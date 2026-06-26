Când va avea loc Luna Căpșună din iunie 2026. E diferită față de orice altă Lună Plină

În luna iunie, vom avea parte de un fenomen inedit, numit Luna Căpșună, o Lună Plină diferită față de toate celelalte.

Istoric, Luna Plină din fiecare lună calendaristică a avut o denumirea care făcea referire la fenomene care aveau loc în perioada respectivă.

Pentru luna iunie, mai multe culturi folosesc denumirea de Luna Căpșună, legată de fructele care se coc în această perioadă, scrie Daily Mail.

Dincolo de simbol, Luna Plină din iunie din acest an e diferită față de celelalte, potrivit experților.

Fenomenul din această lună promite un spectacol astronomic inedit, care poate fi admirat mai mult și datorită temperaturilor mai plăcute.

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Când va avea loc Luna Căpșună din iunie 2026

Luna Căpșună de anul trecut a răsărit extrem de jos deoarece a avut loc un „mare repaus lunar”, vârful unui ciclu de 18.6 ani care schimbă cât de extreme devin pozițiile de răsărit și apus ale Lunii.

A atins cel mai sudic punct de răsărit lunar din 2006. O perioadă similară nu va mai avea loc până în anii 2040.

Anul acesta nu va coborî chiar atât de mult spre sud-est. Dar Luna joasă din iunie pare întotdeauna mai mare, chiar și atunci când știi că „iluzia Lunii” e în mare parte un truc al percepției umane.

Ai nevoie doar de o vizibilitate bună spre sud-est și apoi spre sud, pentru a o vedea cum „îmbrățișează” orizontul.

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Luna nu urmează exact aceeași traiectorie aparentă pe cer în fiecare lună. Orbita ei este înclinată cu aproximativ 5 grade față de ecliptică, traseul aparent al Soarelui pe cer, iar aceste înclinații se combină și se modifică într-un ciclu care se repetă la fiecare 18.6 ani.

Mai mult, Luna plină se află întotdeauna în partea opusă Soarelui pe cer. În iunie, Soarele urmează cel mai înalt și mai nordic traseu al anului în emisfera nordică.

Luna Căpșunii face opusul. Adică urmează cel mai jos și mai sudic traseu posibil. Răsare târziu, mult la sud de est, are o arcadă joasă pe cer și apune devreme, mult la sud de vest, la fel cum Soarele se comportă iarna.

În emisfera sudică, experiența e inversă. Iunie marchează începutul iernii acolo, așa că Luna Căpșunii răsare mult mai sus pe cer și apare mai spre nord. În timp ce observatorii din emisfera nordică văd efectul de Lună mai mare și mai joasă, cei din sud văd o Lună plină mai înaltă, vizibilă mai mult timp pe parcursul nopții.

Când are loc Luna Plină din iunie 2026

Dacă vrei să te bucuri din plin de fenomenul astronomic, alegerea locației e importantă. Deoarece răsare în punctul ei cel mai extrem.

Ai nevoie de un orizont sud-estic liber, o plajă, un câmp deschis, un vârf de deal sau chiar un drum lung și drept.

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Momentul ideal este la amurg, chiar în jurul orei locale de răsărit al Lunii din 29 iunie. Atunci Luna împarte cerul cu lumina albastră care se stinge.

Mulți cred că Luna rămâne portocalie toată noaptea, dar adevărul e diferit. Culoarea apare în principal din cauza atmosferei Pământului, care împrăștie lungimile de undă mai scurte atunci când Luna e joasă la orizont. Pe măsură ce urcă mai sus, revine rapid la albul ei obișnuit și strălucitor. Ai la dispoziție poate 20-30 de minute să observi o Lună colorată mai puternic.