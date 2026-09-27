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Școala unde un semestru costă aproape 40.000 de dolari, iar elevii mulg vaci, taie lemne și stau fără telefoane

Aproape 40.000 de dolari pentru un singur semestru de școală, în care adolescenții muncesc la fermă, îngrijesc animale, taie lemne și renunță la telefoanele mobile.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 15:00 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 12:44
Școala unde un semestru costă aproape 40.000 de dolari, iar elevii mulg vaci, taie lemne și stau fără telefoane | Shutterstock
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Este experiența oferită de The Mountain School, o școală din Vermont, SUA, unde educația academică este combinată cu munca fizică și o viață cu mult mai puțină tehnologie.

Școala unde un semestru costă aproape 40.000 de dolari, iar elevii mulg vaci, taie lemne și stau fără telefoane

Într-o perioadă în care adolescenții petrec o bună parte din zi în fața ecranelor, o școală din Statele Unite propune un model aproape opus. Timp de un semestru, elevii locuiesc într-un campus rural din Vermont, urmează cursuri academice, dar au și responsabilități pe care cu greu le-am asocia cu o școală care costă aproape 40.000 de dolari.

Îngrijesc vaci, oi și găini, cultivă și recoltează legume, taie lemne, pregătesc mâncare și participă la treburile necesare funcționării comunității în care trăiesc. Iar telefonul mobil? Acesta este predat la începutul semestrului.

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Un semestru la The Mountain School costă 39.750 de dolari

The Mountain School of Milton Academy se află în Vershire, statul Vermont, pe o proprietate de aproximativ 418 acri, adică aproape 170 de hectare. Conform www.mountainschool.org, taxa pentru un semestru în toamna anului 2026 sau primăvara lui 2027 este de 39.750 de dolari. În această sumă sunt incluse activitățile elevilor, excursiile, cărțile, materialele pentru cursuri și programele organizate în cadrul comunității.

Programul se adresează în principal elevilor de liceu și durează un singur semestru. În fiecare serie sunt aproximativ 45 de elevi, conform informațiilor prezentate de școală.
Prețul ridicat nu înseamnă însă că toți elevii provin din familii care achită integral taxa.

Școala oferă ajutor financiar în funcție de situația familiei. Pentru cel mai recent proces de admitere, 40% dintre elevii acceptați au primit o formă de bursă bazată pe nevoile financiare, conform datelor oficiale.

Elevii îngrijesc vaci și oi și taie lemne

Experiența oferită de The Mountain School este foarte diferită de cea a unui liceu obișnuit.

Conform www.mountainschool.org, elevii participă efectiv la activitatea fermei. Plantează și recoltează legume, îngrijesc oi, vaci și găini, taie lemne, lucrează cu arțarii pentru producerea siropului și participă la întreținerea campusului.

Munca nu este prezentată drept o activitate ocazională, ci drept una dintre componentele programului educațional. Elevii au responsabilități zilnice și fac cu rândul la diferite activități. Pot avea grijă de animale sau de seră, pot lucra la fermă ori în pădure, spală vasele după mese și participă inclusiv la pregătirea și servirea anumitor mese.

Conform ⁠www.mountainschool.org, ideea programului este ca fiecare elev și membru al corpului profesoral să contribuie la activitățile necesare funcționării comunității. Școala consideră munca practică o parte a procesului de învățare și o modalitate prin care adolescenții înțeleg responsabilitatea și colaborarea.

Adolescenții își predau telefoanele pentru întregul semestru

Poate cea mai surprinzătoare regulă pentru un adolescent din zilele noastre privește telefonul mobil. Conform ⁠www.mountainschool.org, elevii își predau telefoanele mobile pe durata semestrului. În cămine există însă telefoane fixe, astfel încât aceștia pot comunica atunci când este necesar. Asta nu înseamnă că școala elimină complet tehnologia.

Elevii pot avea laptopuri personale sau pot împrumuta unul de la școală pentru teme și pentru a comunica cu familia. Utilizarea lor este însă limitată la anumite perioade ale zilei. Wi-Fi-ul destinat elevilor este disponibil în clădirile academice și în zona centrală a campusului, dar nu există acces Wi-Fi în dormitoarele elevilor.

În plus, conexiunea este oprită pe timpul nopții. Școala descrie această abordare drept o formă de utilizare intenționată a tehnologiei, menită să favorizeze interacțiunile directe, concentrarea și legătura cu mediul înconjurător.

Nu este doar o „fermă” pentru adolescenți

Imaginea unor părinți care plătesc aproape 40.000 de dolari pentru ca adolescenții lor să taie lemne și să îngrijească animale poate suna paradoxal.

Programul nu se rezumă însă la munca fizică. The Mountain School oferă în paralel un curriculum academic de nivel Honors și AP, iar cursurile sunt integrate cu experiențele practice și cu mediul în care trăiesc elevii. Printre domeniile studiate se numără matematica, literatura, istoria, științele mediului și sistemele alimentare.

Campusul însuși este folosit ca spațiu de învățare, iar adolescenții combină orele de curs cu activitatea la fermă, în pădure și în comunitate.

The Mountain School funcționează încă din 1984, iar modelul său educațional este construit în jurul ideii că independența trebuie însoțită de responsabilitatea față de ceilalți și față de locul în care trăiești.

Școala neobișnuită a ajuns în atenția presei americane

Modelul educațional a atras recent și atenția presei din Statele Unite. The Wall Street Journal a prezentat experiența elevilor care plătesc aproximativ 40.000 de dolari pentru un semestru în care cursurile academice sunt completate de munca la fermă, treburile gospodărești și restricționarea tehnologiei.

Dincolo de imaginea neobișnuită a unor adolescenți care lasă telefonul deoparte pentru a îngriji animale sau pentru a tăia lemne, filosofia școlii este una clară: elevii trebuie să înțeleagă câtă muncă se află în spatele lucrurilor pe care le folosesc în fiecare zi și să participe direct la funcționarea comunității din care fac parte.

Astfel, aproape 40.000 de dolari nu reprezintă taxa pentru a trimite un adolescent „să muncească la fermă”, așa cum poate sugera povestea devenită virală pe rețelele sociale.

Este costul unui program educațional rezidențial complet, în care școala a ales însă ca munca fizică, responsabilitatea, viața în natură și distanțarea de telefonul mobil să fie parte din educație, nu activități separate de aceasta.

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