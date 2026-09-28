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Ce oferă o casă de 51.000 de dolari în Thailanda. Interiorul impresionează, dar vine cu o clauză pe care puțini o acceptă

Puțini știu ce oferă o casă de 51.000 de dolari în Thailanda sau ce clauză importantă e inclusă în contractul de achiziție.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 14:51 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 15:12
Casele din Thailanda vin cu o clauză restrictivă pentru mulți | Shutterstock
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Pe Instagram, a devenit viral un video în care e prezentată o casă nou construită din Thailanda, în zona Hua Hin, la aproximativ 2.5 ore cu mașina de Bangkok.

Hua Hin e cea mai veche stațiune litorală din țară, devenită celebră în anii 1920, când Casa Regală a Thailandei a construit aici reședința de vară Klai Kangwon (care înseamnă Departe de griji), potrivit site-ului oficial de turism.

Spre deosebire de stațiunile cunoscute precum Pattaya sau Phuket, Hua Hin e recunoscută pentru atmosfera mai relaxată și sigură.

În această zonă se construiesc și mai multe imobile, potrivit Asia Villas, similare cu cea din imaginile virale.

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Ce oferă o casă de 51.000 de dolari în Thailanda

În video-ul de prezentare, se vede ce oferă o casă de 51.000 de dolari în Thailanda. Locuința e pe un singur nivel, în stil bungalow, și are o estetică minimalistă.

La exterior, se observă ferestrele mari, care oferă viitorilor proprietari oportunitatea de a se bucura de lumină și vremea plăcută din Thailanda.

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Zona de living e concepută ca spațiu deschis. Gresie lucioasă în nuanțe de gri e vizibilă în întreaga locuință, un element necesar pentru umiditatea din acea țară.

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Casa are 2 dormitoare spațioase. În spatele locuinței se află zona destinată bucătăriei, un spațiu dotat cu blat din granit închis la culoare, o configurație obișnuită pentru casele moderne din climatul tropical al Thailandei.

Locuința beneficiază și de o grădină mică, deja amenajată cu plante specifice zonei.

Cum prețurile imobilelor din centrul orașului au crescut semnificativ, dezvoltatorii s-au orientat spre suburbiile Hua Hin, așa cum pare să fi fost construită și această locuință.

Prețul de 51.000 de dolari e semnificativ mai mic față de ofertele din alte țări, mai ales în zone de litoral cunoscute.

Dar achiziționarea unei locuințe în Thailanda pentru străini vine cu mai multe clauze importante, pe care puțini sunt dornici să le accepte.

Clauză pentru străinii care vor să cumpere proprietăți în Thailanda

Puțini știu că există o clauză importantă pentru străinii care vor să cumpere proprietăți în Thailanda, scrie Thai Estate.

Potrivit Codului funciar, străinii nu pot deține terenuri în Thailanda. O astfel de casă e construită pe un teren, așa că achiziționarea ei e dificilă.

Există însă metode prin care străinii se pot bucura de o astfel de locuință. Thailanda are un sistem de bazat pe un contract de închiriere înregistrat, cu o durată de până la 30 de ani, pentru teren.

Străinii pot, teoretic, să cumpere construcția în sine, aflată pe terenul altei persoane. Potrivit Reignwood Park, mai există și posibilitatea înregistrării uzufructului, care oferă dreptul de a folosi și de a beneficia de un teren sau de o proprietate pe durata vieții beneficiarului ori pentru maximum 30 de ani, în funcție de forma juridică.

Potrivit Thai Estate, structurile care au la bază companii thailandeze cu acționari reprezintă un risc mai mare pentru cumpărătorii străini.

Costurile juridice pentru un astfel de demers se ridică la 1.500 - 4500 de dolari în 2026, în funcție de zonă și de complexitatea tranzacției.

Astfel, chiar dacă străinii ar putea, teoretic, să cumpere construcția în sine, pot doar să închirieze terenul pe care se află pentru maxim 30 de ani. Acest aspect e menționat clar pe platforme de imobiliare precum DD Property.

Cumpărătorul încheie un contract cu proprietarul terenului, de regulă, un dezvoltator sau un proprietar privat, pentru o perioadă de 30 de ani. Contractul e înregistrat la biroul local al Departamentului Funciar și e înscris pe titlul de proprietate, cunoscut drept chanote.

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Legislația thailandeză limitează durata unei singure înregistrări a unui contract de închiriere la 30 de ani. Unele contracte includ 2 perioade suplimentare de câte 30 de ani, ceea ce poate duce la formularea comercială de „90 de ani”.

Totuși, doar prima perioadă de 30 de ani reprezintă dreptul înregistrat și garantat juridic la momentul semnării. Perioadele ulterioare sunt promisiuni contractuale de reînnoire, nu drepturi reale, iar modul în care astfel de clauze pot fi puse în aplicare nu a fost stabilit uniform de instanțele thailandeze.

Există însă o excepție limitată prin intermediul Board of Investment (BOI) din Thailanda. În anumite perioade, instituția a permis unor investitori străini care îndeplineau criterii stricte să dețină o suprafață minimă de teren rezidențial, echivalentul a aproximativ 1.600 de metri pătrați, în cadrul unor proiecte speciale.

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