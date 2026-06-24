Antena Căutare
Home News Inedit Adevărul despre peștele-iepure toxic care amenință plajele din Grecia. Sute de persoane au fost mușcate deja

Adevărul despre peștele-iepure toxic care amenință plajele din Grecia. Sute de persoane au fost mușcate deja

Într-un nou mesaj publicat pe Facebook, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" a dezvăluit adevărul despre peștele-iepure toxic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 15:51 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 15:53
Peștele a mușcat deja sute de persoane în Grecia | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În ultimele săptămâni, au existat numeroase informații despre peștele-iepure toxic care amenință plajele din Grecia, care a afectat deja sute de persoane

Peștele Lagocephalus sceleratus s-a răspândit în apele Greciei și reprezintă acum o amenințare serioasă pentru pescuit, ecosistemele marine și sănătatea publică, scrie Greek Reporter.

Specia invazivă e cu atât mai periculoasă cu cât nu are prădători naturali în apele Greciei.

Potrivit rapoartelor, în ultimele săptămâni, aproape 200 de turiști au fost mușcați de acest pește.

Articolul continuă după reclamă

Adevărul despre peștele-iepure toxic care amenință plajele din Grecia

Potrivit lui Stefanos Kalogirou, profesor asociat la Universitatea Agricolă din Atena, acest pește poate fi acum găsit pe o arie geografică largă în Grecia, „de la Marea Egee de sud la Marea Egee de nord și de la Marea Ionică de sud la Marea Ionică de nord”.

Citește și: Specia de pești care a supraviețuit 10.000 de ani fără masculi. Cum a rezistat până acum doar cu femele

Peștele-iepure, cunoscut științific sub numele de Lagocephalus sceleratus, a fost înregistrat pentru prima dată în Marea Mediterană în 2003, în largul coastei Turciei.

Grecia a raportat primele apariții în 2005, în apropiere de Rodos și Creta, potrivit lui Kalogirou. De atunci, specia s-a extins rapid.

Peștele-iepure aparține familiei Tetraodontidae, un grup al cărui nume face referire la cei 4 dinți fuzionați, câte 2 în fiecare maxilar, care permite acestor pești să aibă o mușcătură puternică.

Kalogirou a explicat că există aproximativ 130 de specii de pești-iepure și tetraodonți înrudiți la nivel global. 6 dintre aceștia au apărut în estul Mediteranei, inclusiv Lagocephalus sceleratus.

De ce e periculos peștele-iepure

Pericolul vine de la tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine marine cunoscute. Toxina se găsește în principal în ficat și organele reproductive ale peștelui, însă Kalogirou a menționat că poate fi prezentă și în țesutul muscular, partea pe care oamenii ar putea încerca să o consume.

„Tetrodotoxina provoacă paralizie musculară, blochează sistemul nervos și poate duce la moarte,” a spus Kalogirou.

Dar acesta nu e singurul risc. Potrivit Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", specia e originară din regiunea Indo-Pacifică.

Peștele „a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii”.

Cum specia afectează ecosisteme locale și activitatea pescarilor, „specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Datorită dinților puternici, peștele-iepure poate „sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă e manipulat necorespunzător”, potrivit mesajului.

Citește și: Creatura cu „dinți de ace” care a speriat localnicii. Ce e, de fapt, animalul neobișnuit

De reținut e faptul că, deși sunt cazuri de oameni mușcați de acest pește, „astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele”.

Experții recomandă oamenilor să nu interacționeze cu acest pește și să mențină distanța, sfat care e universal atunci când vine vorba de animale sălbatice.

„Pentru turiști, mesajul este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute,” scrie în mesajul Muzeului. „Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor”.

Ce e „Ora de GIS”, noua materie pentru liceeni. Programa a fost dezvăluită deja...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred” Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred”
Observatornews.ro Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
Antena 3 Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
SpyNews Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
„Trucul” cu ventilatorul care poate fi fatal. Experții avertizează consumatorii să nu încerce așa ceva
„Trucul” cu ventilatorul care poate fi fatal. Experții avertizează consumatorii să nu încerce așa ceva
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Fenomenul fatal care a forțat Franța să închidă un reactor nuclear. Mulți oameni deja și-au pierdut viața
Fenomenul fatal care a forțat Franța să închidă un reactor nuclear. Mulți oameni deja și-au pierdut viața
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete!
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete! BZI
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan”
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan” Jurnalul
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține aici sunt copiii
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține... Kudika
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare Redactia.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x