O tânără a moștenit un inel de la bunica ei și l-a purtat ani de zile fără să știe ce „secret” ascunde. Când a dus darul la bijutier, aceasta a făcut o descoperire ce i-a schimbat viața.

O tânără a primit drept amintire de la bunica ei un inel cu piatră roz. Fata nu i-a acordat prea mare importanță, dar a decis totuși într-o zi să ducă bijuteria la un bijutier. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit ce „secret” ascundea cadoul lăsat moștenire de bunica ei. Cazul a ajuns pe internet și a devenit viral, făcând rapid înconjurul lumii.

O tânără a moștenit un inel de la bunica ei și l-a purtat ani de zile fără să știe ce „secret” ascunde. Ce a descoperit

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut recent o tânără din Italia. Aceasta a primit drept moștenire de la bunica ei un inel cu o piatră roz și s-a gândit că, cel mai probabil este vorba despre cuarț roz. Deși pe inel văzuse inscripția „Bulgari”, fata nu s-a gândit că ar putea să fie vorba despre o bijuterie originală.

Citește și: A cumpărat un inel cu doar 90 de lei, însă abia mai târziu i-a aflat adevărata valoare. Cât valora, de fapt, bijuteria deosebită

Articolul continuă după reclamă

Timp de mai mulți ani, tânăra a purtat bijuteria, fără să îi acorde prea mare importanță. Totuși, într-o zi, aceasta a decis să ducă inelul la un bijutier și nu mică i-a fost surpriza atunci când acesta a analizat atent bijuteria și i-a dat verdictul. Piatra roz nu era un simplu cuarț, ci un diamant roz extrem de rar, de 3,18 carate, una dintre cele mai îndrăgite pietre din lume. Inelul mai era împodobit în jurul diamantului roz cu alte 65 de diamante, în total de 1,93 carate. Astfel, tânăra a aflat că purtase de-a lungul anilor un inel vintage Bulgaari „Trombino” din platină de la începutul anilor 1970.

Citește și: O femeie a vrut să își pozeze inelul de logodnă, dar un detaliu i-a oripilat pe toți. Ce au observat sub unghiile viitoarei mirese

Ceea ce face ca această piesă să fie unică este originalitatea sa: există numeroase inele „Trombino”, faimoasele creații Bulgari produse de peste cincizeci de ani, dar aceasta iese în evidență în mod special prin faptul că este înfrumusețată cu un diamant roz rar, de dimensiuni excepționale pentru acest tip de bijuterie. Acest detaliu îi conferă o valoare inestimabilă și atrage atenția colecționarilor din întreaga lume, informază cei de la antena3.ro.

Așa cum era de așteptat, tânăra a fost mai mult decât uluită de descoperirea făcută și a realizat că viața ei se va schimba radical după cele aflate. Inelul este estimat la 800.000-1,2 milioane de euro și va fi scos la licitație la Torinp, în Italia.