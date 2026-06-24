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Ce e „Ora de GIS”, noua materie pentru liceeni. Programa a fost dezvăluită deja

Ministerul Educației a dezvăluit că liceeni vor putea opta pentru o nouă materie opțională, numită „Ora de GIS”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 15:28 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 15:31
Elevii vor putea opta pentru o nouă materie opțională, „Ora de GIS” | Shutterstock
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Cea mai nouă schimbarea în învățământ vizează introducerea unei noi discipline opționale pentru elevii de liceu.

„Ora de GIS” e disponibil pentru elevii din clasele 9-12, scrie EduPedu.

Detalii despre noua disciplină au fost publicate în Monitorul Oficial, cu exemple de de activități de învățare și competențe specifice.

Pentru moment, noua materie e opțională și disponibilă doar pentru elevii de liceu.

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Ce e „Ora de GIS”, noua materie pentru liceeni

Potrivit detaliilor publicate în Monitorul Oficial pe 17 iunie, „"Ora de GIS" este o disciplină opțională de tip integrat, parte a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii”.

Programa include geografie și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) „prin utilizarea sistemelor informaționale geografice (GIS)”, un subiect de mare interes în contextul dezvoltării tehnologice și globalizării.

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Ora va fi predată 1 dată pe săptămână și elevii din clasele 9 - 12 pot opta pentru ea.

Ministerul Educației a optat pentru denumirea GIS (Geographic Information System) și nu pentru SIG (Sisteme Informaționale Geografice) „deoarece forma preluată din limba engleză este consacrată la nivel mondial și național, devenind o denumire de sine stătătoare pentru o disciplină științifică situată la intersecția dintre geografie și TIC”.

Această disciplină „are ramificații în numeroase domenii care implică relații (spațiale, în special) dintre diferitele componente ale mediului geografic (conservarea și protecția mediului, managementul dezastrelor naturale și tehnologice, planificare teritorială etc.)”.

Integrarea GIS în programa școlară urmează o tendință internațională. La nivel european, „GIS apare fie integrat în Geografie (ca instrument de investigare și analiză spațială), fie integrat în TIC/discipline digitale (geolocalizare, cartografie digitală), mai rar ca modul/disciplină distinctă”.

Noua disciplină răspunde „unei nevoi reale și stringente”

Potrivit Monitorului Oficial, „GIS este prezent în mod tradițional doar ca instrument de analiză specific geografiei, ceea ce face ca o astfel de programă de disciplină opțională să răspundă unei nevoi reale și stringente”.

Introducerea noii discipline e „în concordanță cu politicile "verzi" ale Uniunii Europene, precum Cadrul european de competențe în materie de sustenabilitate (GreenComp) și European Green Deal”.

Aplicațiile de tip GIS „permit evaluarea dinamicii suprafețelor forestiere și a spațiilor verzi urbane, identificarea problemelor și formularea și diseminarea de soluții către diferite grupuri țintă”.

O astfel de materie e cu atât mai importantă în contextul încălzirii globale, care afectează întreaga planetă. Doar în acest an, experții prezic temperaturi și incendii record la nivel european, în mare parte cauzate de activitatea umană și modul în care am afectat mediul în ultimele decenii.

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La sugestii de metodologie, Ministerul Educației precizează că materia are „urmărește dezvoltarea gândirii spațiale, a competențelor digitale și a capacității elevilor de a utiliza date geospațiale pentru analizarea și înțelegerea unor situații sau fenomene, dar și pentru identificarea de soluții la nevoi și probleme reale, în special din orizontul local”.

Elevii vor avea acces la „învățare prin investigație, învățare bazată pe probleme/provocări și pe realizarea de produse GIS (hărți digitale, analize simple, tururi virtuale) integrate în proiecte realizate în contexte colaborative”, printre altele.

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