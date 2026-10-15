La 45 de ani, Lisa Cowie nu și-ar fi imaginat că pierderea locului de muncă avea să o determine să își schimbe radical viața. Locuia în Hertfordshire, în apropiere de Londra, alături de soțul ei, Chris, și cei trei copii.

A rămas fără locul de muncă și s-a mutat cu familia în Bali! Cum arată acum viața într-o vilă cu patru dormitoare | Shutterstock

Aveau o casă cu cinci dormitoare, venituri confortabile și stabilitatea financiară la care multe familii aspiră. Astăzi, însă, cei cinci trăiesc în Bali, Indonezia, unde au descoperit un stil de viață diferit, chiar dacă mutarea presupune și compromisuri financiare.

A rămas fără locul de muncă și s-a mutat cu familia în Bali!

Potrivit publicației britanice The Times, schimbarea a început în 2022, când Lisa și-a pierdut slujba de la Twitter. Într-o dimineață, aceasta a descoperit că nu își mai putea accesa e-mailul de serviciu și că laptopul fusese blocat. Așa a aflat că nu mai avea un loc de muncă, într-un val de concedieri care a afectat aproximativ 3.000 de angajați.

Concedierea de la Twitter a determinat-o să își schimbe viața

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Deși pierderea slujbei a fost un moment dificil, Lisa a decis să nu se grăbească să își găsească un alt loc de muncă. Ea și Chris discutaseră de mai mult timp despre posibilitatea de a locui o perioadă în străinătate, însă teama de a renunța la siguranța financiară îi împiedicase să facă acest pas.

După concediere, cei doi au hotărât să transforme ideea într-un plan concret. Au organizat o ședere mai lungă în Bali, împreună cu cei trei copii, și au închiriat o vilă în apropiere de Canggu, o zonă populară printre turiști și expați.

Inițial, familia intenționa să rămână acolo doar pe durata verii și avea deja biletele de întoarcere în Marea Britanie. După câteva săptămâni, însă, Lisa și Chris și-au dat seama că se simțeau foarte bine în noul mediu și au început să ia în calcul o schimbare permanentă.

Au discutat cu cei trei copii despre această posibilitate. Fiul cel mare, Leo, a fost inițial împotrivă, deoarece nu voia să își lase în urmă prietenii și școala. În cele din urmă, și el a acceptat ideea, iar familia a decis să își prelungească șederea, pentru început, cu un an.

Cât costă viața familiei în Bali

În prezent, Lisa, Chris și copiii lor locuiesc într-o vilă închiriată cu patru dormitoare și piscină. Locuința costă aproximativ 25.000 de lire sterline pe an, iar suma trebuie achitată în avans.

La această cheltuială se adaugă aproximativ 3.000 de lire anual pentru menajeră, 330 de lire pentru întreținerea piscinei și alte 500 de lire pentru grădinar. În plus, cei trei copii frecventează școli internaționale, pentru care familia plătește în total aproximativ 23.000 de lire sterline pe an.

Cu toate acestea, Lisa consideră că educația copiilor este mai accesibilă decât ar fi în cazul unor instituții private similare din Marea Britanie.

Familia nu a renunțat nici la locuința din Anglia. Casa a fost închiriată, iar veniturile obținute acoperă aproape integral rata creditului ipotecar. Astfel, cei doi păstrează o legătură financiară cu țara natală, în timp ce își construiesc viața în Asia.

Cu ce se ocupă Lisa și soțul ei după mutare

Deși concedierea a fost punctul de plecare al acestei schimbări, Lisa nu a renunțat la carieră. Ulterior, și-a găsit un loc de muncă în domeniul comunicării și relațiilor publice, lucrând de la distanță pentru o companie australiană.

Nici Chris nu și-a abandonat activitatea profesională, acesta continuând să lucreze în consultanță. În plus, a investit într-un club de padel din Jakarta, capitala Indoneziei.

Lisa recunoaște că familia nu mai beneficiază de aceeași lejeritate financiară ca în Marea Britanie. Cheltuielile sunt atent gestionate, iar traiul într-o destinație exotică nu înseamnă automat că totul este mai ieftin. Cu toate acestea, ea consideră că beneficiile schimbării depășesc dezavantajele.

Ce îi place cel mai mult la viața din Bali

Pentru Lisa, una dintre cele mai mari diferențe este ritmul vieții. În Marea Britanie simțea permanent presiunea unui program încărcat, în care activitățile trebuiau planificate cu mult timp înainte. În Bali, familia poate lua decizii spontane și se bucură de mai mult timp petrecut împreună.

Clima caldă, restaurantele accesibile și posibilitatea de a se deplasa frecvent cu scuterul sunt alte aspecte pe care le apreciază. Lisa spune că nu mai pierde atât de mult timp în mașină, iar copiii și-au făcut prieteni și au început să practice diferite sporturi. Una dintre fiice a învățat chiar să facă surfing.

Există, totuși, și lucruri de care familia trebuie să țină cont. Apa de la robinet nu poate fi consumată direct, anumite produse sunt mai greu de găsit, iar Lisa simte lipsa câinelui familiei, rămas în grija părinților lui Chris.

De ce vor să mai rămână cel puțin trei ani în Bali

Chiar dacă mutarea a venit cu provocări și cu o situație financiară diferită de cea din trecut, Lisa nu regretă decizia. Pentru ea, confortul nu se mai măsoară doar în bani sau în dimensiunea locuinței, ci și în timpul liber, experiențele împărtășite cu familia și libertatea de a trăi într-un ritm mai relaxat.

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Familia intenționează să rămână în Bali cel puțin încă trei ani, astfel încât Leo să își poată termina studiile. Ce se va întâmpla după această perioadă rămâne de văzut, însă experiența le-a demonstrat deja că o schimbare majoră poate începe dintr-un eveniment pe care, inițial, îl percepi drept un eșec.

Pentru Lisa Cowie, concedierea de la Twitter nu a însemnat doar pierderea unui loc de muncă. A fost momentul care a determinat-o să încerce viața pe care ea și soțul său și-o doreau de mult timp.