Câți oameni vor muri din cauza încălzirii globale până în 2050. Numărul surprinzător dezvăluit de experți

Experții au estimat câți oameni vor muri din cauza încălzirii globale până în 2050, în contextul în care temperaturile din Pakistan au crescut la 50 de grade Celsius recent.

Pakistanul se confruntă cu un val de căldură letal în această perioadă. În acest context - și luând în considerare toate celelalte evenimente meteo extreme cauzate de schimbarea climei - experții au estimat câți oameni vor muri din cauza încălzirii globale în următoarele decenii.

Fenomenul va fi global și va afecta inclusiv țările dezvoltate. Doar în Marea Britanie, Climate Change Committee (CCC) estimează că vor muri 11.000 de oameni până în 2050 din cauza încălzirii extreme, scrie Daily Mail.

Potrivit CC, chiar și în țările dezvoltate, infrastructura orașelor nu e pregătită pentru efectele creșterii temperaturilor.

De la spitale, case și chiar și șine de tren, numeroase elemente ale societății actuale vor fi afectate de aceste incidente.

Temperaturile extreme sunt în creștere la nivel mondial

„În ultimii 2 ani, am văzut că țara nu e pregătită pentru impactul încălzirii globale,” a declarat Baroness Brown, directoare în cadrul CCC, despre Marea Britanie.

„Știm că ce e mai rău va urma și nu suntem pregătiți. Din multe puncte de vedere, nici măcar nu planificăm cum să fim pregătiți,” a continuat Brown.

Experții au emis avertismente despre câți oameni vor muri din cauza încălzirii globale până în 2050 în contextul unui nou val de căldură din Orientul Mijlociu și sudul Asiei. Printre țările afectate se numără Pakistanul, Iranul, India și Arabia Saudită.

În Pakistan, în weekend-ul trecut, temperaturile au crescut până la 47 de grade Celsius. Experții se tem că acestea se vor apropia de recordul global pentru această perioadă, de 50 de grade Celsius.

CCC a investigat 46 de sectoare în care adaptarea la climă trebuie implementată. Printre acestea se numără securitatea lanțului de aprovizionare pentru mâncare, transport, clădiri, domeniul medical. La acestea se adaugă și „pregătirea populației”.

Potrivit CCC, au fost observate îmbunătățiri doar în 3 arii. Cea mai notabilă dintre ele a fost observată în cazul dezvoltării drumurilor mai rezistente la fluctuații de temperatură extreme.

Aceste schimbări chiar s-au înrăutățit atunci când vine vorba de sursele de apă, de exemplu. CCC susține că există „dovezi de necontestat” că schimbarea climei crește riscul evenimentelor meteo extreme.

În timpul unui val de căldură din 2022, în Marea Britanie s-a înregistrat o temperatură record de 40 de grade Celsius. Acest val de căldură a dus la 3.000 de decese.

Dincolo de decesele provocate direct, astfel de incidente pun presiune și asupra serviciilor de urgență și spitalelor. Așa că experții trag atenția atunci când vine vorba de câți oameni vor muri din cauza încălzirii globale până în 2050.

Câți oameni vor muri din cauza încălzirii globale până în 2050

Potrivit unei analize World Economic Forum din 2024, dezastrele naturale cauzate de schimbările climate vor duce la pierderi de 12.5 trilioane de dolari până în 2050.

În plus, vor reduce vârsta populației la nivel global cu peste 2 miliarde de ani. Experții cer implementarea urgentă a măsurilor de combatere a acestei încălziri globale.

Mai mult, experții estimează că încălzirea globală va duce la 14.5 milioane de decese până în anul 2050, dincolo de pierderile economice.

Aceste date au fost dezvăluite în raportul Quantifying the Impact of Climate Change on Human Health.

