Cum arată școala în care s-a filmat celebrul film Liceenii

Celebrul film Liceenii a fost realizat chiar în locația unei instituții de învățământ. Iată cum arată acum școala respectivă.

Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 15:37
Cum arată școala în care s-a filmat celebrul film Liceenii | Youtube

Liceenii este cel mai cunoscut film din anii '90. Pelicula s-a filmat în 1986 în clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București.

Cum arată acum clădirea în care s-a filmat celebra peliculă românească Liceenii

Liceul „Alexandru Ioan Cuza” fostul „Mate Fizică nr 3” se află în sectorul 3 din București, pe aleea Barajul Dunării. De jur-împrejur se află blocuri de câte zece etaje și platani.

La început de an școlar 2025-2026, liceul în care s-a filmat pelicula Liceenii este o ruină, mormane de moloz și încăperi distruse. Doar două picturi murale mai amintesc de celebra peliculă.

Potrivit unei surse, elevii înscriși la instituția de învățământ respectivă au fost împrăștiați la alte școli, precum Liceul „Nichita Stănescu”, iar alții învață în curte.

„Dacă până acum aici erau 24 de săli de clasă şi laboratoare, după lucrări vom avea 50. Practic, peste 1.500 de elevi vor putea învăţa pe un singur schimb, un câştig extraordinar pentru procesul educaţional”, declara la finalul lunii iulie Robert Negoiță, primarul sectorului 3.

Lucrările de transformare a liceului se ridică la aproape 122 de milioane de lei și ar fi trebuit să se încheie la 1 septembrie 2026.

„Îl extindem. Cât? Mult!” spunea primarul într-un filmuleț postat pe rețelele de socializare în luna iulie 2025. „Mai mult decât dublu plus încă o sală de sport, sală de festivități.”

În videoul respectiv, Robert Negoiță vorbește și despre consolidarea clădirii: „Pentru orice cunoscător, se vede clar că nu sunt ce trebuie nici ca dimensiune, nici calitatea betonului. Așa că acum se vede mai bine decât până acum că experții au avut dreptate când au recomandat consolidarea. Am mai speranțe că, iată suntem în luna iulie, se lucrează (...) și avem termen ca 1 septembrie anul viitor totul să fie gata și să începem anul școlar într-o clădire nouă, conolidată, extinsă, modernizată.”

În 1986, pe holurile respectivei clădiri se perindau nume importante ale cinematografiei românești: Ştefan Bănică Jr., Oana Sârbu, Tamara Buciuceanu-Botez, Adrian Păduraru, Teodora Mareş sau Ion Caramitru. Filmul Liceenii a marcat generații de români, rămânând în amintirea colectivă chiar și astăzi.

Liceul „Alexandru Ioan Cuza” nu este singurul șantier la începutul acestui an școlar. Mulți elevi din București sunt nevoiți să învețe în containere sau în alte școli din cauza renovărilor neterminate. Printre instituțiile de învățământ din capitală care nu și-au deschis porțile pentru elevi și profesori pe 8 septembrie se numără Şcoala 149, dar și Parcul acvatic Pantelimon.

