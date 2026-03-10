De ce aterizează pisicile în picioare mereu. Experții au descoperit în sfârșit răspunsul

Experții au descoperit în sfârșit de ce aterizează pisicile în picioare mereu, un mister care a interesat oamenii de sute de ani.

Experții au descoperit cum reușesc pisicile să sfideze legile fizicii | Shutterstock

În ultimele sute de ani, experții au încercat să afle de ce pisicile reușesc să aterizeze mereu în picioare, indiferent de înălțimea de la care cad.

Pisicile par să se învârtă în aer, pentru a ateriza cu labele pe pământ, scrie Daily Mail.

Acum, experți din cadrul Universității Yamaguchi din Japonia cred că au găsit răspunsul.

Și acesta a reușit să uimească până și oamenii de știință.

Articolul continuă după reclamă

De ce aterizează pisicile în picioare mereu

Potrivit cercetătorilor, secretul abilităților acrobatice ale pisicilor e rezultatul unei porțiuni extrem de flexibile din coloana vertebrală a felinelor.

Într-un studiu publicat în revista The Anatomical Record, experții au efectuat teste pe 5 pisici decedate.

Potrivit studiului, coloana toracică a pisicii, aflată în partea mijlocie a spatelui, e de aproape 3 ori mai flexibilă decât coloana lombară, care se află în zona inferioară a spatelui.

Acest lucru îi permite pisicii să își rotească rapid partea superioară a trunchiului, asemenea unui patinator artistic care intră într-o rotație strânsă. Astfel, reușește să se întoarcă spre sol în doar câteva milisecunde.

„Coloana toracică se poate roti foarte ușor. Această mișcare ajută și la rotirea coloanei lombare, ceea ce permite pisicii să își orienteze corpul și să aterizeze pe picioare,” a declarat dr. Yasuo Higurashi, autorul principal al studiului.

Experții încearcă să explice așa-numita „problemă a pisicii care cade” încă din anii 1800, când fizicienii au observat pentru prima dată cât de ușor par pisicile să se întoarcă în aer.

Citește și: Ce sumă au fost nevoiți să plătească stăpânii unei pisici pentru că a mieunat în tren. Călătoria a fost destul de costisitoare

Potrivit unei reguli numite conservarea momentului unghiular, un obiect nu ar trebui să înceapă să se rotească fără o forță externă.

În cei aproximativ 200 de ani de atunci, explicațiile propuse au fost grupate în 3 teorii principale. Respectiv teoria cozii-propulsor, modelul îndoire și răsucire și modelul strângere și rotire.

Conform primei teorii, pisica își îndreaptă coada lungă cât de puternic poate într-o direcție pentru a genera suficientă forță încât să împingă trunchiul în direcția opusă.

Modelul îndoire și răsucire sugerează că pisica își îndoaie mai întâi corpul lateral, aproape într-un unghi drept, înainte de a roti partea din față într-o direcție și partea din spate în cealaltă.

În cele din urmă, unii experți au sugerat că pisicile ar putea „păcăli” legea conservării momentului unghiular prin strângerea și întinderea picioarelor în timp ce se rotesc.

Cum se rotesc rapid pisicile în aer

Pentru a vedea ce se întâmplă cu adevărat, Dr. Higurashi și colegii săi au realizat 2 experimente.

În primul, au analizat coloanele vertebrale ale unor pisici moarte donate universității și au examinat diferite secțiuni cu ajutorul unei tehnologii speciale.

Coloana vertebrală a pisicii nu e uniform flexibilă pe toată lungimea. Ci se poate răsuci mult mai mult în zona toracică, lângă picioarele din față.

„Poți simți că unele părți sunt flexibile, în timp ce altele sunt rigide,” susține Dr. Higurashi. „Pisicile se mișcă în acord cu aceste proprietăți structurale.”

Cercetătorii au analizat apoi videoclipuri cu 2 pisici adulte care au fost lăsate să cadă de la o înălțime de aproximativ un metru pentru a observa cum se rotesc. În ambele cazuri, pisicile și-au rotit jumătatea din față a corpului cu câteva zecimi de milisecundă înaintea părții din spate.

Aceste 2 descoperiri sugerează că modelul strângere și rotire e explicația cea mai probabilă pentru abilitățile incredibile ale pisicilor.

Citește și: 6 beneficii surprinzătoare ale animalelor de companie pentru copii

Deși legile fizicii spun că un cilindru solid nu poate începe pur și simplu să se rotească, pisicile ocolesc această limitare prin rotirea părții superioare și cea inferioare a corpului în direcții opuse.

Prin strângerea labelor din față, asemenea unui patinator care se rotește, pisicile își reduc inerția și își rotesc rapid partea superioară a corpului.

În același timp, își întind picioarele din spate, ceea ce crește inerția și face ca partea inferioară a corpului să rămână relativ nemișcată.

După ce capul lor este orientat spre sol, pisicile repetă procesul invers. Își strâng picioarele din spate, își întind labele din față și rotesc partea inferioară a corpului. Astfel, ajung să aterizeze mereu pe labe.