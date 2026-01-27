Antena Căutare
Obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața. Ce sfătuiesc experții să faci în fiecare zi

Experții au dezvăluit obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața, pe care îl poți face ușor în fiecare zi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 18:00 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 18:02
Ce soluție simplă recomandă experții pentru a-ți prelungi viața | Shutterstock

Mișcarea fizică e importantă pentru sănătate și longevitate, dar un nou studiu a scos la iveală faptul că și o diferență mică la nivelul obiceiurilor zilnice poate avea beneficii semnificative.

Pentru noua cercetare, experții au analizat datele de pe dispozitivele purtate de 130.000 de oameni, din mai multe țări, scrie Science Alert.

Potrivit rezultatelor, doar 5 minute în plus de mișcare pe zi sau reducerea statului jos cu jumătate de oră pot ajuta semnificativ longevitatea.

Studiul a fost realizat de o echipă de experți de la School of Sport Sciences, Norvegia.

Obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața

Studiul s-a concentrat pe 2 grupuri. Primul a fost un grup cu risc ridicat, format din cei mai puțin activi 20% dintre participanți. Celălalt a fost un grup mai larg al populației, care a inclus pe toată lumea, cu excepția celor mai activi 20%.

„Creșteri mici și realiste ale activității fizice de intensitate moderată până la viguroasă, de aproximativ 5 minute pe zi, ar putea preveni până la 6% din totalul deceselor printr-o abordare axată pe grupul cu risc ridicat și 10% din totalul deceselor printr-o abordare la nivelul populației,” scriu cercetătorii în articolul publicat publicat în jurnalul Lancet.

„Reducerea timpului petrecut în sedentarism cu 30 de minute pe zi ar putea preveni o proporție mai mică, dar totuși semnificativă, de decese în cele 2 scenarii de risc,” au continuat cercetătorii.

Aceste cifre au fost obținute cu ajutorul modelelor statistice, nu prin urmărirea activității participanților în timp. În schimb, riscul de deces al fiecărei persoane a fost estimat și comparat cu cel al altor participanți.

Această abordare a permis cercetătorilor să stabilească modul în care schimbările nivelului de activitate ar putea influența riscul.

Cele mai mari beneficii au fost estimate în rândul persoanelor care, în mod obișnuit, erau mai puțin active și petreceau mai mult timp stând jos. Cu alte cuvinte, din perspectiva exercițiului fizic și a evitării unui stil de viață sedentar, cei care fac cel mai puțin au cel mai mult de câștigat din schimbări relativ mici.

Deși natura studiului nu permite demonstrarea unei relații directe de cauză-efect, dimensiunea mare a seturilor de date și importanța asocierii sugerează că e un subiect care merită investigat în continuare.

Exercițiile fizice zilnice pot ajuta longevitatea

„Am analizat doar mortalitatea din toate cauzele. Prin urmare, cercetările viitoare ar trebui să investigheze și alte rezultate legate de sănătate,” scriu cercetătorii în articol.

„Sunt necesare cercetări suplimentare care să utilizeze măsurarea activității fizice cu ajutorul dispozitivelor, în țările cu venituri mici și medii, unde structura pe vârste, nivelurile de activitate fizică și povara bolilor diferă de cele incluse în studiul de față,” au continuat cercetătorii.

Rezultatele pot ajuta persoanele care se confruntă cu dificultăți în a găsi timp sau motivație pentru a face exerciții în mod regulat. Chiar și câteva minute de mers alert pe jos sau de ciclism, ori o jumătate de oră mai puțin petrecută stând jos, pot face o diferență.

Mai multă mișcare e în continuare mai bună pentru sănătate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 150 de minute de activitate fizică moderată până la viguroasă pe săptămână, însă și pașii mici contează.

„Un mesaj clar, pe care vrem să-l transmitem, e că fiecare mișcare contează, iar cele mai mari câștiguri pentru sănătate apar atunci când îi determinăm pe oamenii inactivi să facă măcar puțină mișcare,” a declarat Daniel Bailey, expert de la Universitatea Brunel din Londra, care nu a fost implicat în studiu.

„Așadar, medicii de familie, factorii de decizie sau inițiatorii de campanii pot cu siguranță să sprijine pacienții și publicul în a face aceste schimbări relativ mici pentru început. Le pot oferi un punct de plecare de la care să își crească ulterior nivelul de activitate,” a continuat expertul.

