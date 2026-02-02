Antena Căutare
Când crește riscul de infarct pentru bărbați. Momentul are loc mult mai devreme decât pentru femei

Experții au descoperit când crește riscul de infarct pentru bărbați, moment care ar avea loc mult mai devreme decât pentru femei.

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 18:16 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 18:17
Bărbații prezintă un risc de boli cardiovasculare mai devreme decât femeile | Shutterstock

Bolile cardiovasculare reprezintă o cauza principală a deceselor în rândul bărbaților, la nivel mondial. Ca urmare, experții recomandă teste din timp, pentru a preveni sau trata afecțiunile înainte să devină problematice.

Potrivit unui nou studiu, aceste teste ar trebui să fie administrate mai devreme decât se credea, scrie Science Alert.

Se pare că riscul de infarct și alte boli cardiovasculare începe să crească mai devreme pentru bărbați.

Studiul a fost realizat în SUA, pe 5.112 persoane sănătoase, care aveau o vârstă medie de 34 de ani.

Când crește riscul de infarct pentru bărbați

Participanții la studiu erau sănătoși și aveau între 18 și 30 de ani la începutul studiului, care a început la mijlocul anilor 1980. Astfel, cercetătorii au putut urmări în timp cazurile de boli cardiovasculare (inclusiv accidente vasculare cerebrale și insuficiență cardiacă).

Potrivit datelor, vârsta de 35 de ani e pragul critic la care încep să apară diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește riscul de boli cardiovasculare. Cea mai mare parte a diferenței e determinată de boala coronariană (CHD). Aceasta e cea mai frecventă cauză a infarctului miocardic, în care depozitele de grăsime blochează arterele și împiedică fluxul de sânge.

„Acest moment poate părea timpuriu, dar bolile de inimă se dezvoltă de-a lungul deceniilor, cu markeri timpurii detectabili încă din tinerețe,” susține epidemiologul Alexa Freedman, de la Universitatea Northwestern. „Testarea la o vârstă mai fragedă poate ajuta la identificarea mai rapidă a factorilor de risc. Ar permite strategii de prevenție care reduc riscul pe termen lung.”

După ce au fost luați în considerare și alți factori, inclusiv tensiunea arterială, colesterolul, nivelul glicemiei, fumatul, activitatea fizică și greutatea corporală, diferența s-a redus. Dar nu a dispărut, ceea ce sugerează că fenomenul e mai complex.

Datele au arătat că bărbații ajung la un nivel de incidență de 5% al bolilor cardiovasculare cu aproximativ 7 ani mai devreme decât femeile. Adică în medie la 50.5 ani față de 57.5 ani. Pentru boala coronariană în mod specific, un nivel de incidență de 2% e atins la bărbați cu un deceniu mai devreme decât la femei.

În ceea ce privește riscul de accident vascular cerebral, diferențele dintre bărbați și femei au fost mici. În cazul insuficienței cardiace, când inima nu mai pompează sângele la fel de eficient cum ar trebui, diferența a început să apară mai târziu în viață, constatări pe care studiile viitoare le-ar putea dezvolta.

„Acesta a fost totuși un eșantion relativ tânăr. Toți aveau sub 65 de ani la ultima evaluare. Accidentul vascular cerebral și insuficiența cardiacă tind să apară mai târziu în viață,” susține Freedman.

Ce ar putea cauza diferența dintre bărbați și femei

Deși studiul nu a intrat în foarte multe detalii privind motivele discrepanței dintre bărbați și femei, diferențele în hormonii sexuali și nivelurile de colesterol ar putea fi parțial responsabile.

Diferența de 10 ani în riscul de boală coronariană între sexe a mai fost raportată și înainte. Dar acest nou studiu a analizat date mai recente și a extins analizele anterioare pentru a include mai multe tipuri de boli cardiovasculare.

Bolile de inimă rămân principala cauză de deces atât pentru bărbați, cât și pentru femei în Statele Unite. Cercetătorii nu doresc să minimizeze riscurile pentru femei.

Totuși, cum femeile sunt mai predispuse să meargă regulat la controale medicale, iar bărbații au un „avans” atât de mare în ceea ce privește riscul de infarct, cercetătorii speră să vadă mai multe inițiative care să încurajeze bărbații să își evalueze sănătatea inimii la o vârstă mai fragedă.

„Rezultatele noastre sugerează că încurajarea vizitelor preventive la medic în rândul bărbaților tineri ar putea fi o oportunitate importantă pentru a îmbunătăți sănătatea inimii și a reduce riscul de boli cardiovasculare,” susține Freedman. Cercetarea a fost publicată în Journal of the American Heart Association.

