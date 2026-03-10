Antena Căutare
Home News Inedit Cine conduce mai bine, de fapt, bărbații sau femeile. Datele arată o diferență clară

Cine conduce mai bine, de fapt, bărbații sau femeile. Datele arată o diferență clară

Experții au analizat date recente pentru a afla cine conduce mai bine, de fapt, bărbații sau femeile, și rezultatele au arătat o diferență clară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 16:59 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 17:01
Datele indică o diferență clară între bărbații și femeile care conduc | Shutterstock

Potrivit unui nou studiu, majoritatea bărbaților cred că ei conduc mai bine decât femeile, dar știința îi contrazice.

55% dintre bărbații din studiu credeau că sunt șoferi mai buni. 9 din 10 credeau că ei conduc mai bine decât iubita sau soția și 81% susțin că se simt mai în siguranță atunci când sunt e la volan, scrie Daily Mail.

Dar datele științifice contrazic această percepție pe care o au majoritatea bărbaților.

În toate testele realizate, femeile au avut rezultate mai bune în spatele volanului.

Articolul continuă după reclamă

Cine conduce mai bine, de fapt, bărbații sau femeile

„În general, bărbații par convinși că sunt mai buni la volan,” a declarat Nick Zapolski, expert auto și fondator al ChooseMyCar.com, care a realizat un sondaj cu 2.000 de persoane. „Și pare să existe o tendință ca bărbații să fie mai des cei care conduc decât partenerele lor.”

Dar datele din studii precedente nu susțin această perspectivă. Experții au realizat cercetări în Marea Britanue pentru a analiza dacă există vreo legătură între siguranța rutieră și genul persoanei care conduce.

Statisticile recente arată că, în 2024, 76% dintre decesele rutiere din Marea Britanie și 61% dintre victime au fost bărbați.

Datele Departamentului pentru Transport arată, de asemenea, că bărbații sunt mult mai predispuși decât femeile să fie implicați în accidente și incidente rutiere.

Bărbații sunt și mai frecvent implicați în exces de viteză, conducere sub influența alcoolului, folosirea telefonului mobil la volan și lipsa centurii de siguranță.

Un studiu anterior realizat de Privilege Insurance a constatat că femeile sunt, de fapt, mai pricepute la volan, dar nu au suficientă încredere pentru a spune acest lucru.

Citește și: Cele mai periculoase poziții de condus. Experții avertizează șoferii să nu stea așa niciodată la volan

Mai mult, în testele de conducere, șoferițele au depășit clar performanțele bărbaților într-o serie de probe. Ele s-au descurcat mai bine și atunci când au fost observate conducând într-una dintre cele mai aglomerate intersecții.

În cadrul testelor, bărbații și femeile au confirmat într-o anumită măsură stereotipurile de gen. Bărbații sunt mai predispuși să își asume riscuri, să conducă prea aproape de mașina din față, să taie curbele, să treacă pe galben sau să vorbească și să trimită mesaje la volan.

În schimb, femeile au fost mai predispuse să fie politicoase și atente, să abordeze cu grijă potențialele pericole, să folosească corect oglinzile și să oprească la semafor când acesta se schimbă pe galben.

Rezultatele provin dintr-o serie de teste concepute de instructorul auto Neil Beeson. Un eșantion de 50 de șoferi și șoferițe a trecut printr-o evaluare la volan pe un traseu special conceput, iar alți 200 de șoferi au fost observați anonim.

Femeile obțin rezultate mai bune la testele de condus

Șoferii au fost evaluați pe 14 aspecte diferite ale condusului, inclusiv viteza, capacitatea de observație, reacția la ceilalți participanți la trafic și respectarea semafoarelor. Apoi au primit un scor din 30.

În general, femeile au obținut 23.6 puncte (79%) din 30, în timp ce bărbații au obținut 19.8 puncte (66%).

Între timp, un raport din 2020 a arătat că bărbații sunt de 4 ori mai predispuși să ajungă în instanță pentru infracțiuni rutiere și de 2 ori mai predispuși să facă cereri de despăgubire la asigurări comparativ cu femeile.

Raportul a mai constatat că bărbații sunt mai predispuși să aibă obiceiuri proaste la volan. De exemplu, aproape 1 din 4 bărbați recunoaște că nu semnalizează când schimbă banda, comparativ cu aproximativ 1 din 6 femei.

Citește și: Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma record

Cercetători de la Universitatea Westminster au analizat, de asemenea, date despre accidente din statisticile poliției privind rănirile, din datele despre traficul rutier și din sondajul național de mobilitate.

Echipa a concluzionat că angajarea mai multor femei în transportul rutier ar reduce riscul general pentru ceilalți participanți la trafic.

În final, un studiu asupra piloților profesioniști de curse a arătat că femeile sunt genetic mai bine adaptate pentru a face față condițiilor extreme la volan.

„E o concepție greșită frecventă printre bărbați că sunt șoferi superiori. Dar există puține sau chiar deloc dovezi care să susțină această perspectivă,” a spus Zapolski. „E timpul ca bărbații să renunțe la această încredere falsă. Relaxați-vă și fiți mai degrabă pasageri răsfățați.”

Noile emoji-uri iPhone au impresionat fanii. Ce simbol ar „rupe Internetul”... De ce aterizează pisicile în picioare mereu. Experții au descoperit în sfârșit răspunsul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Observatornews.ro Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Antena 3 „Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani  „Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani 
SpyNews Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Vulturii s-au întors în România după 70 de ani de absență. Unde se află primele exemplare de vulturi suri la noi în țară
Vulturii s-au întors în România după 70 de ani de absență. Unde se află primele exemplare de vulturi suri la...
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Astronautul NASA care susține că omenirea „trăiește o minciună”. Ce a realizat când a petrecut 178 de zile în spațiu
Astronautul NASA care susține că omenirea „trăiește o minciună”. Ce a realizat când a petrecut 178 de zile...
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o excursie pe termen scurt” în viziunea președintelui SUA
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026?
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026? Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x