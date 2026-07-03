Doi miri au trecut pe invitație cât au plătit pentru meniu, artiști și locație. „Cadoul minim” i-a lăsat mască pe invitați

Doi miri au devenit virali după ce au trecut pe invitația de nuntă costurile pentru meniu, artiști și locație și au recomandat un cadou minim. Gestul lor a stârnit controverse în mediul online.

Doi miri au devenit virali după ce au trecut pe invitația de nuntă costurile pentru meniu, artiști și locație și au recomandat un cadou minim de 1.500 de lei. Gestul lor a stârnit controverse în mediul online. | Shutterstock

Doi miri au făcut un gest neașteptat înainte de ziua cea mare, iar invitația lor de nuntă a devenit rapid virală pe rețelele sociale. Clipul în care aceasta este prezentată a stârnit numeroase reacții în mediul online, împărțind internauții în două tabere. În timp ce unii au apreciat sinceritatea și transparența celor doi, alții au considerat că gestul este nepotrivit și transformă nunta într-o tranzacție financiară.

Doi miri au trecut pe invitație cât au plătit pentru meniu, artiști și locație

Invitația ieșea complet din tiparele cu care sunt obișnuiți invitații la astfel de evenimente. În loc să conțină doar detalii despre locație, program și confirmarea prezenței, mirii au ales să publice și costurile pe care le-au suportat pentru organizarea nunții. Astfel, aceștia au oferit o imagine clară asupra bugetului necesar pentru fiecare invitat și au explicat cum este împărțită suma cheltuită.

Potrivit informațiilor prezentate pe invitație, costul meniului era de 650 de lei de persoană, interpretul muzical costa 500 de lei pentru fiecare invitat, iar cheltuiala aferentă locației era de 200 de lei de persoană. În total, costurile ajungeau la 1.350 de lei pentru fiecare invitat.

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Pe baza acestor calcule, mirii au recomandat un cadou minim de 1.500 de lei, precizând că acesta nu reprezintă o obligație, ci o sugestie pentru cei care își doresc să îi sprijine în acoperirea cheltuielilor generate de organizarea evenimentului, potrivit Cancan.

„Cadoul minim” i-a lăsat mască pe invitați

„Detalii financiare transparente pentru o petrecere reușită împreună: preț meniu – 650 lei; preț interpret muzical – 500 lei; preț locație/invitat – 200 lei. Cadou minim recomandat: 1.500 lei. Prezența voastră este cel mai de preț dar, iar sprijinul vostru ne va ajuta să avem o nuntă de neuitat!”, se arată în textul invitației, citat de publicația menționată.

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Imaginile au devenit rapid virale, iar în secțiunea de comentarii au apărut sute de reacții. Unii utilizatori au susținut că este mai bine ca mirii să fie sinceri în privința costurilor, în loc să lase invitații să ghicească ce sumă ar fi potrivită pentru darul de nuntă. Alții, în schimb, au criticat inițiativa, spunând că un astfel de mesaj pune presiune asupra invitaților și că darul ar trebui oferit în funcție de posibilitățile fiecăruia, nu de un prag recomandat.

Indiferent de opiniile stârnite, invitația neobișnuită a reușit să atragă atenția și să genereze o amplă dezbatere în mediul online despre costurile tot mai ridicate ale nunților și despre așteptările legate de darurile oferite la astfel de evenimente.