„Adevăratul Popeye” a murit la vârsta de 55 de ani! Povestea sa de viață i-a surprins pe mulți. Ce și-a injectat în mușchi

Celebrul „Popeye”, un culturist din America de Sud renumit pentru metodele extreme de a-și crește bicepșii, a murit la vârsta de 55 de ani. Află din rândurile de mai jos povestea lui de viață!

„Adevăratul Popeye” a murit la vârsta de 55 de ani! Povestea de viață a celebrului culturist i-a surprins pe mulți | Captură X

Arlindo de Souza, cunoscut sub numele de „Adevăratul Popeye”, a murit la vârsta de 55 de ani în Recife, statul Pernambuco. El a devenit cunoscut pentru transformarea fizică impresionantă, dar și pentru metodele periculoase la care a apelat pentru a-și crește bicepșii.

Cine a fost Arlindo de Souza, considerat „Adevăratul Popeye”

Dacă personajul preferat al copiilor folosea spanac pentru a-și crește mușchii, iată că Arlindo de Souza a folosit o metodă controversată. Acesta a murit pe 13 ianuarie, la vârsta de 55 de ani în Recife, Pernambuco. Decesul a avut loc la Spitalul Otavio de Freitas, din cartierul Tejipio, zona de vest a capitalei pernambucane, a transmis publicația locală Regis Andrade, conform fanatik.ro.

Potrivit surselor de mai sus, care citează declarațiile rudelor sale, el suferea de probleme renale și nu a mai rezistat complicațiilor cauzate de boală.

Arlindo de Souza s-a născut în 1971, într-o familie modestă, din orașul Olinda, statul Pernambuco (nord-estul Braziliei). Pasiunea pentru culturism a început încă din copilărie. Prima dată a mers la sală cu fratele său mai mare, care era adeptul acestui sport.

Din nefericire, însă, fratele său a fost ucis într-un jaf armat. Această tragedie l-a marcat pe viață pe Arlindo de Souza. Din acel moment, el a început să se antreneze fără oprire pentru a avea un fizic de neînvins.

La ce metodă a apelat Arlindo de Souza pentru a-și crește brațele

Arlindo de Souza a început să fie faimos la începutul anilor 2000. El a început să își injecteze ulei mineral în brațe, potrivit fanatik.ro.

Odată ce brațele sale au devenit voluminoase, aspectul său fizic, desprins parcă din filmele cu supereroi, a început să atragă atenția presei, fiind invitat în numeroase emisiuni televizate din Brazilia.

Cu fiecare ocazie, bărbatul își dezvăluia povestea și își arăta corpul care îl făcea pe zi ce trece din ce în ce mai faimos.

Încă de la început, imaginea sa exagerată a început să stârnească curiozitatea, dar și să atragă avertismente din partea specialiștilor.

Potrivit fanatik.ro, „Popeye” a folosit la început steroizi anabolizanți și vitamine pentru cai și alte substanțe. Ulterior, între 2012-2013, la recomandarea unui prieten, a descoperit o substanță „minune”. Este vorba despre un amestec de ulei mineral, alcool și uneori anestezic. Arlindo a început să își injecteze cantități mari direct în mușchi, potrivit Globo, citat de sursa menționată mai sus.

Acest cocktail de substanțe a început să dea, în scurt timp, rezultate, bicepșii săi ajungând la dimensiuni uluitoare: aproximativ 73 cm circumferință. Astfel, aspectul său fizic a început să fie comparat cu cel al celebrului Popeye din desenele animate.

În ciuda faimei de moment, bărbatul ducea o viață simplă și locuia în Aguas Compridas, un cartier din municipiul Olinda, din regiunea metropolitană Recife.

Povestea lui de viață a devenit cunoscută în întreaga lume în anul 2014, atunci când numele său a început să apară în presa internațională. Publicații faimoase precum Daily Mail, Huffington Post, Barcroft TV etc, au început să scrie despre el, numindu-l „Adevăratul Popeye”.

În ciuda celebrității, bărbatul a continuat să ducă o viață modestă. Vindea apă minerală și presta munci ocazionale în domeniul construcției. De asemenea, Arlindo de Souza a recunoscut, nu doar o dată, că ce face el este extrem de periculos.

„Nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta... Am simțit, uneori, amețeală, dar nimic grav. Dar nu recomand nimănui”, a mărturisit el, potrivit fanatik.ro.