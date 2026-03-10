Antena Căutare
Vulturii s-au întors în România după 70 de ani de absență. Unde se află primele exemplare de vulturi suri la noi în țară

Vulturii suri s-au întors în România după mai bine de 70 de ani.

Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 09:19 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 09:54
Specialiștii au adus din Spania 25 de exemplare de vulturi suri la noi în țară. | Shutterstock

Aceste păsări rare au fost aduse din Spania. Specialiștii au adus 25 de exemplare de vuturi suri care au fost transferați într-o volieră de aclimatizare aflată lângă comuna Rucăr în județul Argeș.

Vulturii suri, reintroduși în fauna din România

Vulturii aduși la noi în țară fac parte dintr-un program de reintroducere a acestei specii în zona Făgăraș. Din nefericire, vulturul sur a dispărut din fauna țării noastre la mijlocul secolului trecut și a fost nevoie de un astfel de efort pentru a-i putea aduce înapoi în România.

Voliera în care se află acum cele 25 de exemplare a fost construită special pentru acest transfer, după ce vulturii au fost aduși special din Spania. Această inițiativă face parte dintr-un program mai amplu de reintroducere a mai multor specii de păsări care au dispărut de pe teritoriul țării noastre în ultimii ani.

Exemplarele care au ajuns la Rucăr sunt exemplare tinere, iar cercetătorii speră ca acestea să poată forma o viitoare populație de vuturi suri în Masivul Făgăraș.

„Revenirea vulturului sur în România nu înseamnă doar readucerea unei specii dispărute de peste 70 de ani, ci întoarcerea unui aliat esențial pentru sănătatea naturii. Este un pas concret în reconstrucția unui peisaj funcțional, în care natura și comunitățile locale coexistă și se susțin reciproc. Această etapă confirmă că refacerea naturii devine posibilă atunci când există parteneriate solide și angajament pe termen lung”, au declarat Barbara și Christoph Promberger, directorii executivi ai Fundației Conservation Carpathia.

O echipă de medici veterinari specializați a examinat deja păsările rare imediat după transport, asigurându-se că starea lor de sănătate este una optimă și că se adaptează corespunzător. De asemenea, controlul veterinarilor a fost menit și să confirme că deplasarea lor până în România nu le-a provocat leziuni.

Voliera din Masivul Făgăraș se află la 1150 metri altitudine, cu vizibilitate spre stâncile care ar putea să le servească în curând drept loc de cuibărire. Voliera are 160 de metri pătrați și 6 metri înălțime și este făcută dintr-o structură metalică prevăzută cu o zonă de protecție din lemn și plasă de sârmă. De asemenea, zona din interiorul volierei este monitorizată video pentru ca specialiștii să se asigure că vulturii de adaptează eficient.

Fiecare dintre cei 25 de vulturi suri a primit un inel ornitologic pentru identificare. În următoarele două săptămâni păsările vor fi monitorizate îndeaproape de echipa de specialiști

