O tânără a moștenit un inel de la bunica ei și l-a purtat ani de zile fără să știe ce „secret” ascunde. Ce a descoperit

O tânără a moștenit un inel de la bunica ei și l-a purtat ani de zile fără să știe ce „secret” ascunde. Când a dus darul la bijutier, aceasta a făcut o descoperire ce i-a schimbat viața.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 15:37 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 21:44
sursa foto: Shutterstock

O tânără a primit drept amintire de la bunica ei un inel cu piatră roz. Fata nu i-a acordat prea mare importanță, dar a decis totuși într-o zi să ducă bijuteria la un bijutier. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit ce „secret” ascundea cadoul lăsat moștenire de bunica ei. Cazul a ajuns pe internet și a devenit viral, făcând rapid înconjurul lumii.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut recent o tânără din Italia. Aceasta a primit drept moștenire de la bunica ei un inel cu o piatră roz și s-a gândit că, cel mai probabil este vorba despre cuarț roz. Deși pe inel văzuse inscripția „Bulgari”, fata nu s-a gândit că ar putea să fie vorba despre o bijuterie originală.

Timp de mai mulți ani, tânăra a purtat bijuteria, fără să îi acorde prea mare importanță. Totuși, într-o zi, aceasta a decis să ducă inelul la un bijutier și nu mică i-a fost surpriza atunci când acesta a analizat atent bijuteria și i-a dat verdictul. Piatra roz nu era un simplu cuarț, ci un diamant roz extrem de rar, de 3,18 carate, una dintre cele mai îndrăgite pietre din lume. Inelul mai era împodobit în jurul diamantului roz cu alte 65 de diamante, în total de 1,93 carate. Astfel, tânăra a aflat că purtase de-a lungul anilor un inel vintage Bulgaari „Trombino” din platină de la începutul anilor 1970.

Ceea ce face ca această piesă să fie unică este originalitatea sa: există numeroase inele „Trombino”, faimoasele creații Bulgari produse de peste cincizeci de ani, dar aceasta iese în evidență în mod special prin faptul că este înfrumusețată cu un diamant roz rar, de dimensiuni excepționale pentru acest tip de bijuterie. Acest detaliu îi conferă o valoare inestimabilă și atrage atenția colecționarilor din întreaga lume, informază cei de la antena3.ro.

Așa cum era de așteptat, tânăra a fost mai mult decât uluită de descoperirea făcută și a realizat că viața ei se va schimba radical după cele aflate. Inelul este estimat la 800.000-1,2 milioane de euro și va fi scos la licitație la Torinp, în Italia.

