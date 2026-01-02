Antena Căutare
Laura Cosoi este însărcinată! Actrița a anunțat că va deveni mamă pentru a cincea oară. Ce mesaj a postat în mediul online

Laura Cosoi, actrița și prezentatoarea TV, a anunțat chiar astăzi, de ziua ei de naștere, la împlinirea vârstei de 44 ani, că va deveni mamă pentru a cincea oară.

Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 15:13
Actrița Laura Cosoi a făcut un anunț neașteptat chiar de ziua ei de naștere, spre bucuria fanilor săi. | Instagram

Vedeta a postat un video emoționant pe rețelele de socializare în care face frumosul anunț pentru urmăritorii ei. În video, Laura apare când îi dă testul de sarcină soțului ei, iar apoi când le dă vestea tuturor celor apropiați, inclusiv surorii sale.

Laura Cosoi va deveni mamă pentru a cincea oară

Chiar dacă mama ei s-a stins din viață în urmă cu mai bine de 2 ani, Laura continuă să îi scrie pe numărul ei de WhatsApp și chiar a filmat cum i-a trimis și ei un mesaj, semn că ar fi vrut să știe că ar fi urmat să devină din nou bunică.

Actrița le-a pregătit de Crăciun tuturor apropiaților un cadou special și a inclus acest lucru în video-ul postat. Ea a înrămat câte o fotografie cu întreaga familie și în partea de jos apare și ecografie cu bebelușul care urmează să se nască în acest an.

Laura a surprins emoția de pe chipul tuturor celor dragi atunci când le-a dat vestea și se bucură din plin acum de faptul că va deveni mamă pentru a cincea oară. Tot în acest video, ea a surprins și bucuria de pe chipul celor patru fetițe ale ei când au aflat că vor deveni surioare mai mari.

Ea și soțul ei, împreună cu cele 4 fete ale lor, Lara, Rita, Vera și Lea se află în vacanță în Thailanda, acolo unde le place să meargă adesea, în special pe perioada sărbătorilor și a vacanțelor fetițelor. De această dată, Vera și Rita au scris pe plajă în nisip „Așteptăm un bebe” și s-au bucurat dansând toți șase la apus.

De această dată, pe 2 ianuarie, de ziua ei de naștere, Laura Cosoi a dezvăluit că ea și familia ei are dublu motiv de sărbătoare. Actrița nu a sărbătorit doar ziua ei de naștere, ci și faptul că va deveni din nou mămică la vârsta de 44 ani. Vedeta nu a dezvăluit încă sexul bebelușului.

La descrierea noului video, actrița a adăugat: „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Multumim, Doamne pentru darul primit!”

În urmă cu doar câteva ore, ea postase o fotografie extrem de emoționantă de familie, alături de Cosmin, soțul ei, și fetițele lor, pe plajă, spunând că ei sunt totul ei și că se simte extrem de recunoscătoare pentru tot ce i-a oferit viața.

“Un început și un sfârșit. Primul apus din acest an și ultimul din cei 43 de ani trăiți de mine. Unii mai grei, alții mai ușori, lecții învățate, trenuri pierdute, dar toți frumoși. Foarte frumoși. Am strâns lângă sufletul meu oameni buni. Am râs, am plâns, am crezut în minuni, am pierdut timp și am câștigat claritate. Am învățat că nu tot ce doare distruge și nu tot ce pleacă se pierde. Privesc înainte cu mai puțină judecată și mai mult adevăr. Sunt recunoscătoare pentru viața asta minunată, pentru iubirea pe care o simt și pentru cea pe care o ofer!”, a scris Laura Cosoi la descrierea unui alt video recent făcut pe plajă la apus.

