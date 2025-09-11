„Cea mai clară dovadă a vieții pe Marte” a fost dezvăluită de NASA. Ce viețuitoare extraterestre au fost identificate

„Cea mai clară dovadă a vieții pe Marte” a fost dezvăluită de NASA, după investigații ample care au presupus și analizarea unor roci neobișnuite.

NASA a anunțat că a descoperit „cea mai clară dovadă a vieții pe Marte” de până acum. Experții cred că au găsit dovezi ale unor forme de viață microbială antică pe Planeta Roșie.

Descoperirea a fost anunțată de noul administrator al agenției spațiale, Sean Duffy, scrie Daily Mail.

Dovada formelor de viață a fost identificată într-o mostră găsită de roverul Perseverance.

Conferința de presă fusese anunțată cu doar câteva zile înainte și deja apăruseră teorii potrivit cărora agenția spațială urma să discute despre viața de pe Marte.

„Acesta este tipul de semnătură pe care l-am vedea dacă ar fi produsă de ceva biologic,” a declarat Nicky Fox, expertă în cadrul NASA, despre „cea mai clară dovadă a vieții pe Marte”.

Cercetătorii au analizat pete neobișnuite și forme asemănătoare unor semințe în roci marțiene antice. Acestea ar putea indica existența unor forme de viață microscopice în trecutul îndepărtat.

Aceste caracteristici, poreclite „semințe de mac” și „pete de leopard”, au fost observate în roci cu aspect de nămol în Neretva Vallis. Aceasta e o parte a craterului Jezero, unde a existat un râu acum miliarde de ani.

Omul de știință Joel Hurowitz a explicat cum aceste semnături minuscule găsite în crater indicau existența vieții pe Marte cu mult înainte ca majoritatea organismelor să apară pe Pământ.

Deși descoperirile au fost discutate de luni de zile, Hurowitz a precizat că oamenii de știință trebuiau să adune mai multe date din Neretva Vallis și să confirme rezultatele cu alți cercetători înainte de a anunța concluzia că ar putea fi vorba de viață marțiană.

„Suntem aici să spunem că aceasta este o descoperire incitantă și vrem să împărtășim această veste. Ar putea fi foarte reală,” a continuat Duffy despre „cea mai clară dovadă a vieții pe Marte”.

Instrumentele roverului au detectat substanțe chimice precum fierul și fosforul în aceste pete. Acestea se pot forma atunci când microbii descompun material organic – un semn al vieții pe Pământ.

Descoperirea a fost realizată cu ajutorul roverului Perseverance

Robotul NASA trimite imagini pe Pământ încă din 2021. A dezvăluit elemente cristaline rămase din apa care a curs pe suprafața lui Marte și o zonă roșiatică ce conținea compuși organici și o sursă de energie pentru ceea ce ar fi putut fi viață microbiană.

Perseverance a colectat noile roci pe 21 iulie 2024, în timp ce explora marginea nordică a văii antice Neretva, formată acum aproximativ 3.7 miliarde de ani.

Oamenii de știință au observat structuri asemănătoare venelor. În urma analizei, au descoperit că erau sulfat de calciu alb.

Aceste elemente de pe suprafața marțiană sunt depuneri de apă dură lăsate în urmă de apele subterane antice care circulau prin peisajul acum acoperit de praf.

Între aceste vene se aflau benzi de material cu o culoare roșiatică. Ceea ce sugerează prezența hematitului, unul dintre mineralele care dau lui Marte nuanța sa distinctă de rugină.

Duffy a menționat că anunțul de miercuri a fost culminarea a 30 de ani de cercetări pe Planeta Roșie.