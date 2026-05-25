Home News Inedit

Cercetătorii folosesc „laboratorul lui Frankenstein” pentru experimente. Ce fac cu creierii oamenilor

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 18:03 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 18:06
Experții realizează experimente pe creierul uman din laborator | Shutterstock
Într-o locație descrisă drept „laboratorul lui Frankenstein”, experții folosesc creierul uman pentru diferite experimente.

Acești creieri se află în recipiente cu lichid și provin de la persoane decedate, deși sunt ținuți „în viață” de către experți, scrie Daily Mail.

Aceste organe se află la granița dintre viață și moarte pentru câteva ore prețioase.

În acest timp, experții folosesc diferite tipuri de anestezice pentru a le gestiona activitatea electrică.

Deși „laboratorul lui Frankenstein” pare SF, ar putea fi cheia pentru vindecarea unor boli precum Parkinson și Alzheimer, susțin experții.

Compania Bexorg, cu sediul în Connecticut, dezvoltă această tehnologie pentru a testa medicamente experimentale pe creierul uman viu, funcțional.

Organele sunt obținute de la pacienți cu boli neurodegenerative, prin organizații care colectează organe donate pentru transplant.

În cei 5 ani de activitate, Bexorg a efectuat deja teste pe peste 700 de creieri umani. Totuși, acest lucru a stârnit îngrijorări legate de posibilitatea ca aceste organe reanimate să își poată recăpăta conștiința.

Bexorg menține organele în viață folosind o mașină numită BrainEx. Aceasta poate păstra organul într-o stare temporară de „suspensie” după moarte.

BrainEx funcționează prin pomparea de sânge sintetic special prin rețeaua proprie de vase a creierului. Astfel, transportă oxigen și nutrienți adânc în țesuturi.

În același timp, sistemul de operare al mașinii asigură menținerea organului la temperatura și condițiile potrivite pentru a rămâne „viu”.

Odată ce oamenii de știință conectează organul donat la BrainEx, încep imediat administrarea de medicamente experimentale.

Cercetătorii observă atent cum reacționează creierul în timp real și colectează date despre celulele, proteinele și reacțiile sale fizice.

După 24 de ore de metabolizare a diferitelor medicamente, Bexorg oprește sistemul. Astfel, se încheie scurta „viață după moarte” a creierului, înainte de a-l secționa în sute de bucăți pentru studii suplimentare.

Experimentul poate ajuta la dezvoltarea tratamentelor

Acest lucru le permite cercetătorilor să obțină date esențiale. Învață cât timp rămâne medicamentul în celule, dacă ajunge la ținta dorită și dacă există efecte secundare potențiale.

Deși poate părea macabru, experții Bexorg spun că aceasta e o metodă mai bună și mai etică de testare a medicamentelor noi. Când cercetătorii dezvoltă un medicament nou, acesta este adesea testat pe „modele animale”, care includ șoareci, porci sau maimuțe.

Acest tip de testare pe animale a fost intens criticat pentru cruzime, dar nici nu oferă garanții privind acuratețea rezultatelor.

Doar pentru că o moleculă se comportă într-un anumit fel în creierul unui șoarece, asta nu înseamnă neapărat că va reacționa la fel în creierul uman.

În prezent, guvernul SUA încearcă să îndepărteze cercetătorii de modelele animale, spre o nouă generație de sisteme bazate pe celule umane.

Acestea includ adesea organe simulate create din țesuturi cultivate în laborator sau structuri mici de celule care imită organele, cunoscute sub numele de organoizi.

Deja, compania farmaceutică Biohaven se pregătește să lanseze un studiu clinic pentru un medicament dezvoltat pe baza datelor obținute din creierele Bexorg.

Acest medicament e conceput pentru a stimula rezervele de energie ale creierului de boli neurodegenerative.

În mod similar, un tratament pentru Parkinson dezvoltat de Biohaven nu a funcționat deloc pe șoareci, dar a funcționat pe organe disociate, la o doză de 20 de ori mai mică decât se estima inițial.

