierul Hatton Garden, din centrul Londrei, a furat un inel de logodnă în valoare de 35.000 de lire printr-o metodă desprinsă parcă din filme.

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Ce a urmat după ce bărbatul a înghițit inelul de logodnă în valoare de 35.000 de lire

Întâmplarea s-a petrecut chiar sub privirile vânzătorului, care a observat neputincios cum bijuteria a dispărut, potrivit unei surse.

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Incidentul a devenit și mai șocant când bărbatul a încercat să își susțină nevinovăția, cerându-le angajaților să îi verifice buzunarele. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat cum acesta își duce inelul la gură, înghițindu-l și încercând apoi să părăsească magazinul.

După ce a fost confruntat cu imaginile, suspectul a fost nevoit să returneze bijuteria. Și-a provocat singur vărsături, iar inelul de logodnă a fost recuperat înainte ca acesta să părăsească magazinul.

Administratorul magazinului de bijuterii, Junaid Hassan, în vârstă de 28 de ani, susține că întâmplarea i s-a părut ireală.

„A fost incredibil. Încă nu-mi vine să cred că s-a întâmplat. Eu nici măcar nu pot înghiți un comprimat de paracetamol fără apă, așa că nu-mi dau seama cum a reușit. Și-ar fi putut zgâria interiorul gâtului sau stomacului. Vorbea perfect normal, nu puteai spune că avea inelul înăuntru. I-am cerut să ni-l înapoieze, iar el și-a băgat degetele în gât și l-a scos”, a declarat acesta, citat de sursa menționată mai sus.

Potrivit reprezentanților magazinului, bărbatul a petrecut aproximativ două ore analizând mai multe inele și discutând cu personalul. Pe urmă, el a spus că va reveni în ziua următoare pentru a lua o decizie privind bijuteria.

După ce a returnat inelul de logodnă, bărbatul a fost dat afară din magazin de către agenții de securitate.

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