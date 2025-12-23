Antena Căutare
Home News Inedit Cât de repede pot crește oamenii. Experții au dezvăluit limita record

Cât de repede pot crește oamenii. Experții au dezvăluit limita record

Experții au dezvăluit cât de repede pot crește oamenii și care ar fi recordul biologic posibil, mai mare decât își imaginează mulți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 14:16 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 14:18
Oamenii au diferite ritmuri de creștere, în funcție de vârstă și gen | Shutterstock

Creșterea în înălțime are loc în mai multe stadii din viața. Cea mai notabilă e în timpul adolescenței, când unele persoane pot crește până la 10 - 13 centimetri pe an.

Dar creșterea din adolescență nu e cea mai rapidă din viața unui om, susțin experții, scrie Live Science.

De fapt, această creștere record are loc mai aproape de naștere.

Treptat, creșterea în înălțime scade de-a lungul vieții și, ulterior, există și o regresie în înălțime.

Articolul continuă după reclamă

Cât de repede pot crește oamenii

„Am urmărit creșterea copiilor de la naștere până la vârsta adultă, iar cea mai rapidă perioadă de creștere are loc, fără îndoială, în primii 2 ani ai copilăriei,” a declarat Sean Cumming, profesor în Departamentul de Sănătate al Universității din Bath, Marea Britanie. „Atunci copiii cresc cel mai repede.”

Bebelușii pot crește aproape 30 de centimetri în înălțime pe an. Adică mai mult decât dublul ritmului chiar și celor mai spectaculoase puseuri de creștere din adolescență.

De fapt, la fete, „la 18 luni, ele ating 50% din înălțimea lor adultă”, a declaratAdam Baxter-Jones, profesor la College of Kinesiology din cadrul Universității Saskatchewan din Canada. Băieții ating 50% din înălțimea adultă la 24 de luni, a spus el.

„Când intrăm în finalul copilăriei mici și în copilărie, creșterea fizică trece pe plan secund,” a spus Cumming.

Citește și: Miliardarul care susține că va fi „nemuritor” în 15 ani. Cum plănuiește Bryan Johnson să trăiască pentru totdeauna

Ritmul de creștere scade la aproximativ 5–6 centimetri pe an de la vârsta de 4 ani până la pubertate, potrivit lui Baxter-Jones. Atunci oamenii intră în a 2-a cea mai rapidă perioadă de creștere.

La apogeul pubertății, fetele cresc în medie 9 centimetri pe an, iar băieții aproximativ 10 centimetri pe an, conform unui studiu publicat în Journal of Adolescent Health.

Dar aceste ritmuri medii ale puseului de creștere sunt doar medii.

„Dacă măsurăm suficient de regulat, vedem perioade de creștere cu adevărat, cu adevărat intense, urmate apoi de adaptarea corpului,” a spus Cumming. „Vedem ritmuri de creștere de până la aproximativ 20 de centimetri pe an în unele studii. Desigur, dacă faci media pe o perioadă, ajungi la 10–12 centimetri pe an.”

Fetele cresc mai devreme decât băieții

La fel ca în copilărie, fetele au puseurile de creștere mai devreme, în jurul vârstei de 11 ani. Băieții intră de obicei în pubertate cu aproximativ 2 ani mai târziu.

„Băieții au, de obicei, un puseu de creștere mai intens,” a spus Cumming. „Asta pentru că produc mai mult hormon de creștere, dar și testosteron, care contribuie la alungirea oaselor.”

Puseul de creștere din pubertater se oprește în jurul vârstei de 16 ani la fete și 18 ani la băieți. Pentru că băieții au și un puseu mai intens și cresc aproximativ 2 ani în plus, ajung în medie mai înalți.

Vârsta la care cineva intră în puseul de creștere nu afectează înălțimea finală. Cineva care se maturizează devreme încetează să crească mai devreme decât cineva cu maturizare târzie, astfel încât cel maturizat târziu are mai mult timp pentru a crește, a spus Baxter-Jones.

„Mai întâi cresc picioarele și mâinile, apoi picioarele lungi și brațele lungi. De aceea, copiii aflați la începutul pubertății arată ca niște girafe-bebeluș. Au tălpile mari ca niște pantofi de clovn și picioare interminabile,” a explicat Cumming.

Citește și: 4 obiceiuri simple care îți întineresc creierul cu 8 ani. Ce recomandă experții să faci în fiecare zi

Trunchiul crește ultimul. Dacă un copil se dezvoltă târziu, uneori trunchiul nu ajunge niciodată să se potrivească complet proporțiilor restului corpului. Din această cauză, în sporturi precum baletul și gimnastica, copiii care se dezvoltă târziu sunt preferați, deoarece au o constituție mai liniară și picioare mai lungi, potrivit lui Cumming. Totuși, cei care se maturizează devreme au propriile avantaje atletice.

„Dacă ai un puseu de creștere pubertar timpuriu, ești mai mare, mai puternic. Aceștia sunt copiii selectați pentru pozițiile de top și pentru academiile de elită,” a spus Cumming. „În academiile scoțiene, am analizat peste o mie de copii de peste 14 ani. Nu am găsit niciun copil cu maturizare tardivă.”

Cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun. Primele ornamente arătau foarte diferit...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Medici revoltaţi de amânarea creşterii punctului pe serviciu medical: Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri Medici revoltaţi de amânarea creşterii punctului pe serviciu medical: Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri
Antena 3 Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în 2026. Cum a ajuns Republica Moldova pe listă
Destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în 2026. Cum a ajuns Republica Moldova pe listă
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x