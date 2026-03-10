Cine conduce mai bine, de fapt, bărbații sau femeile. Datele arată o diferență clară

Experții au analizat date recente pentru a afla cine conduce mai bine, de fapt, bărbații sau femeile, și rezultatele au arătat o diferență clară.

Potrivit unui nou studiu, majoritatea bărbaților cred că ei conduc mai bine decât femeile, dar știința îi contrazice.

55% dintre bărbații din studiu credeau că sunt șoferi mai buni. 9 din 10 credeau că ei conduc mai bine decât iubita sau soția și 81% susțin că se simt mai în siguranță atunci când sunt e la volan, scrie Daily Mail.

Dar datele științifice contrazic această percepție pe care o au majoritatea bărbaților.

În toate testele realizate, femeile au avut rezultate mai bune în spatele volanului.

Cine conduce mai bine, de fapt, bărbații sau femeile

„În general, bărbații par convinși că sunt mai buni la volan,” a declarat Nick Zapolski, expert auto și fondator al ChooseMyCar.com, care a realizat un sondaj cu 2.000 de persoane. „Și pare să existe o tendință ca bărbații să fie mai des cei care conduc decât partenerele lor.”

Dar datele din studii precedente nu susțin această perspectivă. Experții au realizat cercetări în Marea Britanue pentru a analiza dacă există vreo legătură între siguranța rutieră și genul persoanei care conduce.

Statisticile recente arată că, în 2024, 76% dintre decesele rutiere din Marea Britanie și 61% dintre victime au fost bărbați.

Datele Departamentului pentru Transport arată, de asemenea, că bărbații sunt mult mai predispuși decât femeile să fie implicați în accidente și incidente rutiere.

Bărbații sunt și mai frecvent implicați în exces de viteză, conducere sub influența alcoolului, folosirea telefonului mobil la volan și lipsa centurii de siguranță.

Un studiu anterior realizat de Privilege Insurance a constatat că femeile sunt, de fapt, mai pricepute la volan, dar nu au suficientă încredere pentru a spune acest lucru.

Mai mult, în testele de conducere, șoferițele au depășit clar performanțele bărbaților într-o serie de probe. Ele s-au descurcat mai bine și atunci când au fost observate conducând într-una dintre cele mai aglomerate intersecții.

În cadrul testelor, bărbații și femeile au confirmat într-o anumită măsură stereotipurile de gen. Bărbații sunt mai predispuși să își asume riscuri, să conducă prea aproape de mașina din față, să taie curbele, să treacă pe galben sau să vorbească și să trimită mesaje la volan.

În schimb, femeile au fost mai predispuse să fie politicoase și atente, să abordeze cu grijă potențialele pericole, să folosească corect oglinzile și să oprească la semafor când acesta se schimbă pe galben.

Rezultatele provin dintr-o serie de teste concepute de instructorul auto Neil Beeson. Un eșantion de 50 de șoferi și șoferițe a trecut printr-o evaluare la volan pe un traseu special conceput, iar alți 200 de șoferi au fost observați anonim.

Femeile obțin rezultate mai bune la testele de condus

Șoferii au fost evaluați pe 14 aspecte diferite ale condusului, inclusiv viteza, capacitatea de observație, reacția la ceilalți participanți la trafic și respectarea semafoarelor. Apoi au primit un scor din 30.

În general, femeile au obținut 23.6 puncte (79%) din 30, în timp ce bărbații au obținut 19.8 puncte (66%).

Între timp, un raport din 2020 a arătat că bărbații sunt de 4 ori mai predispuși să ajungă în instanță pentru infracțiuni rutiere și de 2 ori mai predispuși să facă cereri de despăgubire la asigurări comparativ cu femeile.

Raportul a mai constatat că bărbații sunt mai predispuși să aibă obiceiuri proaste la volan. De exemplu, aproape 1 din 4 bărbați recunoaște că nu semnalizează când schimbă banda, comparativ cu aproximativ 1 din 6 femei.

Cercetători de la Universitatea Westminster au analizat, de asemenea, date despre accidente din statisticile poliției privind rănirile, din datele despre traficul rutier și din sondajul național de mobilitate.

Echipa a concluzionat că angajarea mai multor femei în transportul rutier ar reduce riscul general pentru ceilalți participanți la trafic.

În final, un studiu asupra piloților profesioniști de curse a arătat că femeile sunt genetic mai bine adaptate pentru a face față condițiilor extreme la volan.

„E o concepție greșită frecventă printre bărbați că sunt șoferi superiori. Dar există puține sau chiar deloc dovezi care să susțină această perspectivă,” a spus Zapolski. „E timpul ca bărbații să renunțe la această încredere falsă. Relaxați-vă și fiți mai degrabă pasageri răsfățați.”