Care e costul real al valurilor de căldură pentru europeni. Experții au dezvăluit cum sunt afectate veniturile oamenilor

Experții au dezvăluit care e costul real al valurilor de căldură pentru europeni și ce impact au temperaturile extreme asupra veniturilor.

Valurile de căldură au un impact financiar semnificativ | Shutterstock

Europa se confruntă cu un val de căldură care a doborât mai multe recorduri și care a dus la zeci de decese.

Potrivit experților, dincolo de riscul la adresa sănătății, astfel de fenomene pot afecta și venitul populației, scrie Daily Mail.

Un nou studiu realizat de cercetători de la Climate Analytics a analizat costurile economice generate atunci când apar episoade de căldură extremă.

Potrivit rezultatelor, impactul e mai mare decât se credea până acum.

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Care e costul real al valurilor de căldură pentru europeni

Potrivit rezultatelor, evenimentele combinate de căldură și secetă reduc veniturile medii ale gospodăriilor din Europa cu aproape 3%. Iar pe viitor, situația se va înrăutăți.

Dacă temperaturile globale cresc cu doar 2.7 grade Celsius până în 2100, gospodăria europeană medie ar putea înregistra o scădere a veniturilor de până la 27%.

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„Valul masiv de căldură care traversează acum Europa amenință deja sănătatea oamenilor, mijloacele de trai și capacitatea de a munci,” a declarat Jessie Schleypen, autoarea principală a studiului. „Atunci când căldura extremă coincide cu seceta, daunele pot fi mult mai mari.”

„Cercetarea noastră arată că aceste evenimente combinate amplifică pierderile economice suferite direct de gospodăriile europene și vor deveni mai frecvente pe măsură ce încălzirea globală crește,” a continuat experta.

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente, cercetătorii au vrut să înțeleagă impactul asupra veniturilor populației.

Echipa a combinat date din sondaje la nivel de gospodărie din Europa, din perioada 2004-2022, cu date de înaltă rezoluție despre temperatură și secetă, pentru a analiza modificările veniturilor și riscul de sărăcie cauzat de valuri de căldură, secetă și fenomene extreme combinate de tip cald-uscat.

Cum sunt afectate veniturile de valurile de căldură

Rezultatele arată că un val de căldură în Europa reduce veniturile gospodăriilor cu aproximativ 0.7% în medie, în timp ce o secetă le reduce cu 1.8%.

Însă, atunci când aceste fenomene apar împreună, veniturile scad cu aproape 3%. Cercetătorii explică această situație prin mai mulți factori.

Printre aceștia se numără deteriorarea stării de sănătate și scăderea productivității muncii, reducerea producției alimentare și afectarea serviciilor esențiale legate de apă, precum transportul și producția de energie.

Studiul, publicat în revista Global Environmental Change, arată și că efectele nu sunt resimțite uniform. Persoanele mai bogate sunt mai puțin afectate.

„Cei mai săraci 20% vor fi cei mai afectați. Veniturile lor vor scădea cu 2% mai mult decât restul populației (4% față de 1,1-1,8%), ceea ce va amplifica inegalitatea veniturilor,” susține Schleypen. În plus, efectele variază semnificativ în funcție de regiune.

În perioada 2004-2022, în timpul valurilor de căldură și secetă, veniturile din Madrid au scăzut cu aproximativ 10%, urmate de centrul Ungariei (9.4%) și centrul Spaniei (8.8%).

Ca parte a studiului, cercetătorii au modelat și evoluțiile viitoare. Rezultatele arată că, dacă încălzirea globală ajunge la 1.5 de grade Celsius, aproximativ 60 de milioane de oameni din Europa vor fi expuși sărăciei.

Dacă însă încălzirea ajunge la 2.7 de grade Celsius, numărul ar crește la 127 de milioane de persoane.

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Grecia, Spania, România, Bulgaria și Cipru se numără printre cele mai afectate țări, potrivit cercetătorilor.

La o încălzire globală de 2.7 grade Celsius, veniturile gospodăriilor din Spania ar putea scădea cu mai mult de o treime, iar în Grecia ar putea fi reduse la jumătate.

„Pe măsură ce condițiile de căldură și secetă se agravează din cauza schimbărilor climatice, la fel se va întâmpla și cu impactul economic asupra celor mai vulnerabili din Europa,” a adăugat Schleypen.