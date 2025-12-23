Cât de repede pot crește oamenii. Experții au dezvăluit limita record

Experții au dezvăluit cât de repede pot crește oamenii și care ar fi recordul biologic posibil, mai mare decât își imaginează mulți.

Creșterea în înălțime are loc în mai multe stadii din viața. Cea mai notabilă e în timpul adolescenței, când unele persoane pot crește până la 10 - 13 centimetri pe an.

Dar creșterea din adolescență nu e cea mai rapidă din viața unui om, susțin experții, scrie Live Science.

De fapt, această creștere record are loc mai aproape de naștere.

Treptat, creșterea în înălțime scade de-a lungul vieții și, ulterior, există și o regresie în înălțime.

Cât de repede pot crește oamenii

„Am urmărit creșterea copiilor de la naștere până la vârsta adultă, iar cea mai rapidă perioadă de creștere are loc, fără îndoială, în primii 2 ani ai copilăriei,” a declarat Sean Cumming, profesor în Departamentul de Sănătate al Universității din Bath, Marea Britanie. „Atunci copiii cresc cel mai repede.”

Bebelușii pot crește aproape 30 de centimetri în înălțime pe an. Adică mai mult decât dublul ritmului chiar și celor mai spectaculoase puseuri de creștere din adolescență.

De fapt, la fete, „la 18 luni, ele ating 50% din înălțimea lor adultă”, a declaratAdam Baxter-Jones, profesor la College of Kinesiology din cadrul Universității Saskatchewan din Canada. Băieții ating 50% din înălțimea adultă la 24 de luni, a spus el.

„Când intrăm în finalul copilăriei mici și în copilărie, creșterea fizică trece pe plan secund,” a spus Cumming.

Ritmul de creștere scade la aproximativ 5–6 centimetri pe an de la vârsta de 4 ani până la pubertate, potrivit lui Baxter-Jones. Atunci oamenii intră în a 2-a cea mai rapidă perioadă de creștere.

La apogeul pubertății, fetele cresc în medie 9 centimetri pe an, iar băieții aproximativ 10 centimetri pe an, conform unui studiu publicat în Journal of Adolescent Health.

Dar aceste ritmuri medii ale puseului de creștere sunt doar medii.

„Dacă măsurăm suficient de regulat, vedem perioade de creștere cu adevărat, cu adevărat intense, urmate apoi de adaptarea corpului,” a spus Cumming. „Vedem ritmuri de creștere de până la aproximativ 20 de centimetri pe an în unele studii. Desigur, dacă faci media pe o perioadă, ajungi la 10–12 centimetri pe an.”

Fetele cresc mai devreme decât băieții

La fel ca în copilărie, fetele au puseurile de creștere mai devreme, în jurul vârstei de 11 ani. Băieții intră de obicei în pubertate cu aproximativ 2 ani mai târziu.

„Băieții au, de obicei, un puseu de creștere mai intens,” a spus Cumming. „Asta pentru că produc mai mult hormon de creștere, dar și testosteron, care contribuie la alungirea oaselor.”

Puseul de creștere din pubertater se oprește în jurul vârstei de 16 ani la fete și 18 ani la băieți. Pentru că băieții au și un puseu mai intens și cresc aproximativ 2 ani în plus, ajung în medie mai înalți.

Vârsta la care cineva intră în puseul de creștere nu afectează înălțimea finală. Cineva care se maturizează devreme încetează să crească mai devreme decât cineva cu maturizare târzie, astfel încât cel maturizat târziu are mai mult timp pentru a crește, a spus Baxter-Jones.

„Mai întâi cresc picioarele și mâinile, apoi picioarele lungi și brațele lungi. De aceea, copiii aflați la începutul pubertății arată ca niște girafe-bebeluș. Au tălpile mari ca niște pantofi de clovn și picioare interminabile,” a explicat Cumming.

Trunchiul crește ultimul. Dacă un copil se dezvoltă târziu, uneori trunchiul nu ajunge niciodată să se potrivească complet proporțiilor restului corpului. Din această cauză, în sporturi precum baletul și gimnastica, copiii care se dezvoltă târziu sunt preferați, deoarece au o constituție mai liniară și picioare mai lungi, potrivit lui Cumming. Totuși, cei care se maturizează devreme au propriile avantaje atletice.

„Dacă ai un puseu de creștere pubertar timpuriu, ești mai mare, mai puternic. Aceștia sunt copiii selectați pentru pozițiile de top și pentru academiile de elită,” a spus Cumming. „În academiile scoțiene, am analizat peste o mie de copii de peste 14 ani. Nu am găsit niciun copil cu maturizare tardivă.”