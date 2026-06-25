Soluția „Jiu-Jitsu” pentru a lupta împotriva valurilor de căldură. Ce plan controversat au propus experții

Cum temperaturile extreme continuă, unii experți au venit cu o soluție controversată, numită „Jiu-Jitsu”, pentru combaterea valurilor de căldură.

Experții de la Arizona State University au propus un plan controversat pentru combaterea valurilor de căldură.

Planul „Jiu-jitsu meteorologic” ar putea fi folosit pentru a „împinge” sistemele meteo, scrie Daily Mail.

Dar planul e considerat controversat de alți experți, care cred că schimbarea voită a tiparelor meteo ar putea fi periculoasă.

Nu e prima dată când e propus un astfel de proiect pentru a gestiona impactul încălzirii globale cauzată de oameni.

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Soluția „Jiu-Jitsu” pentru a lupta împotriva valurilor de căldură

Într-un nou studiu, experții susțin că o tehnică de „Jiu-jitsu meteorologic” ar putea fi folosită pentru a gestiona sistemele meteo.

Aceasta ar implica aplicarea unor operațiuni de însămânțare a norilor (cloud seeding) mici și atent sincronizate în zilele dinaintea vârfului unui fenomen meteorologic extrem.

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Potrivit experților care au propus planul, această metodă ar putea reduce intensitatea valurilor de căldură și ar putea fi folosită și pentru a devia uragane sau a redirecționa „râuri atmosferice”.

Totuși, însămânțarea norilor nu e lipsită de controverse. Cercetătorii avertizează că tehnica ar putea implica riscuri, deoarece se cunosc puține lucruri despre efectele sale.

„Intervenția în vreme ridică tot felul de întrebări etice, deoarece schimbarea vremii într-o țară poate avea un impact catastrofal în alta,” a declarat Johan Jaques, meteorolog de la KISTERS. „Până la urmă, vremea nu recunoaște granițele intenționate.”

„Dacă nu suntem atenți, utilizarea necontrolată a acestei tehnologii ar putea duce la instabilități diplomatice, cu țări vecine angajate în așa-numite „războaie meteorologice”,” susține expertul.

Metoda de „Jiu-jitsu meteorologic” e controversată

Însămânțarea norilor e o tehnică de geoinginerie care poate fi folosită pentru a declanșa ploaia acolo unde altfel nu ar cădea precipitații.

Iodura de argint sau sarea de bucătărie e injectată în nori, ceea ce determină vaporii de apă să formeze rapid cristale de gheață.

Pe măsură ce aceste cristale cresc, devin suficient de grele încât cad din nori sub formă de ploaie sau zăpadă, în funcție de condiții.

Acest proces se realizează fie prin eliberarea substanțelor de la sol, fie prin injectarea lor din avioane, fie prin lansarea în nori cu rachete sau obuze.

Însămânțarea norilor e deja utilizată în peste 50 de țări, inclusiv SUA și Emiratele Arabe Unite.

Totuși, majoritatea operațiunilor sunt de mică amploare și sunt folosite doar pentru a crește precipitațiile la nivel local.

În schimb, cercetătorii de la Arizona State University sugerează că această tehnică ar putea fi folosită pentru a preveni dezastre meteorologice.

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În studiul lor, echipa a realizat simulări folosind un model AI de mari dimensiuni numit Aurora, conceput pentru a prezice vremea la rezoluție înaltă.

În mod surprinzător, modelul sugerează că operațiuni de însămânțare a norilor, realizate cu câteva zile înainte de vârful fenomenului, ar fi putut devia mai multe evenimente devastatoare.

Potrivit echipei, tehnica ar fi putut modifica traiectoria uraganului Sandy din 2012 cu aproximativ 300 de mile, astfel încât să rateze orașul New York.

Totuși, cercetătorii spun că rezultatele deschid posibilitatea tentantă ca tehnica să fie folosită pentru a combate fenomene meteorologice potențial devastatoare în viitorul apropiat.