Ce să comanzi din meniu la restaurant, potrivit experților. Formula care îți dezvăluie preparatul optim

Experții susțin că au descoperit o formulă care poate dezvălui ce să comanzi din meniu la restaurant.

Răspunsul legat de comenzile de la restaurant a rămas ascuns mai multe decenii | Shutterstock

Atunci când merg la restaurant, mulți se întreabă dacă să comande felul de mâncare preferat sau să încerce ceva nou, care poate fi mai bun.

Acum, cercetătorii că au găsit o soluție care clarifică în sfârșit răspunsul corect, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, această formulă poate fi folosită și în alte situații, în care ai de ales între ceva familiar și ceva nou.

Astfel, au scos la iveală strategia optimă pentru satisfacție totală.

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Ce să comanzi din meniu la restaurant, potrivit experților

Experții au combinat modelare matematică cu experimente comportamentale la scară largă pentru a studia problema „explorează VS exploatează”. Adică dacă ar trebui să încerci opțiuni noi sau să rămâi la una preferată.

Pe baza acestora, au calculat strategia optimă pentru a maximiza satisfacția totală de-a lungul tuturor meselor.

Potrivit rezultatelor, totul depinde de câte ori te aștepți să mai mănânci la acel restaurant în viitor.

Ideea principală e că la început, când mai ai multe ocazii, merită să explorezi preparate noi, deoarece ai putea descoperi ceva chiar mai bun, au explicat cercetătorii.

Dar mai târziu, pe măsură ce oportunitățile se reduc, ar trebui să devii din ce în ce mai dispus să rămâi la cel mai bun fel de mâncare pe care l-ai găsit deja.

„În anii 1970, fizicianul Richard Feynman a transformat o masă de prânz cu un prieten într-o problemă de matematică. Dar notițele sale scrise de mână au rămas un mister timp de decenii,” au spus cercetătorii. „Aici prezentăm problema complet descifrată și soluția ei.”

Problema originală a apărut când profesorul Feynman, celebru pentru contribuțiile sale revoluționare la fizica cuantică, s-a întâlnit cu prietenul său Ralph Leighton în urmă cu aproximativ 40 de ani.

Cei 2 au mers la un restaurant thailandez din Glendale, California. Prietenul său ezita între a comanda preparatul preferat, puiul cu ghimbir, sau a încerca ceva diferit.

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Profesorul Feynman a transformat dilema într-o problemă matematică și a rezolvat-o, dar nu și-a publicat niciodată analiza.

Tot ce a rămas din acea conversație au fost notițele sale scrise de mână, pe care Leighton le-a păstrat.

„Notițele au rămas de neînțeles timp de decenii,” au scris cercetătorii de la Universitatea Princeton în jurnalul PNAS. „Până când am reușit să le descifrăm și să reconstruim problema și soluția originală a lui Feynman.”

Care e soluția ideală pentru problemă

Modelul matematic pe care l-au construit prezice o regulă de tip prag. Practic, la începutul unei serii de alegeri, încercarea de preparate noi e valoroasă deoarece există timp suficient pentru a beneficia de descoperirea unui fel mai bun.

Pe măsură ce numărul vizitelor rămase scade, pragul pentru a rămâne la opțiunea preferată devine mai mic. Spre final, alegerea opțiunii deja cunoscute devine optimă.

Autorii au recrutat 2.520 de participanți și le-au oferit o serie de sarcini de luare a deciziilor concepute pentru a imita dilema restaurantului.

Experimentele au variat în funcție de câte alegeri mai rămâneau, calitatea opțiunii „cele mai bune” curente și incertitudinea față de opțiunile neexplorate.

Ei au descoperit că oamenii urmează în mod natural o regulă similară. Încep prin a explora și treptat trec la exploatarea opțiunii preferate.

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De fapt, participanții au avut tendința de a explora puțin mai mult decât strategia matematic optimă, mai ales la început.

„Găsim dovezi clare că oamenii folosesc un prag decizional care scade liniar în funcție de proporția de încercări rămase, obținând performanțe remarcabil de apropiate de soluția optimă găsită de Feynman,” au scris experții în studiu.

În concluzie, studiul nu spune pur și simplu să încerci mereu ceva nou sau să rămâi mereu la favoritul tău. Ci că decizia ta ar trebui să depindă de câte mese viitoare te aștepți să mai ai la acel restaurant sau în acel oraș.