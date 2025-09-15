Antena Căutare
Fondul clasei, o măsură legală sau nu. Ce spune, de fapt, legea

A început un nou an școlar, iar problemele mai vechi revin. Iată ce spune legea în privința fondului clasei.

Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 17:01 | Actualizat Luni, 15 Septembrie 2025, 17:02
Fondul clasei, o măsură legală sau nu

Anul școlar 2025-2026 a început cu stângul, profesorii fiind în stradă după ultimele măsuri guvernamentale. Cu fiecare început de an școlar, problemele din sistem ies din nou la iveală.

Este fondul clasei o măsură legală?

Neajunsurile din sistemul de învățământ se răsfrâng asupra profesorilor, elevilor, părinților și activităților didactice.

Un subiect intens dezbătut, mai ales de părinți, este fondul clasei. Cheltuielile la început de an școlar nu sunt deloc ușor de trecut cu vederea. Prețurile au crescut, iar cerințele sunt mari atât pentru elevi, cât și pentru profesori. O altă cheltuială care se adaugă la bugetul familiei este fondul clasei.

În sprijinul părinților a venit edilul din Focșani, care a transmis un avertisment instituțiilor de învățământ care încă mai colectează fondul clasei, conform unei surse. Primarul a primit mai multe plângeri de la cetățeni în primele zile ale noului an școlar, astfel că a decis să ia atitudine.

„Ca urmare a unor sesizări primite de la cetățeni în primele zile ale noului an școlar, Primarul Cristi Valentin Misăilă le reamintește părinților și cadrelor didactice din Municipiul Focșani că este interzisă colectarea de bani pentru fondul clasei sau fondul școlii.

Atenționăm cadrele didactice care solicită bani elevilor sau părinților să înceteze cu asemenea presiuni. Părinții nu trebuie, sub nicio formă, să dea bani la fondul clasei sau
pentru achiziția de materiale didactice, de șervețele, săpun, hârtie igienică. Asemenea practici sunt strict interzise prin regulamentele școlare!

Îi informăm pe părinți că Primăria Municipiului Focșani a realizat investițiile necesare pentru buna desfășurare a anului școlar 2025-2026 în creșele, grădinițele, școlile și liceele din orașul nostru.

Au fost asigurate, din bugetul local, fondurile solicitate pentru achiziția materialelor didactice necesare unui act educațional de calitate! Pe această cale, Primarul Cristi Valentin Misăilă solicită conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vrancea să discute cu directorii unităților de învățământ și cu cadrele didactice din Municipiul Focșani pentru a le explica acestora că este un abuz să solicite sau să fie implicate în colectarea de fonduri pentru cheltuielile de funcționare și materiale educaționale”, se arată în comunicatul Biroului de Presă al Primăriei Municipiului Foșcani.

