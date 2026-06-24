Adevărul despre peștele-iepure toxic care amenință plajele din Grecia. Sute de persoane au fost mușcate deja

Într-un nou mesaj publicat pe Facebook, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" a dezvăluit adevărul despre peștele-iepure toxic.

În ultimele săptămâni, au existat numeroase informații despre peștele-iepure toxic care amenință plajele din Grecia, care a afectat deja sute de persoane

Peștele Lagocephalus sceleratus s-a răspândit în apele Greciei și reprezintă acum o amenințare serioasă pentru pescuit, ecosistemele marine și sănătatea publică, scrie Greek Reporter.

Specia invazivă e cu atât mai periculoasă cu cât nu are prădători naturali în apele Greciei.

Potrivit rapoartelor, în ultimele săptămâni, aproape 200 de turiști au fost mușcați de acest pește.

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Adevărul despre peștele-iepure toxic care amenință plajele din Grecia

Potrivit lui Stefanos Kalogirou, profesor asociat la Universitatea Agricolă din Atena, acest pește poate fi acum găsit pe o arie geografică largă în Grecia, „de la Marea Egee de sud la Marea Egee de nord și de la Marea Ionică de sud la Marea Ionică de nord”.

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Peștele-iepure, cunoscut științific sub numele de Lagocephalus sceleratus, a fost înregistrat pentru prima dată în Marea Mediterană în 2003, în largul coastei Turciei.

Grecia a raportat primele apariții în 2005, în apropiere de Rodos și Creta, potrivit lui Kalogirou. De atunci, specia s-a extins rapid.

Peștele-iepure aparține familiei Tetraodontidae, un grup al cărui nume face referire la cei 4 dinți fuzionați, câte 2 în fiecare maxilar, care permite acestor pești să aibă o mușcătură puternică.

Kalogirou a explicat că există aproximativ 130 de specii de pești-iepure și tetraodonți înrudiți la nivel global. 6 dintre aceștia au apărut în estul Mediteranei, inclusiv Lagocephalus sceleratus.

De ce e periculos peștele-iepure

Pericolul vine de la tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine marine cunoscute. Toxina se găsește în principal în ficat și organele reproductive ale peștelui, însă Kalogirou a menționat că poate fi prezentă și în țesutul muscular, partea pe care oamenii ar putea încerca să o consume.

„Tetrodotoxina provoacă paralizie musculară, blochează sistemul nervos și poate duce la moarte,” a spus Kalogirou.

Dar acesta nu e singurul risc. Potrivit Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", specia e originară din regiunea Indo-Pacifică.

Peștele „a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii”.

Cum specia afectează ecosisteme locale și activitatea pescarilor, „specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei”.

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Datorită dinților puternici, peștele-iepure poate „sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă e manipulat necorespunzător”, potrivit mesajului.

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De reținut e faptul că, deși sunt cazuri de oameni mușcați de acest pește, „astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele”.

Experții recomandă oamenilor să nu interacționeze cu acest pește și să mențină distanța, sfat care e universal atunci când vine vorba de animale sălbatice.

„Pentru turiști, mesajul este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute,” scrie în mesajul Muzeului. „Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor”.