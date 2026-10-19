A renunțat la cariera din poliție, a cumpărat un bilet doar dus și acum doarme în castele. Cum și-a schimbat complet viața

O tânără a renunțat la cariera din poliție și și-a schimbat complet viața peste noapte, cu o nouă carieră axată pe locații vechi.

O femeie a renunțat la cariera din poliție, fără să aibă economii considerabile, și acum a ajuns să locuiască în castele.

Multe persoane tinere renunță la joburile obișnuite pentru a urma slujbe ieșite din comun sau pentru a călători.

O tânără de 29 de ani din Marea Britanie a ales o astfel de viață, pentru care a renunțat la jobul ei din poliție, scrie People.

Deși nu avea multe economii, Jacklynn B. a decis să renunțe la carieră și să călătorească.

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Acum, a ajuns să doarmă în clădiri vechi de secole și castele, în timp ce își documentează noua viață online.

A renunțat la cariera din poliție, a cumpărat un bilet doar dus și acum doarme în castele

Înainte ca tânăra de 29 de ani să devină creatorea de conținut de călătorii pasionată de istorie, cunoscută ca @byjacklynn pe TikTok, ea lucra ca ofițer de poliție și se întreba cum ar vrea să arate restul vieții ei. Așa a decis să renunțe la cariera din poliție și să înceapă să călătorească.

„Am decis să-mi dau demisia, cu foarte puține economii. Mi-am cumpărat un bilet doar dus spre Thailanda și am început să călătoresc,” a declarat Jacklynn. A petrecut aproximativ 2 ani și jumătate călătorind prin Asia și a locuit o perioadă în Australia. Și-a găsit de lucru oriunde putea, economisea bani și pleca din nou la drum.

Decizia a venit după câțiva ani petrecuți în poliție, o mare parte din această perioadă fiind în timpul pandemiei de COVID. Jacklynn susține că și-a iubit locul de muncă, dar că era stresant și avea un impact puternic asupra sănătății ei mentale.

Jacklynn nu e singura care a optat pentru o carieră neobișnuită. Unele persoane aleg să aibă grijă de animalele altor persoane, pentru a putea călători și sta fără chirie, de exemplu, scrie The Guardian.

Ea și-a dorit întotdeauna să călătorească. Acum, zilele sale presupun oameni noi, căutarea ruinelor pe Google Maps și dormitul în castele.

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Când s-a întors în Marea Britanie, Jacklynn susține că, dintr-odată, a simțit presiunea de a începe să fie „un adult responsabil”, fără să știe exact ce însemna asta pentru ea.

În loc să accepte că aventura s-a terminat, a decis să exploreze propria țară cu aceeași curiozitate pe care o avusese peste hotare. Jacklynn deja iubea clădirile istorice, așa că a început să își folosească weekendurile și zilele libere pentru a vizita situri istorice din Marea Britanie. În scurt timp, spune ea, „castelele au devenit locul meu fericit”.

Și-a creat conturi de Instagram și TikTok ca un jurnal vizual. A documentat nu doar ceea ce învăța, ci și cum se simțea când se afla în acele locuri.

Inițial, tânăra avea doar 5 urmăritori și a presupus că aproape nimeni nu-i va vedea postările, ceea ce i-a oferit libertatea de a vorbi deschis și cu entuziasm despre istorie.

Jacklynn spune că numărul ei de urmăritori a crescut surprinzător de repede. Ceea ce a dus în cele din urmă la colaborări, interes din partea brandurilor. Aproape 1 an mai târziu, activitatea sa online s-a transformat într-o carieră full-time.

Pasiunea sa pentru istoria a dus la o carieră nouă

Istoria devenise, de asemenea, ceva mult mai personal într-o perioadă în care Jacklynn se simțea „foarte pierdută” și „rămasă mult în urmă” față de persoanele de vârsta ei, care se căsătoreau, aveau copii și își construiau cariere.

„Nu cunosc poveștile acestor oameni, dar ei tot contează și tot au existat,” susține creatoarea de conținut. Această perspectivă a ajutat-o să își pună la îndoială motivul pentru care punea atât de multă presiune pe propria ei viață, locurile istorice devenind o sursă de confort și de ancorare în realitate.

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Jacklynn a excelat la istorie în școală și a luat în considerare posibilitatea de a studia arheologia înainte de a alege designul vestimentar la universitate. În adolescență, mergea la târgurile de antichități, târgurile de vechituri și urmărea emisiunea Antiques Roadshow.

Călătoriile au dus-o în situri despre care estimează că au o vechime de aproximativ 6.000 de ani, în Egipt, la castele istorice și în Japonia, unde a petrecut câteva nopți la un templu de pe Muntele Koyasan, despre care spune că există de aproximativ 1.000 de ani.

Acolo, a luat micul dejun alături de călugări budiști și le-a urmărit incantațiile de dimineață, o experiență pe care o descrie ca făcând parte din „istoria vie”.

Comunitatea ei online s-a extins în experiențe din viața reală, inclusiv călătorii de grup axate pe istorie, concentrate exact pe locurile pe care le explora singură în trecut.