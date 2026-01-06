Cea mai rară zodie din lume. În această perioadă se nasc mai puțini oameni

Antena Căutare
Te-ai întrebat care e cea mai rară zodie din lume? Experții au identificat o tendință notabilă în acest deceniu atunci când vine vorba de perioadele în care se nasc oamenii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 17:29 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 17:31
Unele zodii sunt mai rare decât altele | Shutterstock

Multe persoane apelează la zodii pentru a înțelege diferite puncte forte sau slabe pe care le-ar putea avea. Acestea sunt corelate cu perioade specifice ale anului și, potrivit experților, se pare că o zodie e mai rară decât altele.

Această diferență e legată de perioada în care se nasc persoanele, scrie Reader’s Digest.

În ultimii ani, a fost observată o tendință notabilă, în care se nasc mai puține persoane în apropierea începutului anului.

De aici și diferența dintre unele zodii mai rare și altele mai comune.

Cea mai rară zodie din lume

„Cunoașterea zodiei tale poate fi o sursă puternică de identitate,” susține Emily Ridout, astrolog.

Însă, în loc să te concentrezi prea mult pe cât de rară este zodia ta, Ridout subliniază că detaliile din harta ta astrologică sunt cele care te fac cu adevărat unic.

„Înțelegerea hărții tale te poate ajuta să iei decizii și să înțelegi pe ce domenii ale vieții tale ar trebui să te concentrezi,” a continuat ea.

Nu doar zodia ta îți oferă indicii despre adevărata ta esență. Pentru că interacționezi zilnic cu alți oameni, înțelegerea compatibilității zodiacale sau a puterii elementului tău zodiacal te poate ajuta să construiești și să consolidezi relații, susțin astrologii.

Cu toate acestea, unele zodii sunt pur și simplu mai comune decât altele. Ridout și Lisa Stardust, astrolog, au explicat care sunt cele mai comune și cele mai rare zodii și la ce te poți aștepta de la cele rare.

Cea mai rară zodie din ultimii ani e Vărsătorul. Zodia Vărsătorul e între 20 ianuarie și 18 februarie și e momentan cea mai rară zodie la nivel mondial (folosind datele privind rata natalității colectate de ONU).

Totuși, e important de menționat că cea mai rară zodie se poate schimba de la o perioadă la alta, în funcție de distribuția nașterilor și de modul exact de calcul.

De exemplu, unele luni sunt mai scurte decât altele, adaugă Ridout. Astfel că vor avea în mod natural mai puține nașteri. În plus, poți obține un răspuns diferit dacă analizezi nașterile din ultimul an față de ultimul deceniu sau față de cea mai recentă generație.

Calculele pot deveni complicate și dacă folosești datele oficiale ale CDC din SUA, care sunt defalcate pe luni. Zodiile, în schimb, nu urmează lunile calendaristice, fiecare acoperind porțiuni din 2 luni.

Care e cea mai comună zodie

Potrivit datelor recente, cea mai comună zodie e Leul, care îi cuprinde pe cei născuți între 23 iulie și 22 august.

Acest lucru nu e surprinzător, deoarece Leul și Fecioara (zodia următoare) au aproape întotdeauna cele mai mari rate de naștere, probabil din cauza numărului mare de copii concepuți în perioada Crăciunului și a Anului Nou, explică Stardust.

„Leul și Vărsătorul sunt zodii opuse, dar, la fel ca Vărsătorul, Leul e o zodie creativă, așa că e interesant că sunt cele mai comune și cele mai rare,” spune Ridout.

Ambele sunt și „zodii fixe”, ceea ce înseamnă că pot fi foarte hotărâte și chiar încăpățânate odată ce și-au pus ceva în minte. Ridout adaugă că Leii sunt cunoscuți pentru exprimarea creativă care le permite să-și facă propria lumină să strălucească.

A 2-a cea mai rară zodie e Peștii, o zodie de apă și una dintre cele mai politicoase zodii.

„Peștii sunt ultima zodie a zodiacului, cu persoane născute între 19 februarie și 20 martie,” spune Ridout.„Peștii sunt profund conectați la univers și se ridică deasupra identităților presupuse sau construite.”

